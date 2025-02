Audi přiznalo, že jeho interiéry jsou dnes horší, než bývaly. Auta roky šidilo na špatném místě 22.2.2025 | Petr Prokopec

Je-li prvním nezbytným krokem k vyřešení nějakého problému uznání jeho existence, pak se Audi vydalo správným směrem. Interiéry jeho aut jsou dnes odvarem z toho, čím bývaly. A automobilka to dobře ví, škoda jen, že až teď vidí to, co zákazníky trápí už léta.

Audi kdysi bývalo tuctovou značkou, to až Ferdinand Piëch jej posunul na vyšší úroveň svou posedlostí výjimečnou technikou. Jen u toho ale čtyři kruhy nezůstaly. Zejména v 90. letech minulého století došlo u jeho aut k mohutnému nárůstu kvality interiérů od konstrukce přes zpracování až po použité materiály.

Audi v tom bylo tak dobré, že u modelů jako A4 či A6 byly vnímány jako nastavená laťka pro konkurenci, Mercedes nevyjímaje, o BMW ani nemluvě. A ať se soupeři snažili sebevíc, Audi překonat nedokázali. Ingolstadt na této pozici vydržel až donedávna, ještě loni prodávaná A4 generace B9 byla i v relativně obyčejných verzích mimořádně povedená. Byl to ale jen dozvuk starých časů, které skončily už s příchodem stále aktuální A6 C8. A s novou A5 B10 se Audi vydalo opravdu lacinou cestou, kterou nemohou vystát ani fanoušci značky.

Audi tak začalo za konkurencí zaostávat, aniž by soupeři museli hnout prstem - čtyři kruhy se za ně posunuly samy. Už zmíněná A6 C8, která působí fajn jen do chvíle, než se něčeho dotknete (protože to okamžitě začne křupat), je zdrojem rozpaků, A5 B10 je pak laciná od pohledu a v základu je to naprostá tragédie. Z velké části za tím stojí chaotické vedení, které jako by nevědělo, kde mu hlavu stojí, a Audi soustavně tlačí k řešením, na která zákazníci nejsou zvědaví, a to, na co zvědaví jsou, jim nedopřává.

Kde kupříkladu dříve byla dveřní madla vyráběna ze skutečného kovu, tam dnes najdeme levné lakované plasty. Samotné plasty jsou o třídu níž a v levnějších verzích najdeme tristní náhrady povedenějších prvků z dražších typů. Člověk se tak nevyhnutelně musí ptát, jak asi takové prvky budou vypadat po čtyřech či pěti letech používání. Spíš než někdejší německou pýchu už dnes připomínají to, čemu se před léty blížily čínské kopie téhož.

Je to opravdu značný sešup, ke kterému navíc došlo ve velmi krátkém časovém horizontu. Logicky si ho tak všimnul každý, kdo přesednul ze starých Audi do nových, zákazníci nad popsanými změnami hořekují už roky. Audi k tomu dlouho bylo hluché, až teď si konečně nasypalo popel na hlavu.

Šéf produktové komunikace Oscar da Silva Martins totiž při prezentaci nového Q5 přiznal kolegům z Motor1, že „v oblasti kvality jsme na tom v minulosti byli výrazně lépe” s tím, že „požadavky zákazníků a médií na kvalitu Audi byly zřejmě podceněny”. To jsou na poměry automobilky silná a realistická slova, možná nejvíc ale říká věta, která v mezičase z článku kolegů z Motor1 zmizela: „Perhaps savings had been made in the wrong places.” Tedy: „Možná se šetřilo na nesprávných místech.” Zas tak sebekritické Audi zjevně není, neboť tuto ránu přímo na solar nepřijalo. Přitom je to právě tak - Audi nasypalo peníze do elektromobility, o kterou zákazníci nestáli, a šetřilo na tom, co oceňovali a dál by ocenili.

Da Silva Martins pochopitelně jedním dechem přislíbil, že automobilka „se zase dostane zpátky na vrchol”, za což bychom byli jedině rádi. Může se tedy zdát, že značka znovu našla pevnou půdu pod nohama, jenže je třeba si uvědomit, že třeba právě Q5 (vnitřek je v podstatě ten samý jako v A5) je jedním z těch vozů, na kterých jsou úspory v interiéru patrné. Protože ale třetí generace teprve pozvolna najíždí do showroomů, facelift a tedy ona náprava za dveřmi rozhodně nejsou. Audi tak čekají minimálně tři čtyři roky kritiky, které s ohledem na nedávno oznámené mohou automobilku poslat na dno.

Jak jme psali před pár dny, Audi pro po příšerném roce dostalo geniální nápad: Zachrání se „výrazným zdražením” svých aut. Něco takového ve chvíli, kdy citelně zaostáváte za soupeři i bývalými produkty je opravdu jen cesta do záhuby, neboť s vyššími cenami logicky přichází vyšší očekávání. A pokud je nové vozy nezvládnou naplnit, přijde jen ještě větší zklamání. Zamíří tito lidé do showroomů Audi napříště znovu? Mnozí mají už teď problém vystát soustavné nabízení elektrických nesmyslů, která absolutně nekoresponduje s tím, kolik značka těchto aut prodává. Loni šlo v Česku o 105 aut. Letos v lednu jich bylo 11. Je třeba něco k tomu dodávat?

Kde dříve Němci užívali autentické a kvalitní materiály, tam dnes najdete jen laciné náhrady. Je to jen jeden z mnoha kvalitativních úpadků, na jejichž nápravu navíc hned tak nedojde. Patrný je i z fotek špičkových prezentačních verzí (zde Q5). Foto: Audi



Toto je nová A5 v základu, to je úplná tragédie. Foto: Audi



Toto je vnitřek nové A5 vedle končící A4, vidí někdo smysluplnou evoluci? Foto: Audi

Petr Prokopec

