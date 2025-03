Audi rozjede prodeje aut své nové levné značky už za pár týdnů, je to zatím vrchol jeho úpadku včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Finis coronat opus, chce se říci. Nic neukazuje nemohoucnost německé značky tak jasně. Už fakt, že si chce hledat cestu k zákazníkům tímto způsobem, je na pováženou, ovšem konkrétní způsob, jakým to činí, je až směšný. To vážně neumí vymyslet nic lepšího?

Asi to tak musí být, lidský život je jedna velká sinusoida. Není to nic nového, ostatně slavná česká píseň pojednávající o tom, že „jednou jsi dole, jednou nahoře”, je původně z roku 1933. A tušíme, že i kdykoli předtím to bylo stejné.

Netýká se to jen života lidí, ale i „života firem”, dá-li se takové spojení v této souvislosti použít. Marně přemýšlím, jestli bychom byli schopni jmenovat nějakou automobilku starší víc než pár let, která dokázala být po celou svou existenci stabilně „nahoře”. I Ferrari si prožilo své těžké chvíle, také Lamborghini bylo v jednu chvíli zralé na ručník, Rolls-Royce zažil několik těžkých období, Volkswagen málem zkrachoval nejméně dvakrát, BMW kdysi v jeho útlumu téměř koupil Mercedes a Škoda se potácela ode zdi ke zdi s menší frekvencí, ale o to výraznějšími amplitudami.

Neberme tedy jako tragédii, když někdo zamíří špatným směrem a hned tak to „nedokáže vybrat”, patří to k věci. To jen za života spousty z nás na něco takového nejsme zvyklí - svět byl od počátku 90. let minulého století v téměř permanentním rozpuku jen s několika málo ne až tak velkými zaškobrtnutími, na Evropu ani tzv. finanční krize přelomu předminulé a minulé dekády nedopadla tak intenzivně jako třeba na USA, kde zkrachovaly všechny velké automobilky krom Fordu. Tady se tančilo, v posledních letech ale hudba dohrává primárně právě v Evropě.

Přijde nám to škoda, zdá se nám to zbytečné, starý kontinent se nemusí potýkat s žádnou přírodní katastrofou, s žádnou ekonomickou krizí vyvolanou jinde a někým jiným, není tu žádná vyšší moc. Je to naše bezmoc pramenící z mnohdy absurdních ideologií, která starý kontinent sevřela do kleští a sekundárně působí ještě víc zla než primárně. Tušíme, že dekády dobře fungující velké firmy, jako třeba Audi, by asi po všech předchozích těžkostech (protože ani čtyři kruhy během své existence nemířily jen ode dna k nebesům) jinak nenapadlo totálně se vybodnout na technickou podstatu svých aut, naprosto ignorovat preference zákazníků a firmu zatížit hloupými interními pravidly, což všechno dohromady pomohlo vyhnat ty největší mozky z jejích struktur. Místo toho firmu vedou zřetelně nekompetentní lidé neschopní otočit kormidlem ani v momentě, kdy do celé bárky silně zatéká.

Na fungování Audi je toho teď špatně opravdu hodně, pokud bychom ale měli najít jeden opravdu výmluvný symbol jeho úpadku, vrchol spirály absurdit, ve které se firma točí, je to její loňské odhalení nové značky „horších aut”.

Idea za ní tedy není úplně nesmyslná - Audi se na některých trzích, zejména v Číně, trápí kvůli tomu, že jeho levnější konkurenti nabízí stále víc za menší peníze, čemuž Němci nechtěli jen tiše přihlížet. Nechtěli si ale ani zkazit ceny a zároveň z boje o část klientely nevypadnout, a tak si usmysleli, že přijdou s novou levnější značkou, na které tu a tam něco ošidí, nezkazí image Audi a nezkazí mu ceny. Potud fajn. Ale s čím přišli? Jít třeba o IMW, Ingolstädter Motorenwerke, je to trapně nenápadité, ale aspoň je to jiné. Oni přišli... S AUDI. To jsem si omylem nepustil CapsLock, tohle je ta „nová” značka.

Kritizovali jsme to od začátku jako brutální projev nemohoucnosti a nebyli jsme zdaleka - ale zdaleka - sami. Audi tu ovšem není od toho, aby naslouchalo pisálkům, není tu ani od toho, aby naslouchalo zákazníkům, není tu od toho, aby naslouchalo komukoli. Míří kupředu levá, zpátky ni krok přímo do p... parádní budoucnosti, ve které bude vedle Audi prodávat AUDI a něco to změní. Proboha jak?

Ať už si ale o tomto kroku myslí kdokoli cokoli, nyní nadešla chvíle materializace této idey. Audi (nebo AUDI? Asi je to jedno, co?) oznámilo, že už pomalu za pár dnů (dobře, je to asi měsíc, ale co je to proti věčnosti) ukáže v souvislosti s autosalonem v Šanghaji první sériové auto značky AUDI pro čínské publikum, které jím chce okouzlit v prvé řadě. O voze zatím mnoho nevíme krom toho, že půjde o model velikosti a stylu Audi A5 a jeho vývoj proběhl během pouhých 18 měsíců.

Na konkrétní specifikace si počkáme, ale nedovedeme si představit, jak by tohle mohlo na publikum nějak zvlášť fungovat. Navíc je třeba se podivit jedné věci, která říká hodně o nekoncepčnosti jednání německé značky - zatímco v Evropě Audi přiznalo, že svá auta šidilo, navíc na nesprávných místech, nechalo jim stejnou značku a prodává je dokonce dráž než kdy dřív, v Číně bude vymýšlet novou značku, která ve skutečnosti není nová, aby dělalo totéž a přišlo s cenami nižšími? Co je to za strategii? Opravdu marně hledáme něco, co by na současném fungování automobilky dávalo smysl.

Ale jak padlo zkraje - jednou jsi dole, jednou nahoře. Audi je dole a v určitou chvíli se dostane do bodu, pod který už nelze klesat. Pak se snad odrazí k výšinám a nezůstane na dně - byť samo připouští, že i to se s 50procentní pravděpodobností může stát. Pokud k tomu dojde, bude to úplně stejně zbytečné jako současný úpadek celé Evropy - je to jedno velké sebemrskačství pro nic. Ale zůstaňme optimisty: Ti, kteří umí věci dělat lépe, pořád existují. Jen jsou nyní zašlapání davem jinak smýšlejících lidí, které od kormidla dříve nebo později odstaví jejich neschopnost. Pak bude zase líp.

Ho ho ho, Santa Gernot nadělil lidem odmítající drahá ošizená Audi levnější, a tedy nejspíš ještě ošizenější AUDI jako řešení jeho prodejního úpadku. To jistě chtělo hlavičku... Je třeba říkat něco víc, aby člověk pochopil, jak špatně na tom dnes čtyři kruhy jsou? Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.