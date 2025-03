Audi se po příšerném roce zbaví 7 500 zaměstnanců. I v takové chvíli odmítá otevřeně přiznat, že jeho plány selhaly před 3 hodinami | Petr Miler

Když ztratíte skoro osminu zákazníků za jediný rok, víte, že nezažíváte nejlepší časy. A Audi už ani nedoufá v to, že by se vrátily jakékoli lepší, proto se rozhodlo zamávat téměř desetině všech svých zaměstnanců.

Když kritizujeme Audi za jeho zřetelné přešlapy, nečiníme tak z plezíru. Jak praví náš šéfredaktor, jen ten, kdo vás konstruktivně kritizuje, je váš skutečný přítel, ostatní mlčky nebo dokonce za potlesku přihlíží vaší zkáze. Tu my si nikdy nepřejeme, a tak se snažíme dávat automobilkám či jejich místním zastoupením impulsy k tomu, jak zlepšit své fungování, neboť cokoli jiného vede primárně k jejich ekonomické zkáze.

Audi není výjimkou, bohužel je ale k téměř veškeré (a určitě veškeré podstatné) kritice roky hluché a slepé. Dál si jede po své trajektorii ignorující technickou realitu i přání jeho klientů a podle toho to s ním dopadá. Ačkoli ani jeho němečtí konkurenti neprožívají zrovna diamantové časy, čtyři kruhy jsou na tom zdaleka nejhůř - jeho celosvětové prodeje loni zkolabovaly o masivních 11,8 procenta jen 1 671 218 aut. A protože firma dál kupí chybu za chybou, změnu k lepšímu ani sama firma nečeká.

Před pár hodinami tak oznámila, že dosáhla dohody s odbory na zrušení 7 500 pracovních míst, což není spousta pozic jen absolutně. Audi podle svých vlastních dat zaměstnává celosvětové okolo 87 tisíc lidí, redukce stavů o takový počet zaměstnanců během čtyř let je tedy opravdu masivní. Je to navíc kompromis - do jednání automobilka vyrážela s tím, že padáka by nepřímo dostalo 12 tisíc lidí, to by bylo skoro 14 procent všech zaměstnanců.

Výsledkem je zmíněné, což automobilka popisuje podobně nesmyslně jako o obdobném kroku hovoří Škoda. Bude to prý „sociálně odpovědné” a vyhne se tak „propouštění z provozních důvodů až do konce roku 2033”, takže se nestane, že by někdo zítra přišel do práce a dostal padáka pro něco jiného než vlastní neschopnost. To lze označit za bílou tečku na černé holubici, ale ne víc - pořád to znamená zbavení se spousty zaměstnanců, zrušení téměř desetiny všech pracovních míst, která prostě zmizí. Že redukce proběhnou primárně nenahrazováním lidí odcházejících do důchodu či měnících práci z makroekonomického hlediska nic podstatného nemění.

Automobilka pochopitelně nepřiznává, že by se dopustila hromady přešlapů a odvolává se na to, že „ekonomické podmínky jsou stále tvrdší a konkurenční tlak i politická nejistota staví společnost před obrovské výzvy”. Možná, nic to ale nemění na tom, že firma jim čelí tím nejabsurdnějším možným způsobem - sama následuje onu politickou nejistotu místo toho, aby opřela své podnikání o preference klientely, která jí zjevně ve velkém utíká.

Tohle si bohužel firma stále neuvědomuje a za vrchol stupidity lze označit, že za motiv pro celý plán na omezení svých vlast aktivit udává to, co jej dosud primárně přinutilo k takovým omezením vůbec přistoupit - tedy slepou sázku na nechtěná elektrická auta. Handelsblatt uvádí, že cílem společnosti je ušetřit asi 1 miliardu EUR (cca 25 miliard Kč) každý rok s cílem vyrábět v Neckarsulmu velké elektrické sedany a Ingolstadtu elektrického nástupce A3. To budou jistě další prodejní hity.

Sama společnost pak dodává, že omezuje stavy, aby byla „robustní a flexibilní pro přechod na elektrickou mobilitu”, a to přesto, že sama přiznává, že toto směřování ji s 50procentní pravděpodobností přivede ke krachu. Neschopnost si otevřeně přiznat vlastní chybu přesto přetrvává - ačkoli interně měly nesmyslné plány padnout, veřejně společnost stále trvá na tom, že od příštího roku nepředstaví ani jedno nové spalovací auto.

„Přeměníme naše produktové portfolio a přejdeme zcela na elektrická vozidla. Naši zákazníci zažijí poslední velké světové premiéry nových modelových řad s konvenčními pohonnými systémy v průběhu roku 2026,” stojí stále v oficiálních plánech Audi. Chápeme, chyba se nepřiznává snadno. Ale dokud to Audi neudělá a bude dál rajtovat stejně mrtvého koně a dělat první poslední, aby mu vrátila kus života za jakoukoli cenu, jen aby z něj nemusela sesednout, na cestu zpět k růstu se nemá šanci vrátit.

Je čas udělat práci pro Audi pá, z 87 tisíc lidí pracujících pro firmu jich 7 500 postupem času zmizí. A už vzhledem k původnímu plánu firmy zbavit se 12 tisíc zaměstnanců jsme si skoro jisti, že to není konečná bilance. Foto: Audi

Zdroje: Audi, Handelsblatt

