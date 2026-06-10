Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit

Našlo by se dost věcí, které nám tak úplně nesedí, od laciných log a designu zádě přes přemíru displejů v interiéru až po dostupnost atraktivní techniky jen pro některé trhy. S ohledem na současný stav evropského automobilismu i samotného Audi je ale nová Q7 asi maximum možného.

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Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit

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Foto: Audi

Našlo by se dost věcí, které nám tak úplně nesedí, od laciných log a designu zádě přes přemíru displejů v interiéru až po dostupnost atraktivní techniky jen pro některé trhy. S ohledem na současný stav evropského automobilismu i samotného Audi je ale nová Q7 asi maximum možného.

Od debutu druhé generace Audi Q7 uplynulo už dlouhých jedenáct let. Během té doby německá automobilka jako by zešílela, neboť s premiérami nových spalovacích aut měl být konec už se závěrem loňského roku. Od toho letošního chtěli Němci posílat na trh pouze elektromobily a dříve představené spalovací modely nechat jen dožít.

Netušíme, jak je to napadlo, předpokládali ale, že publikum elektrický pohon přinejmenším široce akceptuje. Nestalo se, reálně mu zákazníci ukázali záda, neboť loni se pro elektromobil s logem Audi rozhodlo jen 223 032 kupců. Celkově si přitom značka připsala 1 623 551 registrací, přes 86 procent zákazníků tedy volilo něco jiného.

Onen šílený plán byl tedy na poslední chvíli změněn, pročež tu nakonec máme Q7 třetí generace, která elektrickou verzi vůbec nemá. A její evropská nabídka je dokonce postavená kolem dieselových motorů. Spojení „třetí generace” je třeba dát do minimálně do ještě jedněch uvozovek, neboť auto je - jak už to dnes bývá - jen evolucí toho, co už známe. Nakonec to ale člověk musí kvitovat, třebaže by uvítal spíš úplně nově vyvinuté spalovací modely.

Jakkoli totiž Q7 číslo tři stojí na nové platformě PPC, ta je ve finále jen vylepšenou verzí předchozí architektury MLB Evo. Zásadní rozdíl přitom leží v lepší kompatibilitě s novým mild-hybridním pohonem. Aktuálně odhalené Q7 je tak vlastně jen velkým faceliftem dosluhujícího provedení, z čehož ovšem pramení většina jeho atraktivity. Je to smutné, ale když se údajná evoluce stává spíš devastací, stačí nezměnit příliš toho dobrého, abyste před sebou měli atraktivní produkt. A tím se Q7 zdá být víc než třeba nová A5 - v principu stejně ušité „nové” auto už toho změnilo moc.

Velké německé SUV oproti předchůdci narostlo jen zlehka, neboť délka se natáhla z 5 052 na 5 056 milimetrů a rozvor z 2 994 na 3 000 mm. Zásadní změnou v rámci nabídky Audi je ale skutečnost, že již nejde o vlajkovou loď - tuto roli převezme model Q9, kterého se taktéž dočkáme ještě letos. Delší zadní dveře dokládají, že prostor mezi nápravami doznal zvětšení, aby měli cestující více místa pro nohy. Plošší linie střechy pak naznačuje, že očekávat mohou také větší prostor pro hlavu.

V interiéru ovšem dvojice Q7 a Q9 hraje na stejnou strunu. Znamená to tedy hlavně záplavu dotykových displejů, které ovšem nejsou luxusním, nýbrž hlavně levným řešením. Audi zmiňuje i příchod kvalitnějších materiálů, což tak upřímně vypadá a Q7 i z fotek dělí od opravdu rozpačité A5. Něco takového Ale potvrdí až živé setkání s vozem. Němci navíc přivedli do hry i tlačítka aspoň pro nejpoužívanější funkce - k ideálu daleko, ale ani to není jen černé.

V případě motorů jsou to vážně trochu spalovací orgie, jakkoli poněkud okleštěné. Evropská klientela totiž dostane na výběr pouze dvě verze třílitrového šestiválcového turbodieselu, kdy ta slabší nabídne 245 a silnější 299 koní. V obou případech lze, jak už bylo naznačeno, počítat také s mild-hybridní technikou, kdy integrovaný startér-generátor dokáže přihodit dodatečných 24 kobyl. I díky němu by se přitom spotřeba měla pohybovat mezi 7 a 8 litry na sto kilometrů u obou verzí.

