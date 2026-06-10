Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit
Petr ProkopecNašlo by se dost věcí, které nám tak úplně nesedí, od laciných log a designu zádě přes přemíru displejů v interiéru až po dostupnost atraktivní techniky jen pro některé trhy. S ohledem na současný stav evropského automobilismu i samotného Audi je ale nová Q7 asi maximum možného.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Našlo by se dost věcí, které nám tak úplně nesedí, od laciných log a designu zádě přes přemíru displejů v interiéru až po dostupnost atraktivní techniky jen pro některé trhy. S ohledem na současný stav evropského automobilismu i samotného Audi je ale nová Q7 asi maximum možného.
Od debutu druhé generace Audi Q7 uplynulo už dlouhých jedenáct let. Během té doby německá automobilka jako by zešílela, neboť s premiérami nových spalovacích aut měl být konec už se závěrem loňského roku. Od toho letošního chtěli Němci posílat na trh pouze elektromobily a dříve představené spalovací modely nechat jen dožít.
Netušíme, jak je to napadlo, předpokládali ale, že publikum elektrický pohon přinejmenším široce akceptuje. Nestalo se, reálně mu zákazníci ukázali záda, neboť loni se pro elektromobil s logem Audi rozhodlo jen 223 032 kupců. Celkově si přitom značka připsala 1 623 551 registrací, přes 86 procent zákazníků tedy volilo něco jiného.
Onen šílený plán byl tedy na poslední chvíli změněn, pročež tu nakonec máme Q7 třetí generace, která elektrickou verzi vůbec nemá. A její evropská nabídka je dokonce postavená kolem dieselových motorů. Spojení „třetí generace” je třeba dát do minimálně do ještě jedněch uvozovek, neboť auto je - jak už to dnes bývá - jen evolucí toho, co už známe. Nakonec to ale člověk musí kvitovat, třebaže by uvítal spíš úplně nově vyvinuté spalovací modely.
Jakkoli totiž Q7 číslo tři stojí na nové platformě PPC, ta je ve finále jen vylepšenou verzí předchozí architektury MLB Evo. Zásadní rozdíl přitom leží v lepší kompatibilitě s novým mild-hybridním pohonem. Aktuálně odhalené Q7 je tak vlastně jen velkým faceliftem dosluhujícího provedení, z čehož ovšem pramení většina jeho atraktivity. Je to smutné, ale když se údajná evoluce stává spíš devastací, stačí nezměnit příliš toho dobrého, abyste před sebou měli atraktivní produkt. A tím se Q7 zdá být víc než třeba nová A5 - v principu stejně ušité „nové” auto už toho změnilo moc.
Velké německé SUV oproti předchůdci narostlo jen zlehka, neboť délka se natáhla z 5 052 na 5 056 milimetrů a rozvor z 2 994 na 3 000 mm. Zásadní změnou v rámci nabídky Audi je ale skutečnost, že již nejde o vlajkovou loď - tuto roli převezme model Q9, kterého se taktéž dočkáme ještě letos. Delší zadní dveře dokládají, že prostor mezi nápravami doznal zvětšení, aby měli cestující více místa pro nohy. Plošší linie střechy pak naznačuje, že očekávat mohou také větší prostor pro hlavu.
V interiéru ovšem dvojice Q7 a Q9 hraje na stejnou strunu. Znamená to tedy hlavně záplavu dotykových displejů, které ovšem nejsou luxusním, nýbrž hlavně levným řešením. Audi zmiňuje i příchod kvalitnějších materiálů, což tak upřímně vypadá a Q7 i z fotek dělí od opravdu rozpačité A5. Něco takového Ale potvrdí až živé setkání s vozem. Němci navíc přivedli do hry i tlačítka aspoň pro nejpoužívanější funkce - k ideálu daleko, ale ani to není jen černé.
