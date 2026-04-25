Audi právě zařízlo dva modely, které se starají o 17 procent jeho prodejů, potvrdilo jeden, který nekoupí skoro nikdo
Petr MilerNěmecká automobilka už se zjevně dostala do fáze, kdy by ji úspěšněji řídil chroust, neboť jeho strategická rozhodnutí mají vždy 50procentní šanci na úspěch. Šance na úspěch toho, co dnes dělají čtyři kruhy pod vedením tohoto muže, se limitně blíží nule.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Audi právě zařízlo dva modely, které se starají o 17 procent jeho prodejů, potvrdilo jeden, který nekoupí skoro nikdo
včera | Petr Miler
Německá automobilka už se zjevně dostala do fáze, kdy by ji úspěšněji řídil chroust, neboť jeho strategická rozhodnutí mají vždy 50procentní šanci na úspěch. Šance na úspěch toho, co dnes dělají čtyři kruhy pod vedením tohoto muže, se limitně blíží nule.
Někteří lidé si z toho dělají legraci při současných patáliích Donalda Trumpa v Íránu, aplikovat by to šlo ale i na chování mnohých automobilek. Jde o rčení: Když nemáte žádnou strategii, nikdo nemůže dost dobře odhadnout váš příští krok. A je to fakt.
Ačkoli je to v tomto smyslu míněno posměšně, u některých entit to funguje překvapivě dobře. Pokud je někdo příliš hloupý, neprozíravý, nepohotový (cokoli v tom smyslu), aby reagoval na reálné dění, mohou být jeho zcela náhodná rozhodnutí úspěšnější než ta promyšlená či reaktivní. Sám to pamatuji ze sportu z mladých let - dát gól špatnému brankáři bylo kolikrát těžší než tomu dobému, tedy alespoň promyšlenými způsoby. Nereagoval nijak na vaše náznaky a to, co by jiného poslalo ke špatné tyči, s ním neudělalo nic.
Pokud bych se ale nechtěl dotknout nikoho z lidí, pak se z přírody nabízí příklad chrousta, který je prý tak tupý, že na hrozby reaguje úhybným manévrem na stranu, který bude z 50 procent na jednu stranu a z 50 na druhou, ať uděláte cokoli. Dala mu to příroda a dopřává mu to vždy 50procentní šanci přežít, což je statisticky víc, než by kdy vymyslel.
V tomto kontextu se chroust zdá být slušným kandidátem na generálního ředitele Audi, neboť člověk, který se nyní nachází v jeho vedení, promyšleně činí strategická rozhodnutí, která 50procentní šanci na úspěch nemají, i když se na ně podíváme se vším optimismem světa.
Nedávno jsme vám ostatně přibližovali, jak překvapivou strukturu dnes mají prodeje Audi v Evropě. Značka tu (a mluvíme stále o Evropě, situace v Česku je podstatně jiná) neprodává zase tak málo aut, odbyt téměř čehokoli dražšího je ale stále zanedbatelnější. Nejprodávanějšími Audi jsou dnes A3, A5, A1, Q3, Q2, Q3 Sportback a Q4, v tomto pořadí. Už i pořád tuctová A6 docela paběrkuje, cokoli jiného jen víc.
Co by v takové situaci udělal rozumný manažer? Pochopitelně zatopil pod kotlem toho, co se prodává, na 100 procent. Co by udělal chroust? To samé na 50 procent. Co udělá Gernot Döllner? Pravý opak...
Není to spekulace, samo Audi odhalilo, že ze své nabídky odpálí dva z pěti svých nejprodávanějších modelů, které se aktuálně starají o 17 procent veškerého evropského odbytu značky. Jde o model Q2, jehož výroba v Ingolstadtu skončí skončí v dubnu, a typ A1, jehož produkce ve španělském Martorellu „končí” bez uvedení přesného data, možná je s ním tedy už amen. Oba modely pak uvolní místo pro typ A2 e-tron, tedy elektrickému poloMPV s minimálními šancemi na úspěch.
Příchod samotné A2 je už ale chvíli daný a s koncem zmíněných dvou bestsellerů nyní nijak nesouvisí, Audi ale současně potvrdilo, že do výroby pošle elektricky sporťák, který vychází ze studie Concept C a který se dočkal téměř jednohlasného odmítnutí pro svůj vzhled a především technickou podstatu. Přesto se začne vyrábět v roce 2027 v závodě Böllinger Höfe.
Tento model by pro změnu do výroby nikdo soudný neposlal, chroust by to udělal z 50 %. Pro Döllnera už je to jistota. Existuje tedy docela slušná šance, že by si chroust vedl lépe než on. Nechce tedy dozorčí rada firmy udělat změnu? Bylo by načase - mělo by se tak stát dřív, než současný šéf pošle prodeje aut značky úplně „döllu”...
Audi Q2 ještě předloni prošlo modernizací a daří se mu velmi slušně. Konec. Foto: Audi
Také model A1 se přes dost vysoké ceny prodává velmi slušně. Konec. Foto: Audi
To elektrický sporťák automobilky nechce a nebude chtít skoro nikdo, poptávka v tomto segmentu je prakticky nulová. Tak to šup s ním do výroby a prodeje! Foto: Audi
Zdroj: Audi