Mimo starý kontinent je nabídka poněkud lákavější, přičemž třeba v Americe Audi upustilo od předchozího základního čtyřválce. Místo toho je Q7 k dispozici s 2,9litrovým benzinovým šestiválcem naladěným na 435 koní. Vedle toho si ovšem klientela bude moci pořídit i variantu SQ7, pod jejíž kapotu se nastěhoval znovu spalovací čtyřlitrový osmiválec. Oproti předchozím 507 kobylám jich nyní produkuje rovných 600, což 2,5tunovému SUV stačí na stovku za 3,7 sekundy.

Podobu vozu už před několika dny propálil rozsáhlý únik, názor na design jste si tedy mohli udělat již před několika dny. My tedy aktuálně jen dodáme, že Q7 dostalo do vínku chytrá světla, která kupříkladu mohou na silnici promítnout varování o zledovatělé vozovce. Stejně tak mohou ostatní řidiče upozornit na to, že se chystáte otevřít dveře nebo že se až přespříliš přiblížili k vaší zádi. Dobrou zprávou pro Ameriku pak je, že se konečně dočká matricových LEDek.

Vylepšením prošly také asistenční technologie, přičemž Q7 si dokáže zapamatovat až pět parkovacích manévrů. Standardem jsou pak kromě osmistupňového automatu a pohonu všech kol quattro také ocelové pružiny, za příplatek je však můžete nahradit také vzduchovým podvozkem. Ten bude k dispozici i ve sportovní verzi, která má lepší kontrolou tlumičů přispět k agilnější jízdě. S ní pak pomůže i příplatkový samosvorný diferenciál.

Podobně jako předchůdce se i nové Audi Q7 bude vyrábět v Bratislavě. Objednávat jej klientela může již nyní, přičemž slabší provedení startuje na 2 087 900 Kč, zatímco za silnější je třeba dát minimálně 2 168 900 Kč. První vozy přitom k zákazníkům dorazí v září, na rozdíl od Ameriky si ovšem evropská klientela může vybírat mezi pěti-, šesti- a sedmimístným provedením. Dle počtu sedadel se pak mění objem zavazadelníku, který pobere od 722 do 2 075 litrů.

Tohle prostě není špatné. Nová Q7 se bude dál prodávat dobře a nebudeme se tomu divit.


Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 1 - Audi Q7 2026 prvni sada 01Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 2 - Audi Q7 2026 prvni sada 02Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 3 - Audi Q7 2026 prvni sada 03Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 4 - Audi Q7 2026 prvni sada 04Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 5 - Audi Q7 2026 prvni sada 05Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 6 - Audi Q7 2026 prvni sada 06Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 7 - Audi Q7 2026 prvni sada 07Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 8 - Audi Q7 2026 prvni sada 08Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 9 - Audi Q7 2026 prvni sada 09Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 10 - Audi Q7 2026 prvni sada 10Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 11 - Audi Q7 2026 prvni sada 11Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 12 - Audi Q7 2026 prvni sada 12Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 13 - Audi Q7 2026 prvni sada 13Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 14 - Audi Q7 2026 prvni sada 14Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 15 - Audi Q7 2026 prvni sada 15Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 16 - Audi Q7 2026 prvni sada 16Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 17 - Audi Q7 2026 prvni sada 17Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 18 - Audi Q7 2026 prvni sada 18Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 19 - Audi Q7 2026 prvni sada 19Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 20 - Audi Q7 2026 prvni sada 20Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 21 - Audi Q7 2026 prvni sada 21Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 22 - Audi Q7 2026 prvni sada 22Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 23 - Audi Q7 2026 prvni sada 23Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 24 - Audi Q7 2026 prvni sada 24Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 25 - Audi Q7 2026 prvni sada 25Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 26 - Audi Q7 2026 prvni sada 26Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 27 - Audi Q7 2026 prvni sada 27Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 28 - Audi Q7 2026 prvni sada 28
Nové Audi Q7 bude v Evropě zatím k mání pouze s dieselovým motorem, ostatně tu tvoří naprostou většinu prodejů. Foto: Audi

Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 29 - Audi Q7 2026 prvni sada 29Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 30 - Audi Q7 2026 prvni sada 30Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 31 - Audi Q7 2026 prvni sada 31Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 32 - Audi Q7 2026 prvni sada 32Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 33 - Audi Q7 2026 prvni sada 33Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit - 34 - Audi Q7 2026 prvni sada 34
Američané ovšem budou moci sáhnout i po osmiválcové verzi SQ7, Evropa má smůlu, alespoň zatím. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

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