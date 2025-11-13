Audi poprvé ukázalo svůj monopost F1 pro příští rok. Tedy vlastně jen barvy, tedy vlastně vůbec nic

Tohle je asi odhalení roku, protože Němci se pochlubili... Čím vlastně? Na to stěží nacházíme odpověď, neboť krom základních barev jejich auto nebude takto vypadat ani designově, ani po stránce finální vizáže, kterou jistě ovládnou sponzorská loga.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Audi

Tohle je asi odhalení roku, protože Němci se pochlubili... Čím vlastně? Na to stěží nacházíme odpověď, neboť krom základních barev jejich auto nebude takto vypadat ani designově, ani po stránce finální vizáže, kterou jistě ovládnou sponzorská loga.

Do konce letošní sezóny Formule 1 zbývají ještě tři závody, přičemž o novém mistrovi světa stále není rozhodnuto. Řada lidí ovšem s větším napětím vyhlíží příští rok, kdy nás čeká velké enormní množství změn současně. Startovní rošt totiž rozšíří jako jedenáctý tým Cadillac, který bude zpočátku odebírat motory od Ferrari, než vyvine své vlastní. Renault pro změnu s vlastními jednotkami skončí, neboť stáj Alpine přesedlá na ústrojí Mercedesu. Red Bull pak odstartuje spolupráci s Fordem, který zároveň bude i dodavatel motorů pro „béčkový“ tým Racing Bulls.

Měnit se nicméně bude i samotné pohonné ústrojí. Jeho celkový výkon sice má nadále překonávat metu 1 000 koní, ovšem 1,6litrový spalovací šestiválec bude produkovat jen 544 kobyl místo dosavadních 857. Posílení oproti tomu dozná elektrická část. Samotné monoposty pak budou menší a o 30 kilogramů lehčí. Zredukována bude i šířka pneumatik, zatímco v případě kapotáže týmy budou moci využít aktivní aerodynamické prvky. Jak moc to pak zatraktivní samotné závody, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Je tu nicméně ještě jedna novinka, vůbec poprvé se totiž součástí šampionátu stane Audi. To loni převzalo tým Sauber, ze kterého od příští sezóny udělá vlastní tovární stáj. Aktuálně Němci vyrukovali s konceptem R26, který má naznačit, jak bude jejich vůbec první monopost vypadat. Byť je třeba zmínit, že v podstatě jediné, co nyní Audi ukázalo, jsou barvy, které bude v šampionátu používat. A to jen ty základní, neboť i o finální barevné vizáži nakonec rozhodne spíš záplava log sponzorů.

Že by tedy vůz vypadal stejně jako speciál na fotkách, je naprosto vyloučeno. Je totiž třeba si uvědomit, že momentálně máme půlku listopadu. Na nových monopostech se tedy stále pracuje, a pokud by Němci ukázali, co se příští rok postaví na start, dali by konkurenci nahlédnout do vlastní kuchyně. Momentálně tak vlastně jediné, s čím lze počítat, je trojice barev, které se Audi ve Formuli 1 stanou vlastní. Jde o titanově šedou, karbonově černou a jasně červenou. V červené pak bude vyvedeno i čtyřkruhové logo, ovšem jen v rámci šampionátu.

Jak přesně Audi na voze tyto odstíny spáruje, bude jasné až v lednu. Po neveřejných testech v Barceloně se pak nový tým přesune do Bahrajnu, kde budou od 11. do 13. února probíhat ty veřejné. Na další pak dojde o týden později, zatímco samotná sezóna odstartuje prvními tréninky 6. března v Austrálii. Za Audi stejně jako nyní za Sauber budou jezdit Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto, zatímco šéfem stáje zůstane Jonathan Wheatley.

„Nevstupujeme do Formule 1 jen pro účast, chceme vyhrát. Zároveň si ale uvědomujeme, že vrcholným týmem se nestanete přes noc. Chce to čas, vytrvalost a odhodlání. Do roku 2030 ale chceme bojovat o titul,“ uvedl k ambicím čtyř kruhů jejich šéf Gernot Döllner. Přičemž my už jen dodáme, že motory bude Audi vyvíjet v německém Neuburgu, zatímco šasí ve švýcarském Hinwilu. Ústředí stáje se pak bude dál nacházet v britském Bicesteru.


Z premiéry konceptu R26 si můžeme vzít jediné, a sice trojici barev, které bude značka v šampionátu používat. Na „propálení“ zbytku věcí dojde až příští rok. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

