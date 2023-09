Audi dostalo do výroby slibovaná revoluční světla, spojují nejlepší technologie dneška. A s nimi motor V8 před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Přední i zadní světlomety jsou nejvýjimečnějšími prvky ingolstadtské novinky, která se tak trochu zapomněla v čase. Ignoruje totiž elektrifikaci a sází na motory V6 a V8.

Na počátku nového milénia se BMW rozhodlo, že začne zaplňovat poslední prázdná místa na automobilových mapách. V rámci této strategie tak roce 2008 představilo první generaci modelu X6, který zpočátku budil hlavně posměch. Spojení SUV s ideály kupé se zdálo být pošetilým, úspěch se ale nakonec dostavil. Když tedy mnichovští v roce 2015 přišli s druhou generací iks-šestky, museli už počítat rovněž s přímým soupeřem v podobě Mercedesu GLE Coupe. Audi také zmiňovalo příchod podobného auta, věci však v Ingolstadtu nešly tak rychle jako ve Stuttgartu.

Na premiéru Audi Q8 tak došlo teprve v roce 2018. Od té doby nicméně již uběhlo pět let, a přestože ani po takové době nenajdeme pětimetrové SUV-kupé stát na každém rohu, Němci přistoupili k faceliftu. Ten nepatří mezi ty nápadné, venkovní změny jsou totiž spojeny hlavně s lehčími modifikacemi čelní masky, nárazníků, bočních prahů a litých kol. Ta bude možné pořídit v 21- až 23palcovém rozměru, v případě palety barev mohou zákazníci vybírat i z nových odstínů Sakhir Gold, Acari Blue a Chili Red.

Uvnitř se modernizace zaměřila hlavně na multimediální systém, stejně jako Audi osvěžilo také nabídku čalounění a dekorů. Optimalizováno bylo rovněž řízení, tím ale změny pomalu končí. Tedy až na jednu stěžejní novinku. Za příplatek totiž bude možné osadit Q8 také dlouho slibovanými revolučními světlomety vpředu i vzadu.

Na přídi jde o řešení, které kombinuje matricové řešení s laserem. Je to asi to nejlepší, co lze dnes do světel dostat a dalece to překoná konkurenční řešení. Takové BMW má už dnes problém vyrovnat se s relativně tupě adaptivními čelními lasery tomu, co Audi dokáže udělat s matricovými LED, teď tu máme matricové lasery. Ty se naplno aktivují po překročení rychlosti 70 km/h a dále zvyšují už tak dlouhý dosah paprsků. Majitel si navíc může vybrat ze čtyř variant vnitřní grafiky, která na svítivost vliv nemá, na vizuální dojem z vozu ale ano.

Nejen na ten hrají také nová zadní světla s organickými diodami, které nyní spolupracují s asistenčními systémy. Pokud se tedy kupříkladu auto za vámi přiblíží na vzdálenost do dvou metrů, jsou aktivovány veškeré LEDky, jenž mají řidiče lepícího se na vaši záď upozornit před hrozícím nebezpečím. Také v případě zadních lamp si pak majitelé budou moci pohrát s grafikou, a to skrze multimediální systém MMI. Zda se ovšem v rámci faceliftu bude měnit velikost obrazovek (10,1 a 8,6 palce), Audi zatím nepotvrdilo.

O čem se nicméně můžeme rozepsat se stoprocentní jistotou, to je obsah motorového prostoru. Q8 totiž bude k mání ve verzích 45 TDI, 50 TDI, 55 TFSI a SQ8, kdy první dvě varianty disponují třílitrovým šestiválcovým turbodieselem. Ten může na všechna čtyři kola posílat 231 či 286 koní, což vede k 7,1sekundovému, respektive 6,1sekundovému zrychlení na stovku. Benzinovému šestiválci pod kapotou Q8 55 TFSI pak na tutéž disciplínu stačí 5,6 sekundy, za čímž stojí 340 koní.

Kromě motorů V6 ovšem bude SUV-kupé i nadále k mání také s osmiválcem, a to čtyřlitrovým. Výkon 507 koní se přitom u této varianty nemění, shodné je pak i 4,1sekundové zrychlení. Za to bude třeba na německém trhu zaplatit minimálně 119 500 Eur (cca 2,89 mil. Kč), se základním turbodieselem nicméně Q8 startuje na 86 700 Eurech (2,1 mil. Kč). Objednávky je možné sepisovat již nyní, prodej se ale fakticky rozjede až v závěru tohoto měsíce.

Q8 prošlo faceliftem, který zevnějšek změnil jen minimálně. Největší pozornost si tak vlastně zaslouží matricové LED-lasery, organické zadní svítilny a osmiválec, který se nadále skrývá pod kapotou verze SQ8. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.