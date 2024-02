Audi překvapivě modernizovalo své už zaříznuté SUV, dokonce mu vrátilo klasický volič automatu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Už dva roky to má spočítané a na trhu slouží dokonce rokem osmým. Mělo se stát jednou z obětí elektrických plánů značky. Protože se ale ty nestávají realitou, nestává se realitou ani skon Q2, alespoň na nějaký čas.

V posledních dvou dekádách jsme se u prémiových výrobců dočkali rozšiřování nabídky všemi možnými směry, zejména však dolů. Takový Mercedes-Benz tedy přišel s třídami A a B, zatímco Audi představilo modely jako A3 a A1. Ani jeden vůz z této čtveřice ovšem nemá budoucnost, neboť Němci se nově hodlají pro změnu opětovně soustředit hlavně na vyšší patra trhu. Spojeno je to s jejich touhou po elektromobilitě, která by u malých aut zvedla cenu na úroveň, kterou by ani bohatá klientela neakceptovala.

Čistka u třícípé hvězdy, stejně jako u čtyř kruhů, měla být ještě větší, odpískání původních plánů s elektrickými auty ale má zatím za následek pravý opak. Audi Q2, u kterého automobilka s nástupcem už roky nepočítá a po osmi letech v prodeji už ho měl čekat jen hořký konec, nyní prošlo modernizací. Ta se zaměřila na interiér, kde je nově možné v rámci standardu počítat s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem a 8,8palcovou obrazovkou multimediálního systému MMI. Oproti dosavadnímu provedení používajícímu 8,3palcový displej za příplatek je to jednoznačný posun vpřed.

Audi uvedlo, že přístrojový štít disponuje jasnějším displejem, který navíc umožňuje individuální nastavení. Multimédia pak lze ovládat nejen skrze dotykovou obrazovku, ale rovněž hlasem. Přepracování se ovšem dočkal také středový tunel, ze kterého zmizel kruhový ovladač MMI systému, jehož místo zaujala odkládací schránka. Automatická převodovka je nadále ovládána relativně klasickou pákou, nikoli mini-voličem, jaký se vyskytuje v novějších vozech koncernu VW a od nás se opakovaně dočkal kritiky.

To stále není vše, zmínit lze nový volant a také rozšíření standardní výbavy o celou řadu bezpečnostních funkcí, jako je detekce dopravního značení, monitoring jízdy ve zvoleném pruhu či parkovací asistent. Dá se tedy předpokládat, že 4 191 milimetrů dlouhé SUV tu s námi bude ještě minimálně rok, spíše však dva. I když totiž modernizace není rozsáhlá, na nějaké peníze vyšla. A Audi by do vozu rozhodně neinvestovalo, pokud by jej za pár měsíců chtělo stáhnout z trhu.

Co se techniky týče, ta zůstává při starém. Základem nabídky je tedy litrový tříválec naladěný na 110 koní a spárovaný se šestistupňovým manuálem. O stupeň výše pak naleznete jedna-pětku se 150 koňmi, u které se lze rozhodnout mezi ručním řazením a automatickou převodovkou. Ta je pak ostatně jedinou volbou pro benzinový (190 koní) a dieselový (150 koní) dvoulitr. Pohonem všech kol nicméně disponuje pouze jednotka 2,0 TSI, u zbytku je roztáčena jen přední náprava.

Audi dále uvedlo, že ceny modernizovaného provedení budou startovat na 28 600 Eurech (cca 725 tisíc Kč). Oproti současnosti, kdy Češi si musí připravit minimálně 743 900 Kč, se toho tedy nejspíše mnoho nezmění ani z našeho pohledu. S bohatším standardem má nicméně Q2 více šancí bojovat s konkurencí, než bude definitivně posláno k ledu. Kdy přesně se tak ovšem stane a zda Audi své plány znovu nezmění, je pro tuto chvíli ve hvězdách.

Modernizace Q2 není z největších, přesto je však s ohledem na předchozí oznámení, že se aktuálně již osmileté SUV nedočká nástupce, překvapivá. Foto: Audi



Zvenčí zůstává vůz stejný jako dosud, tedy jako na fotkách faceliftované verze z roku 2021. Interiér se mění poměrně výrazně, tady je jeho původní provedení. Foto: Audi

