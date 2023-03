Audi překvapuje, německá značka plánuje drastickou změnu v označení svých aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

I na tomto kroku je vidět, jak daleko jsou výrobci schopni zajít ve snaze zajistit přízeň málokým chtěných elektrických aut. Za normálních okolností si nezahráváte s image jmen, která po dekády definují vaše klíčové modely, Audi ale přesně to udělá.

První generace Audi A6 přišla na svět v roce 1994. V příštím roce tedy daný model oslaví své třicátiny. Na akci dorazí s novým hávem, letos totiž můžeme očekávat facelift verze s interním označením C8. V jeho rámci se bude v případě exteriéru měnit hlavně příď, jenž dostane do vínku nová světla ovlivněná limuzínou A8. Chybět pochopitelně nebude ani přeprofilovaný nárazník. S podobnými změnami bude spojena rovněž záď, zatímco uvnitř se Němci zaměří hlavně na multimédia. Na minimální změny pak dojde pod kapotou.

Tou největší novinkou je nicméně fakt, že Audi A6 již nepřijde pod svým původním názvem. Němci totiž opětovně chystají změnu nomenklatury. Tuto informaci jako první přinesl německý list Heilbronner Stimme, v mezičase ji ale potvrdili manažeři pracující v Neckarsulmu v marketingovém, prodejním a vývojovém oddělení. Se změnami je tedy třeba počítat na sto procent, což řada lidí nebude vnímat zrovna pozitivně. Kromě A6 se totiž stejné změny dočká také model A4.

Němci se rozhodli, že sice i nadále setrvají u alfanumerických názvů svých aut, klasická označení ale nadělí elektromobilům, kterým chce zajistit odbyt. Ty tedy dostanou sudá čísla, zatímco na spalovací vozy zůstanou méně tradiční lichá. Ze zmiňovaného faceliftovaného A6 se tedy stane A7, zatímco A4 bude přejmenováno na A5. V případě tohoto vozu se přitom letos dočkáme zcela nové generace, zmatení publika tedy nebude až tak velké. V případě A6 však již mnozí budou tápat. Příští rok se totiž tento vůz vrátí jako elektrický sedan a kombík.

Pokud vás zajímá, co se stane se současnými spalovacími modely A5 a A7, pak pro vás nemáme zrovna dobrou zprávu. S návratem benzinových či dieselových jednotek se u nich totiž už ani nepočítá. Zmatky budou o to menší, dokážeme si ale představit rozladěnou náladu tradičního majitele A6, která nyní startuje na 1 463 900 Kč, když mu dealer místo očekávaného zboží ukáže vůz se zlomkem schopností jeho šestiválcového TDI, jehož cena bude ale o desítky procent vyšší.

Elektrická novinka bude postavena na platformě PPE (Premium Platform Electric), kterou Audi vyvinulo ve spolupráci s Porsche. Určena je tedy mimo jiné i pro nový elektrický Macan. Základní provedení přitom dostane jeden elektromotor roztáčející zadní kola, s nímž by mělo být spojeno zhruba sedmisekundové zrychlení na stovku. Větší zájem však Němci čekají o variantu se dvěma jednotkami, které nabídnou 465 koní a přibližně čtyřsekundovou akceleraci.

Chystá se i návrat Audi RS6, u kterého by výkon měl vzrůst nad 600 koní. Otázkou je, jak dlouho si ovšem jejich cval budete užívat. Ve všech případech se totiž počítá pouze s jedním paketem baterií, jenž nabídne kapacitu 100 kWh. To sice vypadá jako hodně, nicméně již stávající spalovací RS6 váží 2 250 kg. Elektromobil tedy půjde možná i za hranici 2,5 tuny. Realitou tak bude dojezd při ostré jízdě v řádu desítek kilometrů, to bude přinejmenším dobrodružné...

A6 ve formě, v jaké ho známe, končí. S letošním faceliftem totiž bude tento model přejmenován na A7. Foto: Audi



A6 se pak vrátí v příštím roce, ovšem jako elektromobil. Bateriovému pohonu chce totiž značka vyhradit sudá čísla, zatímco ta lichá budou spojena se spalovacími jednotkami. Foto: Audi

Zdroj: Heilbronner Stimme

Petr Prokopec

