Audi se chytilo do pasti svých elektrických plánů, cokoli s některými modely teď udělá, bude to špatně

Kdyby byl tento stav způsoben selháním kdysi realistických plánů, dalo by se to chápat. Audi ale od začátku zjevně vsadilo na mrtvého koně a teď se diví, že necválá. A ani ten, ze kterého sesedlo, už není schopen naplno zaržát.

Naivita, nekompetentnost, nedostatek smyslu pro realitu. Těmito „třemi n” se člověku chce zhodnotit někdejší plány automobilek přejít doslova během pár let jen na modely s elektrickým pohonem. Na základě čeho se tak mělo stát? Na základě požadavku zákazníků? Ne. Na základě technického pokroku? Ne. Mělo se tak stát primárně na základě politické objednávky, a to prostě nestačí.

Kdyby cílem bylo elektrická auta do nabídky doplnit a prostě to s nimi zkusit, nebylo by to nic proti ničemu. Mnozí výrobci se ale na elektrické modely rozhodli kompletně přejít bez ohledu na jejich zaměření, což se jeví být skutečně naivním a nekompetentním. Jistě existují koncepce, které mohou s elektrickým pohonem fungovat, ale přejděte jen na elektřinu s vozy jako jsou sportovní kupé, velké cestovní limuzíny nebo mohutná SUV. Takové modely nutně nebudou fungovat pro větší nebo menší část svých kupců už kvůli limitům daným samotným pohonem. Nemluvě o tom, že si za ně výrobci budou muset účtovat víc peněz.

Popravdě řečeno jsme s kolegy při téměř neustálé kritice těchto záměrů doufali, že automobilky v tomto ohledu víc mluví, než konají. Že prostě bylo „in” si malovat elektrickou budoucnost, výrobci ale realisticky věděli, že není schůdná, a tak se do ní reálně až tak po hlavě nepustili. Někteří to tak možná udělali, Audi ale zjevně nikoli. A svůj plán přicházet jen s elektrickými novinkami už od roku 2026 myslelo smrtelně vážně, čímž se skutečně vystavilo značnému riziku krachu, před kterým varovala jedna z šéfek. V čem je problém?

Pokud už tak brzy chcete přicházet jen s elektrickými novými vozy, logicky nevyvíjíte jiné. V některých třídách vývoj spalovacích novinek už probíhal, třeba modely A4 a A6 se mají dočkat ještě jedněch spalovacích evolucí nazvaných paradoxně A5 a A7, takové tedy ještě přijdou, v jiných třídách se ale už nic takového nestalo. Když tedy Audi zjistilo, že elektromobily nejsou zase taková pecka, což skutečně zjistilo, přijít jen s elektrickými nástupci některých typů zavání průšvihem. Ale co nabídnete místo nich, když nic jiného nevyvíjíte? No nic, řízení automobilky není ovládání monopostu Formule 1, je to spíš kormidlování zaoceánského parníku. Každé aktuální rozhodnutí ovlivní dění za několik let a některé kroky dnes už nelze vrátit zpět.

Pokud se tedy v roce 2021 rozhodnete, že nové spalovací auto nezačnete vyvíjet, v roce 2024 máte jen prázdné ruce a můžete akorát prodlužovat život existujícího modelu. Ve výsledku tak máte na výběr jen ze dvou špatných možností - budete dokola faceliftovat staré zboží, které se logicky stává stále méně konkurenceschopným, nebo přijdete s novým zbožím, které je ale nekonkurenceschopné svou podstatou. To je past nesmyslných elektrických plánů. A Audi je v ní až po uši.

Naznačovali jsme to v souvislosti s dalším faceliftem spalovací Q7, nyní se ukazuje, že v úplně té samé pasti je vrcholná A8. Probůh, to je vlajková loď značky, výkladní skříň jejích technologií, také tu ale čeká „věčné přepudrovávání”, jak zjistili kolegové z Auto Motor uns Sport. Audi pochopitelně vše prezentuje pozitivně, že o auto je zájem hlavně v Číně, a tak ho bude nabízet dál... Tohle ale není celý příběh.

Realitou je, že současná A8 je dnes 7 let starým zbožím. Přišla v roce 2017, v roce 2021 se dočkala faceliftu, v roce 2024 měla dostat novou, už jen elektrickou generaci. S ohledem na aktuální „úspěchy” elektrických modelů zejména v některých třídách je ale jasné, že si Audi takovou výměnu „nelajzne”, a tak si vybíralo mezi oněmi dvěma špatnými cestami - buď A8 zařízne a představí nekonkurenceschopného elektrického nástupce, nebo ji bude prodávat dál po dalším faceliftu jako sedm a víc let staré zboží v segmentu, kde potřebujete klientelu neustále okouzlovat technickými novinkami. Vybralo si druhou možnost a současnou A8 má prodávat i v roce 2027, celých 10 let po jejím debutu.

Je to ve výsledku tristní ukázka současného automobilového světa, který není schopen přirozeně inovovat ani takové vrcholné modely. Připomíná to časy Tatry, jak jsme nedávno vzpomínali, a děje se tak v prvé řadě kvůli tomu, jak moc byl celý segment svázán přemírou regulací a nařízení. Nechte automobilky znovu dýchat, dejte jim šanci následovat přání svých klientů a vyvíjet auta na míru jejich potřeb a toto se nikdy nestane. Když ale někomu naznačíte, že jej nenecháte prodávat jiná než elektrická auta bez ohledu na potřeby trhu, on se toho chytne a začne s klapkami na očích jít jediným směrem, skončí přesně tak jako Audi - nemá nové žádané zboží a žádoucnost toho starého logicky uvadá.

Kolik dalších výrobců dnes v takové pasti je? Podívejte se třeba na nové Škody Superb a Kodiaq, i to jsou v podstatě velké facelifty. Vznikají nové Fabie, Octavie nebo Karoqy se spalovacími pohony? Nevíme o tom, také Škoda se s pár letým zpožděním žene do stejné pasti a ještě se u toho hrdě bije v prsa. Je ještě čas to zastavit, je ještě čas to změnit, to ale někdo musí znovu otevřít oči a uvědomit si, že ten jediný, kdo stojí na konci celého procesu vývoje, výroby a prodeje auta jako „živitel” je zákazník, který musí určité auto koupit. Ten jej musí chtít, jeho problém musí řešit, elektromobily ale nejsou odpovědí na otázky, které pokládá. Jak těžké je to pochopit?

Současné Audi A8 je už 7 let staré zboží a po faceliftu dávno má, letos mělo dorazit nové. Nestane se to, mělo totiž být jen elektrické a Audi se bojí, že by takový vůz podstatná část klientely nechtěla. Jiné ale v záloze nemá, a tak dopřeje další facelift stárnoucí současné generaci. To je past, nic jiného. Foto: Audi

