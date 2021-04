Audi se vrátí ke svému původnímu jménu, dorazí s ním i motor, který dráždí EU před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Tak trochu na návratu do minulosti pracuje německá automobilka. Ta již usilovně testuje facelift svého vrcholného modelu, s nímž přijde staro-nové jméno i staro-nový motor.

V roce 1899 byly položeny základy automobilky Audi. Ta v této době ale nesla své současné označení, nýbrž jméno svého zakladatele Augusta Horcha. Následné roztržky se zbytkem vedení značky jej ovšem po 10 letech donutily k odchodu. Horch sice ihned založil novou firmu, kterou taktéž pojmenoval dle sebe, tím však porušil ochrannou známku. Na radu syna jednoho ze svých obchodních partnerů tak zvolil nám dnes velmi dobře známý název Audi, který vznikl překladem Horchova příjmení do latiny.

Přesunout se můžeme do roku 1932, kdy došlo na sloučení značek Audi, Horch, DKW a Wanderer, čímž vznikla automobilka Auto Union, která tedy zahrnovala i původní Horchovo dílo. Stala se dvorním dodavatelem německého Wermachtu, po druhé světové válce však i kvůli ekonomické situaci v zemi spíše paběrkovala. Nakonec ji tedy v roce 1964 odkoupil Volkswagen, který se nakonec rozhodl vrátit k názvu Audi. Práva na značku Horch přitom v mezičase získal Mercedes, který ji VW prodal zpět až v polovině 80. let minulého století, a to pod podmínkou, že Audi se nebude hlásit k někdejšímu označení „stříbrné šípy“.

Tím se konečně dostáváme takříkajíc k jádru pudla. Audi se totiž rozhodlo, že stvoří konkurenci pro Mercedes-Maybach, a to se vším všudy. I ten totiž vrcholnou verzí třídy S odkazuje na jednoho ze svých „otců zakladatelů“. Konkrétně pak Wilhelma Maybacha, který napomohl Gottliebu Daimlerovi vyvinout lehké a výkonné motory a zároveň stál u zrodu jejich společné značky. Z té se v roce 1926 po sloučení s firmou Karla Benze stal Daimler-Benz a posléze Mercedes-Benz.

Vraťme se ale zpět k Audi. To, jak jsme si řekli výše, vlastní práva na značku Horch, přičemž hodlá konkurovat třícípé hvězdě. Německá automobilka proto hodlá v rámci faceliftu limuzíny A8 představit i novou vrcholnou verzi pojmenovanou Horch. A jak již bylo zmíněno, ta má Maybachu konkurovat se vším všudy. Pod kapotu se tedy vrátí i dvanáctiválcový motor, se kterým dosud bylo možné čtvrtou generaci spárovat jen krátce, než jej zpřísňující se pravidla EU vytlačila z nabídky. Vrcholem se později stala osmiválcová S8, nyní bude EU dvanáctiválec znovu dráždit.

Pohonná jednotka by se opět měla chubit unikátní konfigurací W12, na rozdíl od minulosti však Audi poprvé použije dvojici turbodmychadel, se kterou Bentley u tohoto motoru počítá již od roku 2003 - atmosférickou verzi používalo Audi jako jediné. Značka se čtyřmi kruhy ve znaku se tím evidentně nedostane pouze do teritoria konkurence, ale i automobilky spadající pod tentýž koncern. Bude tedy zajímavé sledovat, nakolik si chystaný Horch W12 a Bentley Flying Spur W12 budou krást zákazníky.

Stejně tak jsme zvědavi na parametry dvanáctiválcového motoru. Ten kupříkladu pod kapotou Bentley Continental GT Speed dává 659 koní a 900 Nm točivého momentu, s takovou silou však Audi nejspíše nemůže počítat. Výrazně překonán by tím totiž byl právě Flying Spur, jenž by tak při podobné délce a rozvoru mnoho navíc nenabízel. Na druhou stranu však jednotka nesmí produkovat méně než 630 koní, které nabízí dvanáctiválec Mercedesu-Maybach.

Aktuálně pak už jen dodáme, že faceliftované Audi A8 dorazí ještě letos, přičemž modifikace se mimo jiné budou soustředit na světla. Provedení Horch by se přitom od standardních verzí mělo lišit litými koly a lehce poupravenými nárazníky, v rámci rozvoru však nezajde tak daleko jako Maybach a bude počítat se stejným rozměrem jako méně luxusní prodloužená varianta.

Dvanáctiválcové provedení Audi A8 již nějakou chvíli není součástí nabídky a posloužit můžeme pouze fotkami předchozí generace D4... Foto: Audi



...třebaže i aktuální D5 se ve verzi W12 nabízelo. Jeho oficiální fotky ale neexistují (na snímcích hybridní verze 60 TFSI e), stejně jako provedení s motorem 4,0 V8 TDI. Letos bychom se ovšem měli dočkat návratu dvanáctiválce, v rámci facelitu totiž dorazí nové vrcholné provedení Horch. Foto: Audi

Zdroje: Auto Bild, Automobilwoche

Petr Prokopec