Audi poprvé ukázalo novou A2. Ta původní byla aspoň originální a technicky výjimečná, tato není nic z toho
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Nedokážeme si představit, jak by si Audi s tímto autem nenabilo ústa ještě víc než s originálem, šéf automobilky ale tvrdí, že právě takový vůz si vyžádala klientela. „A mohli bychom ji vidět?" chce se jízlivě zeptat v reakci na tato slova.
Gernot Döllner snad musí mít na nejvyšší vedení koncernu Volkswagen nějaké kompromitující materiály, jinak opravdu nechápeme, proč přes všechny své faux pas zůstává v čele Audi. Tlakem na elektromobilitu tuto značku nejprve vedl od desíti k pěti, protože ale u toho ještě došlo na razantní snížení atraktivity spalovacích modelů a jejich kdysi vyhlášené kvality, dostali se Němci spíš na cestu od pěti k nule. Dolů jsou marže, zisky a především reputace. Návrat na výsluní pochopitelně možný je, ovšem to by Döllner musel znovu poznat kouzlo zdravého rozumu a začít znovu vyvíjet auta vyžádaná zákazníky, které opět budou alespoň v některých ohledech nastavenou laťkou pro konkurenci.
Jaký však Döllner určil směr pro budoucnost? Audi má nabrat „China Speed“, chystá tedy urychlení vývoje a šetření na všech úrovních. To ke zvýšení kvality jen stěží povede, v tomto ohledu zlepšení neočekávejme. A jak je tomu v případě žádaných aut? „Poslouchali jsme. Naši zákazníci chtějí elektromobilitu, která na ně zapůsobí při jejich každodenním životě,“ uvádí Döllner a my nevěříme vlastním uším. Třeba u nás loni Němci prodali pouhých 170 elektrických aut z 4 335 aut celkem. A to přesto, že elektřinu tlačí od rána do večera, e-trony zaplevelili showroomy, až z toho dealerům dobře není a při dotazu na atraktivní spalovací vozy odpovídají něco ve stylu někdejšího: „Byly, budou, ale nejsou.”
Přesto všechno taková auta tvoří páteř prodejů značky, loni na ně připadlo zhruba 1,4 milionu registrací. Audi proto ukončí výrobu spalovacích modelů A1 a Q2, které nahradí údajný elektrický bestseller. „A2 e-tron je naším příslibem, že dodáme přesně to, co je žádáno - tedy vůz efektivní, kompaktní a sebevědomý. Nyní tak do elektrického světa Audi můžete vstoupit mnohem snadněji,“ dodal Döllner a potvrdil tak návrat označení, které se v nabídce objevilo pouze jednou, a to v letech 1999 až 2005 jako trochu podivně stylizované, ovšem celohliníkové malé MPV.
Ze siluety, kterou Audi zveřejnilo, se zdá, že tento styl se tak trochu vrátí. To je ovšem asi to jediné, co bude minulost a budoucnost spojovat. Novinka totiž dorazí na platformě MEB, což znamená, že omezena bude 400voltovým okruhem. Očekávat tedy nelze zrovna závratný dobíjecí výkon. A u základních verzí, které mají startovat okolo 35 tisíc Eur neboli přibližně na 860 tisících korunách, nedorazí ani pořádný paket baterií. Či výkon. A už vůbec nedorazí taková kvalita, která by novému A2 umožnila, aby okouzlovalo své majitele klidně i dvě dekády po opuštění továrny.
V tomto ohledu vzpomeňme na nedávný test Matta Priora z britského Autocaru. Ten si koupil ojeté Audi A2 1,4 TDI za pouhých 14 tisíc korun, přičemž se dokázal dostat na 2,8litrovou spotřebu. Při 42litrové palivové nádrži to znamená, že může počítat s dojezdem 1 500 km. A pokud se mu porouchá třeba pohonné ústrojí, za nižší desítky tisíc korun si pořídí nový motor, který budou moci využívat pomalu děti jeho dětí. Nové A2 v mezičase přijde o veškerou kapacitu svých baterií, přičemž jejich náhrada bude natolik drahá, že nebude možné nic jiného než ekologická likvidace.
Nepochybujeme o tom, že pár lidí elektrická novinka zaujme, u nás bychom to viděli tak na 5 až 10 osob za rok. Jenže na ní budou tratit takové peníze, že jejich vstup do klubu Audi bude jednorázovou záležitostí. Koneckonců si jen stačí uvědomit, na jaké peníze dnes vyjde pár let starý a sotva jetý Volkswagen ID.3, tedy příbuzný nového A2. Logo čtyř kruhů pak opravdu nic nezachrání, spíše jen navýší vaše ztráty, neboť na úvod za něj zaplatíte víc. Ve finále ale dostanete stejnou almužnu jako v případě VW. Po tomhle vážně zákazníci touží? Jestli ano, chceme je vidět, my je neznáme.
Svou siluetou chystané A2 e-tron svého předchůdce lehce připomíná. To je ale asi to jediné - originál nebyl úspěšný, byl ale neotřelý a technicky výjimečný. Tohle bude dražší VW ID.3, auto z konce minulé dekády. Foto: Audi
Zdroj: Audi
