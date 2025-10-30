Audi se dostalo do slepé uličky s dalším modelem. Ten současný přetahuje, o novém pořád nebylo ani rozhodnuto
Petr ProkopecNěmci rádi mluví o jednoznačné budoucnosti, reálně ale zjevně ani sami netuší, jakým směrem se vydat. A tak v některých případech nevyráží nikam, což může tentokrát definovat nejen aktuální, ale i konečný stav.
V loňském roce Audi prodalo 14 955 kusů modelu A8. Jakkoli to na první pohled může působit jako dobrý výsledek, reálně jde o 26,3procentní propad vůči předchozímu období. A není ani třeba spekulovat, co za tím stojí. Čtvrtá generace německé limuzíny byla představena už v červenci 2017. Za sebou má tedy osmiletý životní cyklus, a jakkoli v roce 2022 došlo na její facelift, ten nikdy nemůže být dostatečný, aby u náročného publika znovu vyburcoval velký zájem na mnoho let dopředu.
Pro Audi je to problém, který momentálně neumí vyřešit. Léta si totiž plánovalo, že další generace A8 bude elektrická. A i když zmatený šéf firmy dál opakuje stejné fráze, reálně Audi jistotu na tomto poli ztratilo. A budoucnosti A8 do roku 2025 vůbec nerozhodlo. A není to spekulace, však mluvčí automobilky pro Automobilwoche uvedl, že Audi teprve „hledá platformu pro možného nástupce“.
Audi tedy po drancování mrtvého koně znovu usedá k rýsovacímu prknu, u kterého se jisté bude řešit i to, jestli vůbec nová generace vznikne. Pokud totiž Audi nakonec najde tu správnou platformu i pohon, pak dříve než v roce 2029 novou generaci do prodeje nedostane. U té stávající bylo navíc již rozhodnuto, že dalšího faceliftu se nedočká a z montážních linek zmizí v závěru příštího roku. Firma se evidentně dostala s dalším modelem do slepé uličky dané neschopností činit včas správná strategická rozhodnutí, zrovna u Audi je to těžké déja-vu.
Čtyři kruhy v mezičase mohou také zjistit, že si coby s vlajkovou lodí vystačí s novým vrcholným SUV Q9. Tato novinka bude stát na platformě PPC, kterou už používá řada SUV značky. Audi by ale také mohlo přistoupit k jejímu prodloužení, které ostatně bude vlastní i Q9, aby mělo dobrý základ pro příští A8. Protože jde navíc o architekturu, která umožňuje zástavbu benzinového, dieselového, mild-hybridního i plug-in hybridního pohonu, mohla by značka lépe reagovat na následky své neschopnosti zvolit jasný směr.
Do jisté míry má tedy Audi karty, se kterými lze hrát. Jenže Ingolstadt je dnes plný lidí, kteří se pro automobilový poker rozhodně nenarodili. Zvítězit by tak nejspíše nezvládli ani se srdcovou královskou postupkou. Spíše než zvažování, jakou platformu a motor použít by tak Audi mělo začít přemýšlet o tom, které manažery si ponechá a které nikoli. Jako první by si měl kufry sbalit šéf značky Gernot Döllner, který má dál hlavu v... Ale ne, nosí ji v oblacích. To ale říkáme roky a Audi zatím dál upadá, Döllnerovi je přesto dovoleno podnikat další a další sebezničující kroky.
Audi A8 je na trhu už osmým rokem a s faceliftem z roku 2021 si dnes už nevystačí. Automobilka přesto nejenže nemá nástupce, dokonce ani neví, co by jím mohlo být. Foto: Audi
Zdroj: Automobilwoche
