Audi přiznalo, že kvalita interiérů jeho aut „uklouzla”, potvrdilo, že „zadolfuje” novou A4. A nebude to její jediná kontroverze
Petr ProkopecAčkoli Audi na tomto poli udělalo několik protichůdných kroků a nebylo jasné, co skutečně můžeme očekávat, A4 se nakonec vrátí. Půjde ale o naplnění předchozího nešťastného záměru, který navíc bude spojen karoserií v novém stylu zvaném Radical Next. Střezte se.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Audi přiznalo, že kvalita interiérů jeho aut „uklouzla”, potvrdilo, že „zadolfuje” novou A4. A nebude to její jediná kontroverze
včera | Petr Prokopec
Ačkoli Audi na tomto poli udělalo několik protichůdných kroků a nebylo jasné, co skutečně můžeme očekávat, A4 se nakonec vrátí. Půjde ale o naplnění předchozího nešťastného záměru, který navíc bude spojen karoserií v novém stylu zvaném Radical Next. Střezte se.
Pokud jste před pár lety chtěli německý prémiový sedan či kombík, bylo těžké vybrat si mezi Audi A4, BMW řady 3 a Mercedesem třídy C. Celá tato trojice totiž nabízela povedený design, špičkovou techniku a vysokou kvalitu. U čtyř kruhů to navíc korunovali prvotřídními interiéry, zatímco Mnichov se soustředil na sportovní stránku věci a Stuttgart na tu komfortní. Záleželo tedy hlavně na tom, co nejvíce sedne vašemu řidičskému stylu a jaké značce jste nakloněni nejvíce. Ať jste se však rozhodli jakkoli, chybu jste neudělali.
Pohled na současné rozložení sil už tolik nadšení nevzbuzuje. Němci se totiž od spalovacích motorů přesouvají k elektromobilitě, které na oltář kladou vše, v čem excelovali. Auta jako nová i3 či třída C Electric tak už nezvládají oslovit skoro ničím, neboť jejich design je přinejmenším kontroverzní. Technicky pak ztrácí na špičku branže, která je většinou z Číny a tedy navíc levnější. A kvalita dostala na frak kvůli penězům utopených v elektrickém pohonu, kdy na nic jiného už nezbylo.
Audi novému kolu německého souboje zatím jen přihlíží, neboť z A4 udělalo A5, která sice také v mnohém ztratila, ale aspoň zůstává spalovací. Nová A4 přesto dorazí, a to v roce 2028. Vyloženě za dveřmi tedy není, což Ingolstadtu vlastně dává výhodu, neboť může lépe zareagovat na měnící se nálady na trhu. Stejně jako může těžit z poznání, kde jeho soupeři udělali chybu. Jenže chtít po Audi poučení je evidentně bláhové. I tato značka totiž hodlá spojit nechtěný elektrický pohon se vzhledem, který ze snu musí budit snad i jeho autory.
Nová A4 bude totiž jedním z prvních masově vyráběných aut Audi, které se dočká „adolfizace”, tedy přední masky ve tvaru hitlerovského knírku, který se loni představil na Conceptu C. Nové čelní masce neukázal palec nahoru prakticky nikdo, naopak se ihned po premiéře stala terčem výsměchu. Automobilka je nicméně přesvědčena, že se mu povede odpor publika zdolat s pomocí produkční verze konceptu a limitovaným supersportem Nuvolari, který vychází z Lamborghini Temerario.
Tato dvojice je Ingolstadtem vnímána jako duchovní nástupci modelů TT a R8, které svého času ke značce vábily davy. A přesně o to se mají postarat i novinky, načež by nová maska na přídi elektrického A4 neměla být důvodem k odporu, nýbrž nadšení. Nejsme si ovšem jisti, že tyto naděje čtyř kruhů budou naplněny, jakkoli klientela BMW si postupem času zvykla i na stále monstróznější čelní ledvinky. U Audi tak možná jednou bude akceptován i knírek.
„Můžete si být jisti, že A4 bude jednou z prvních masových záležitosti, nebo řekněme produkčním vozem vyráběném ve větším množství, který se dočká designu Radical Next,“ potvrdil nevyhnutelné technický šéf čtyř kruhů Rouven Mohr. Zároveň dodal, že nová generace „bude velmi relevantním vozem v tom, co je podstatou DNA Audi“. Nabídne tedy „čistý design, nový interiér a moderní technologie“, pročež „lidem vrátí to, co na značce vždy milovali“. Mohr v té souvislosti Go Auto otevřeně přiznal, že kvalita interiérů Audi „uklouzla”. Jestli ještě pak náhodou neupadla...
Buď jak buď, jsou to silná slova, která však naplněna budou jen stěží. V případě sporného venkovního designu není co řešit, v případě interiérů pak soudě podle posledních novinek Audi automobilka spíš slibuje, že se zlepší, ovšem reálně jde často ještě více proti přáním klientely. Zůstává nám tu tak jen technika, která spočívá v platformě SSP. Jenže i o té zatím Němci pouze básní. Navíc ani to nestačí na rychlejší konkurenci, načež se vývoj soustavně prodlužuje.
I když tedy nová A4 dorazí až v roce 2028, v podstatě nabídne totéž, co už dnes nabízí i3 a třída C Electric. Tedy diskutabilní design i techniku. Kde bylo tedy v minulosti těžké se rozhodnout, zda upřednostnit Audi, BMW či Mercedes, tam se klientela zakrátko bude ptát, čemu se se spíš vyhnout. Tohle není „náskok díky technice“ ani v nejmenším.
Produkční Concept C se ukáže příští rok a bude prvním ze dvou modelů značky vyvedeném v novém designovém stylu. Očekávat se u něj však dají jen nízké prodeje, supersport Nuvolari je pak limitován na 499 kusů. Teprve příští A4 tak bude masovka s knírkem. Foto: Audi
Zdroj: Go Auto
Bleskovky
- Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc
dnes
- Nový osmiválcový sporťák Toyoty předvedl svůj zvuk. Vypadá jako Batmobil, zní ale spíš zuřivě jako grizzly
včera
- Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru
30.6.2026
Nejčtenější články
- Ford se najednou staví proti zákazu spalovacích aut, ještě před 3 roky hystericky bojoval už proti jeho odkladu
3.6.2026
- V následujících letech zemřou majitelé cenných klasických aut v hodnotě 12 bilionů Kč, trh s nimi to změní k nepoznání
4.6.2026
- Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem
4.6.2026
- Lotus udělal tlustou čáru za svým přechodem na elektromobily. Klíčovému modelu dal dodatečně spalovací motor, pohání i kola
4.6.2026
- Srovnejte si nové elektrické Ferrari s prvním SUV značky. Stačí pár fotek a pochopíte vše
4.6.2026
Živá témata na fóru
- VZKAZY 07.03. 12:05 - řidičBOB
- Členství v KlubSportovnichAut 07.03. 00:00 - Bond007
- Onboard videa 07.02. 16:36 - řidičBOB
- Přituhuje 07.02. 13:27 - pavproch
- BMW Divize 07.02. 09:58 - pavproch
- Toyota obecně 07.02. 08:33 - abgx1
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 07.01. 17:13 - Anonymoous
- Volvo 07.01. 13:50 - řidičBOB