Audi slíbilo vrátit interiérům aut víc tlačítek a zbavit je části displejů, poslední novinka přišla o všechna tlačítka a dostala displej navíc
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Také Němci zjevně jedou podle hesla „slibem neurazíš”. Jejich koncepty sice soustavně slibují, že se kabiny aut se čtyřmi kruhy ve znaku vrátí k racionalitě a přidají i na kvalitě konstrukce a provedení, reálně ale jako by automobilka dělala vše pro úplný opak.
Ještě před několika málo lety představovaly interiéry Audi laťkou nastavenou pro zbytek světa prémiových aut. Německá automobilka dokázala skloubit intuitivní ovládání a uživatelskou přívětivost vůbec s velmi kvalitním provedením i použitými materiály. I po vypuknutí apokalypsy jste tedy mohli počítat s tím, že v kabinách aut ozdobených čtyřmi navzájem propojenými kruhy bude vše fungovat tak, jak má. Přičemž vám bude jedno, že návod k používání skončí v plamenech, neboť i když půjde o vaše první usednutí za volant, vždy budete tušit, kam sáhnout a jak kterou funkci aktivovat.
Audi v tomto ohledu bylo dáváno za příklad všem ostatním, zejména pak BMW a Mercedesu. A když už se konkurence přiblížila na dostřel, Němci přišli s novým modelem, který byl zase o kus napřed. Byl to skutečný náskok nejen díky technice, ale i řemeslnému zpracování. Jenže automobilka se o něj dobrovolně připravila svou nesmyslnou sázkou na elektromobilitu. S elektrickými pohonem jsou totiž spojené obrovské investice, které se rychle ukázaly být nerentabilními. A Němci se je rozhodli kompenzovat za pomoci škrtů, kde se jen dá. S pohonem, po kterém většina jejich zákazníků netouží, se tak začala pojit nižší kvalitu a lacinější materiály i aut, která lidé kupují.
Asi tedy nepřekvapí, že prodeje značky mohutně klesají, podobně jako její reputace. Z Ingolstadtu proto poslední dobou přichází sliby, že Audi svá pochybení promptně napraví. Oddělení, které mělo na povel facelift elektrické dvojice Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron, se ale něco takového zjevně nedoneslo. Místo aby se tedy do kabiny začala vracet tlačítka a ubývat z ní displeje, jak avizoval i šéfdesignér, odvála modernizace i ta poslední, která sloužila k ovládání klimatizace. Kvůli každému nastavení teploty či intenzity ventilace tak budete muset prstem jezdit po centrálním displeji, což je u všech jiných aut přesně tak příšerné, jak se zdá.
Toto zřetelné a v současné době absurdní zhoršení navíc doprovází doplnění třetího 12palcového displeje před spolujezdce, byť za ten je třeba připlácet. Standardně lze ale počítat s novým bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů, kdy dvojice podložek počítá i s chlazením. Modernizací ovšem prošla také multimédia, zatímco přepracovaná středová konzole vypadá o něco úhledněji. Ovšem veškeré benefity zkrátka zabíjí úkrok od fyzických tlačítek, který se navíc má projevit i u dalších letošních novinek. Je to skutečně absurdní a nebereme argument, že na nasazení novinek do série je brzy. Budiž, nezlepšení bychom Audi tolerovali, ale zhoršení? Však stačilo nedělat nic a „tlačítkově” by na tom interiér byl jen lépe.
Co by nicméně klientela mohla ocenit, je zrevidovaná technika. Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron profitují z vylepšeného zadního motoru, stejně jako z chytřejšího softwaru. Pohonná jednotka produkuje 286 koní, zatímco u variant Quattro se dvěma elektromotory je možné počítat se 340 kobylami. U baterií o kapacitě 82 kWh je možné dobíjení při výkonu až 185 kW, nicméně to je v dnešní době spíše nižší úroveň než vyšší. Abyste tedy kapacitu relativně malého paketu posunuli jen ze 10 na 80 procent (a dobili tedy jen 57,4 kW, což je ekvivalent asi 15 litrů nafty), potřebujete nadále nekonečných 27 minut.
Němci nicméně dodávají, že faceliftovaná dvojka je prvním elektromobilem v jejich nabídce, který umožňuje oboustranné dobíjení - napájet s ním tedy můžete třeba vlastní dům. U verze Quattro se navíc o 400 kilo na 1,8 tuny zvedla tažná kapacita. Dojezd nejúspornější verze Sportbacku se pak pro změnu natáhl na 591 km, jde však o výpočet dle cyklu WLTP, kterého v reálu hlavně na dálnicích nikdy nedosáhnete. Necháme tedy jen na vás, zda složíte objednávku. První vozy přitom mají k zákazníkům dorazit již v létě.
Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron prošly faceliftem, který jim v interiéru sebral tlačítka na ovládání klimatizace. To není zrovna krok správným směrem. Foto: Audi
Zdroj: Audi
