Audi říká, že s auty koncipovanými pro celý svět už neuspěje. No, s těmi pořádnými by to šlo, to až dnešní odvary nemají šanci
Petr ProkopecPochopilo Audi? Vlastně ano, jen si z toho vzalo zas jednou špatné poučení. Excelentní produkt překoná i specifické lokální preference, pro kompromisní z nouze ctnost si ale nikdo záda ohýbat nebude.
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Audi říká, že s auty koncipovanými pro celý svět už neuspěje. No, s těmi pořádnými by to šlo, to až dnešní odvary nemají šanci
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Pochopilo Audi? Vlastně ano, jen si z toho vzalo zas jednou špatné poučení. Excelentní produkt překoná i specifické lokální preference, pro kompromisní z nouze ctnost si ale nikdo záda ohýbat nebude.
Myšlenka globálního vozu je pro automobilky pochopitelně lákavá. Však si představte , že vyrobíte jediný model, který jen drobnými odlišnostmi dostává palce nahoru v Americe, Evropě i Číně. V takovém případě můžete počítat s obrovskými úsporami, ať už jde o vývoj či výrobu, a pohádkové zisky dorazí skoro samy. Může ale něco takového vzniknout?
Jistě ne ve všech segmentech, některá lokální specifika jsou nepřekonatelná. Když ale nabídnete něco opravdu mimořádného, uspět s tím globálně lze, i taková Tesla nakonec vyrábí v podstatě jen dva - navíc značně spřízněné - modely pro celý svět. A v prémiovém segmentu tento přístup fungoval dlouho, takové klasické řady Audi, BMW a Mercedesu bodovaly prakticky po celém světě, ať už byly nabídnuty kdekoli.
U průměrných produktů nevyvolávajících touhu to ale moc nefunguje, zvlášť když nejdete cestou ani výraznějších úprav. Přesvědčil se o tom třeba modrý ovál, když tlačil strategii One Ford. Snaha sdílet náklady napříč jednotlivými komponenty, modely i značkami tak rychle přestala fungovat a do podobné pozice se nyní dostalo i Audi.
Jeho auta bývala mimořádná, dnes šokují leda tím, co všechno na nich nefunguje. My bychom se v jeho pozici vrátili k excelentním produktům, takové cestě se ale dnešní Audi vyhýbá jako čert kříži a na trh tlačí stále víc nedodělaných aut. A tak raději opustí myšlenku globálního vozu jako takového, o které říká, že je mrtvá.
„Myslím si, že vize globálního auta - tedy takového, které vyhoví každému na celém světě - je pryč, protože v současné době nepasuje hlavně na americký a čínský trh,“ uvedl technický šéf čtyř kruhů Rouven Mohr pro Go Auto. A dodal, že každá lokalita podle něj potřebuje svůj vlastní pilíř, což je důvod, proč byla pouze pro Říši středu stvořena značka AUDI. Určena je totiž Číňanům, kteří netouží až tak moc po dynamice, ale místo toho preferují chytrý telefon na kolech.
Taková strategie pochopitelně vede k vyšším nákladům, ty má ovšem pro změnu znovu zredukovat „čínská rychlost“. Tedy urychlení vývoje, ke kterému ovšem Němci hodlají přistoupit také v Evropě. To má ovšem již blízko k oné jednolité globální strategii, což je chybou. Starý kontinent si totiž zvyknul na jistou úroveň, kterou ovšem nepůjde dodržet, už teď ji auta značky nemají.
Nebylo by tedy nutně špatné, kdyby u čtyř kruhů vařili jídlo pro každý trh zvlášť, pokaždé by to ale musela být michelinská kuchyně. Tu Audi mělo jednu a zavřelo ji, teď si otevřelo několik fastfoodů a doufá, že lidé si nevšimnou, že lepí stejné logo na jinak pojaté produkty. Smůla je, že už si dávno všimli...
Letos představené SUV E7X je určené jen čínskému publiku, kterému bylo postaveno na míru. Jinde ve světě by totiž neobstálo. Jenže Němci ani se svou značkou určenou tomuto trhu zatím nebodují, jejich produkty pozbyly úroveň bez ohledu na to, kde a pro koho je dělají. Foto: SAIC/AUDI
Zdroj: Go Auto
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