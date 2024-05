Audi slaví kulaté výročí ostré RS4 Avant krásnou specialitou, vám ji ale bohužel téměř jistě neprodá před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Je to vizuálně i technicky velmi atraktivní auto, ale v momentě, kdy si od Audi nemůžete v Česku koupit dobrou polovinu jeho zajímavějších modelů, se stěží ocitnete mezi 200 vyvolenými z celé Evropy, kterým se dostane pocty tento vůz vlastnit. Naštěstí je tu jistá náplast.

Audi dnes až absurdně zarytě trvá na tom, že jeho budoucnost je jen elektrická. Německá automobilka tak v příštím roce hodlá představit své vůbec poslední nové spalovací vozy, které v prodeji vydrží do roku 2033. Poté ale již má být portfolio značky čistě bateriové. Tedy takový alespoň zůstává plán, na kterém současné vedení trvá. Je otázkou, co z něj zbude poté, co nejvyšší šéf koncernu VW označuje nová Audi za „katastrofu“, ale to dnes nechme být.

V tuto chvíli skutečně vše nasvědčuje tomu, že přání zákazníků značku prakticky nezajímají, neboť není schopna dodávat dokonce ani ta auta, která aktuálně nabízí, natož aby vám byla výhledově schopna dodat taková, která dnes ani nabízet nechce. Zkuste si u českých dealerů poptat na různé zajímavější typy - třeba všechny verze S3, všechny verze RS3, S4 Avant, všechny S5 nebo všechny RS Q3 jsou dnes v Česku nedostupným zbožím. I když je teprve květen, všechny alokace stanovené s ohledem na plnění emisních cílů byly vyčerpány a Audi vás odkáže leda na nabídku existujících skladových vozů. Takhle smutné to je.

Je tedy nanejvýš nepravděpodobné, že by se vám podařilo dostat k první aktuální novince, kterou je Audi RS4 Avant edition 25 years. Trochu lepší by to pak mohlo být s RS5 Sportback performance edition, která ji doprovází. U obou došlo na posílení 2,9litrového šestiválce, jenž nově produkuje 470 koní, tedy o dvacet více než u standardních variant. Kombík a liftback tak nově zvládají stovku za 3,7 sekundy, což u prvního představuje zlepšení o čtyři desetiny, u druhého pak o dvě. V rámci nejvyšší rychlosti pak došlo k přenastavení elektronického omezovače, který nyní zasahuje až při 300 km/h a nikoli při 250 nebo 280 km/h (za příplatek) jako doposavad.

V případě RS5 tím změny víceméně končí, více se totiž Audi vyřádilo na kombíku, který slaví 25 let od příchodu vůbec první generace RS4 a opravdu mu to sluší. Máme tu tedy kupříkladu křiklavě žlutý lak Imola Yellow, jenž lze nahradit také šedou barvou Nardo Gray nebo černým odstínem Mythos Black. Standardem je rovněž sportovní podvozek, který se navíc pyšní manuálně stavitelnými tlumiči, jenž mohou snížit světlou výšku o 10 milimetrů. Přední náprava se pak dočkala tužších ramen, stejně jako negativního sklonu úhlu kol navýšeného o dva stupně.

Nadmíru zajímavé jsou ovšem změny týkající se kol a pneumatik. Výroční model totiž dostane do vínku hned dvě sady 20palcových ráfků, kdy první počítají s obutím Pirelli P Zero Corsa a jsou zaměřené na silnici. Semi-slicky P Zero Trofeo RS jsou nicméně určené na okruh, přičemž Pirelli s nimi páruje systém Track Adrenaline, jenž soustavně měří tlak a teplotu pneumatik. Zároveň řidiči, který návdavkem dostane ještě pár závodních rukavic Alpinestars, dává rady, jak se na závodních tratích o černé pláště lépe starat.

Jak RS5, tak i RS4 dorazí pouze ve 250 exemplářích, přičemž v prvním případě má 10 kusů zamířit do Velké Británie. V tom druhém se ovšem britská kvóta zvedá na padesát aut, na celou kontinentální Evropu tedy zbude pouze 200kusová série ostrého kombíku. Audi si tak může účtovat opravdu vysokou cenu, která vyskočila na 142 905 Eur (cca 3,52 milionu Kč), standardní kombík se 450 koňmi je o více než milion korun levnější. RS5 pak vychází na 128 420 Eur (3,17 milionu Kč), dražší je tak o zhruba 700 000 Kč. Novou verzi RS4 vám místní dealeři skoro jistě neprodají, v případě RS5 byste jistou šanci mít mohli - nejen díky vyššímu počtu dostupných aut, ale i díky tomu, že nejde o model s tak dlouhou historií a jistým ikonickým statutem.

RS4 Avant edition 25 years slaví pětadvacáté výročí od příchodu první generace, přičemž disponuje 470 koňmi či upraveným podvozkem. Foto: Audi



RS5 Sportback performance edition si musí vystačit jen se zvýšeným výkonem. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.