V případě motorů jsou to vážně trochu spalovací orgie, jakkoli poněkud okleštěné. Evropská klientela totiž dostane na výběr pouze dvě verze třílitrového šestiválcového turbodieselu, kdy ta slabší nabídne 245 a silnější 299 koní. V obou případech lze, jak už bylo naznačeno, počítat také s mild-hybridní technikou, kdy integrovaný startér-generátor dokáže přihodit dodatečných 24 kobyl. I díky němu by se přitom spotřeba měla pohybovat mezi 7 a 8 litry na sto kilometrů u obou verzí.
Mimo starý kontinent je nabídka poněkud lákavější, přičemž třeba v Americe Audi upustilo od předchozího základního čtyřválce. Místo toho je Q7 k dispozici s 2,9litrovým benzinovým šestiválcem naladěným na 435 koní. Vedle toho si ovšem klientela bude moci pořídit i variantu SQ7, pod jejíž kapotu se nastěhoval znovu spalovací čtyřlitrový osmiválec. Oproti předchozím 507 kobylám jich nyní produkuje rovných 600, což 2,5tunovému SUV stačí na stovku za 3,7 sekundy.
Podobu vozu už před několika dny propálil rozsáhlý únik, názor na design jste si tedy mohli udělat již před několika dny. My tedy aktuálně jen dodáme, že Q7 dostalo do vínku chytrá světla, která kupříkladu mohou na silnici promítnout varování o zledovatělé vozovce. Stejně tak mohou ostatní řidiče upozornit na to, že se chystáte otevřít dveře nebo že se až přespříliš přiblížili k vaší zádi. Dobrou zprávou pro Ameriku pak je, že se konečně dočká matricových LEDek.
Vylepšením prošly také asistenční technologie, přičemž Q7 si dokáže zapamatovat až pět parkovacích manévrů. Standardem jsou pak kromě osmistupňového automatu a pohonu všech kol quattro také ocelové pružiny, za příplatek je však můžete nahradit také vzduchovým podvozkem. Ten bude k dispozici i ve sportovní verzi, která má lepší kontrolou tlumičů přispět k agilnější jízdě. S ní pak pomůže i příplatkový samosvorný diferenciál.
Podobně jako předchůdce se i nové Audi Q7 bude vyrábět v Bratislavě. Objednávat jej klientela může již nyní, přičemž slabší provedení startuje na 2 087 900 Kč, zatímco za silnější je třeba dát minimálně 2 168 900 Kč. První vozy přitom k zákazníkům dorazí v září, na rozdíl od Ameriky si ovšem evropská klientela může vybírat mezi pěti-, šesti- a sedmimístným provedením. Dle počtu sedadel se pak mění objem zavazadelníku, který pobere od 722 do 2 075 litrů.
Tohle prostě není špatné. Nová Q7 se bude dál prodávat dobře a nebudeme se tomu divit.
Nové Audi Q7 bude v Evropě zatím k mání pouze s dieselovým motorem, ostatně tu tvoří naprostou většinu prodejů. Foto: Audi
Američané ovšem budou moci sáhnout i po osmiválcové verzi SQ7, Evropa má smůlu, alespoň zatím. Foto: Audi
Zdroj: Audi
Bleskovky
- Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům
před 4 hodinami
- „Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
včera
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
Nové na MotoForum.cz
- Pre Misano a časový program 10:00
- Kawasaki KX327 a KX327X: návrat mezi ostré dvoutakty 08:00
- Je Marc Marquez opět ve hře o titul mistra světa? včera 11:40
- Mistrovství světa superbiků v Misanu: Dlouhá tradice, napínavé závody, plné tribuny včera 10:00
- Iker Lecuona: „Ukázal jsem svůj potenciál“ 8.6.2026
Nejnovější články
- I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty
před 2 hodinami
- Přímo bývalý designér Mercedesu se na adresu odpudivého nového AMG GT ptá: „Je to vtip?” Spravil ho během pár minut
před 3 hodinami
- Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům
před 4 hodinami
- Audi po čase představilo docela normální nové auto, vlastně stačilo toho moc neměnit
před 5 hodinami
- Němec natankoval starý VW Passat 1,9 TDI až po okraj naftou a zkusil, kam dojede. Značka najednou hlásila: „polární kruh”
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva