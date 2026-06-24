Audi slíbilo vrátit interiérům svých aut tlačítka. A3 tedy nadělilo extra facelift, aby jí sebralo i ta poslední důležitá, která ještě měla
Petr MilerSnažíme se být smířliví, a tak bychom ještě dokázali pochopit, že obrátit negativní vývoj v pozitivní je složité. Jak těžké je ale věci dál nekazit? V takovém případě je stačí neměnit, Audi ale přesto dva roky po faceliftu A3 přichází s dalším faceliftem, který je mění. A k horšímu.
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Audi slíbilo vrátit interiérům svých aut tlačítka. A3 tedy nadělilo extra facelift, aby jí sebralo i ta poslední důležitá, která ještě měla
před 3 hodinami | Petr Miler
Snažíme se být smířliví, a tak bychom ještě dokázali pochopit, že obrátit negativní vývoj v pozitivní je složité. Jak těžké je ale věci dál nekazit? V takovém případě je stačí neměnit, Audi ale přesto dva roky po faceliftu A3 přichází s dalším faceliftem, který je mění. A k horšímu.
Budeme se opakovat, ale na tomto místě to musí zaznít znovu: Jen málokterou automobilku definuje v posledních letech taková dekadence, jako je tomu v případě Audi.
Můžeme jistě diskutovat o smysluplnosti celkového směřování značky, zvoleném designovém směru či upřednostňované technice, tady se projeví spousta subjektivního vnímání a osobních preferencí vůbec. Jen stěží lze ale rozporovat, že vozy této značky přišly o špičkové interiéry, které představovaly jeden z absolutních vrcholů masové produkce, a vyměnily jej za vzhledově nenápadité, lacině působící, lacině konstruované, laciné materiály používající a nepřesvědčivě fungující vnitřky, které dokola berou dech tím, co všechno je v nich špatně.
Když přesednete z Audi z druhé poloviny minulé dekády do současné produkce, třeba z modelu A4 B9 do nové A5 B10, zažijete kulturní šok takový, že budete i vedle Alenky v říši divů působit jako školačka na tripu. Kdyby se zhoršilo něco a trochu... Jenže ono se zhoršilo všechno a hodně. Místo promyšlené architektury, vysoké kvality, intuitivního ovládání a graficky vymakaných palubních systémů dostanete vnitřek, který vypadá jako origami, je poskládaný z plastů, za které by se styděl i Golf, místo dokonale vyladěné odezvy kliků na jakékoli tlačítko dostanete v lepším případě podivné vrzající plochy, u kterých nevíte, na co jste vlastně máčkli, a v horším případě vůbec nic. A digitální přístrojovka i infotainment dělají dojem nějakého nehotového prototypu.
V případě dnes tak skloňovaných tlačítek jich navzdory rezonující kritice napříč oborem většina tlačítek prostě zmizela, a to i pro ty nejdůležitější funkce. Zachovalo si je v podstatě jen pár modelů z jakéhosi mezidobí, všechno nové jako A5, A6, Q5, Q3, Q7, Q9 a další modely o tlačítka přišly. Kritika publika byla nezměrná, neboť úpadek je zřetelný i pro toho nejméně vnímavého klienta, jakého si člověk dovede představit. Audi tedy chvíli nastolený směr bránilo, pak ale zjistilo, že je akorát pro smích, a tak se prý chytlo za nos a slíbilo změnu.
Různí zástupci značky tak už od loňska opakovaně uznávají, že beztlačítkové interiéry jsou špatné, jsou laciné a slibují změnu. S každým tímto vyjádřením - vědomi si reálné reflexe Audi v jiných věcech - ale vyjadřujeme pochybnosti nad tím, zda takový vývoj skutečně nastane. Pak totiž přijde nějaká reálná novinka a zjistíme, že nenastal. A s návratem tlačítek to není jiné.
Jsme tradičně smířliví, chápaví, velkorysí, takže ještě vezmeme, že když v březnu dorazí nový model, jehož vývoj začal před léty, tlačítka nemá. A třeba je vrátí až facelift. Teď tu ale máme facelift modelu, který byl naposledy faceliftován v roce 2024. Navíc mění prakticky jen interiér. Navíc se dotýká modelu, který pořád klíčová tlačítka třeba pro ovládání ventilace interiéru měl. A víte, co ten facelift dělá? Soustředí se téměř jen na interiér. A bere mu i tato poslední tlačítka.
Audi je prostě ztraceno a nic to neukazuje lépe. Tento facelift ani nebyl nutný, je jen prodloužením života modelu, který původně vůbec neměl dostat nástupce, nebo se stát elektromobilem. Teď zjistilo, že bude lepší, když ten starý bude raději přesluhovat, než aby firma přišla o další významnou část prodejů. Fajn, je to ostuda, je to důkaz tupých minulých strategií, je to „antivorsprung”, je to tisíc špatných věcí, ale proč ne, lepší nějaká A3 (včetně božské RS3) než žádná. Ale kdo nám jak chce vysvětlit, že v době, kdy Audi hovoří o tom, že bude svým autům tlačítka vracet, je ve skutečnosti tomuto modelu bere? Stačilo zrovna tohle neměnit a lidé by byli spokojeni. Ne, Audi je prostě vytočí a A3 vpálí řešení, které asi 9 z 10 lidí nesnáší a ostatní jej leda rozmrzele tolerují.
Co tu tedy konkrétně máme? Klíčovou změnu je skutečně modifikace interiéru a zejména jeho palubní desky. Místo dvou samostatných obrazovek a tlačítek je tu rádoby jeden (ve skutečnosti jsou pořád dva o úhlopříčkách 11,9 a 12,8 palce) jako v nové Q3. Pod displejem přibyl světelný pás, který může mít nastavitelné barvy, pokud si za to připlatíte. Jak už padlo, jakási klaviatura s tlačítky pod ním z velké části zmizela - zůstalo jen šest fyzických „knoflíků” pro ovládání věcí, které se beztak moc často nepoužívají, klíčové ovládání ventilace je nyní na displeji, což je z ergonomického hlediska ta největší absurdita, jaká se kdy do aut dostala.
V interiéru dále přibyly nové potahy a bezpečnostní výbava je nově nabízena ve třech úrovních Tech, Tech plus a Tech pro. K dispozici je nově také adaptivní tempomat Adaptive Cruise Assist Plus, který dokáže jakž takž samostatně ovládat vůz na dálnicích v rychlostech do 210 km/h, spoléhat na něj ale pořád nelze. To samé platí i o novém aktivním parkovacím asistentu, který nyní disponuje i tzv. tréninkovou funkcí a v průběhu se učí od toho, jak majitel při parkování vozu zasahuje do řízení, aby celý proces proběhl co nejuspokojivěji.
Změny vnějšího vzhledu nevidíme, též technika se zdá být stejná jako dosud. Volit tak lze motory od 115koňového benzinového základu až po vrcholnou RS3, která si touto dobou měla balit fidlátka. Naštěstí zůstává v prodeji, a to se svými 2,5 litru objemu a výkonem až 400 koní. V Německu ceny začínají na 31 850 eurech (cca 770 tisíc Kč), stát ale vlastně není o co - dosavadní provedení s větším množstvím tlačítkem je tím, které by mělo nahrazovat starší (téměř) beztlačítkové, ne naopak...
Audi zmastilo interiér A3 druhým kvapným faceliftem, který vozu v podstatě jen sebral tlačítka, která automobilka slibovala svým autem vracet. Gratulujeme. Foto: Audi
Jinak se A3 jako hatchback (Sportback), ... Foto: Audi
...vrcholná RS3 zdají být nezměněny. Což vlastně není špatně, o to menší smysl ale tato modernizace dává. Foto: Audi
Technika vrcholné RS3 zůstává v pořádku. Foto: Audi
Zdroj: Audi
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