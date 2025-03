Audi TT se má vrátit v té nejtrapnější možné podobě, vysnil si ho tak sám od reality odtržený šéf před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

U čtyř kruhů stále nepochopili, co je táhne ke dnu, tak a jsou připraveni dál pracovat na svém sebepoškozování až do hořkého konce. Tedy pokud dříve firmu neopustí Gernot Döllner, který ani teď není připraven sebevražedné strategii jednoznačně zamávat.

Audi TT bylo součástí nabídky německé automobilky po dlouhých pětadvacet let. Za tu dobu vzniklo ve třech generacích, z nichž hlavně ta první se stala doslova kultem. Nicméně Němci se rozhodli, že jejich budoucnost je čistě elektrická, načež tomuto plánu začali podřizovat úplně všechno. Od příštího roku tak již neměl být představen jediný nový spalovací vůz, tři léta po příchodu nové dekády pak měl skončit i jejich prodej.

Tento plán navzdory příšerným výsledkům kupodivu pořád platí, jakkoli automobilka neochotně naznačuje, že ho možná nezvládne realizovat. Zejména její šéf, po jehož odvolání voláme už pěkných pár pátků, se zdá být totálně odtržený od reality a dál sní o čistě o elektrické budoucnosti během pár let. I proto si vysnil návrat TT ve formě elektromobilu.

Něco takového jen potvrzuje, že v Ingolstadtu stále ještě nosí na očích růžové brýle se zelenými rámečky, skrze které realitu stále nevidí. Elektrický pohon totiž od zákazníků dostává košem obecně, vůbec nejvíce je však averze publika patrná ve sportovním segmentu. Stačí si koneckonců jen uvědomit, že vůbec první produkční Rimac Nevera byl dodán zákazníkovi v srpnu 2022. Od té doby ale Chorvaté stále ještě nedokázali rozprodat produkci čítající pouhých 150 exemplářů, a to je to to nejlepší, co si lze s elektrickým pohonem koupit, jde o vůz ověnčený mnoha rekordy.

Elektrické TT by však na kontě nemělo jediný, tedy rozhodně ne takový, aby to zvrátilo smýšlení davů. Přesto všechno by jej Döllner rád protlačil do výroby. „Věřím tomu, že Audi by v nabídce mělo mít sporťák. Je to součást firemního DNA, jen musíme najít ten správný způsob a načasování, jak jej začlenit do našeho portfolia,“ uvedl pro Auto Express. Klíčové jej přitom dle něj rychlodobíjení, se kterým však stávající koncernovou architekturu MEB nelze spojit. I proto bude třeba vyčkat na novou platformu SSP, která ale před rokem 2027 nedorazí.

„Pokud se bavíme o skutečných závodních vozech, pak dle mně jediný správný pohon je ten spalovací nebo hybridní. Ale pokud jde o každodenní používání na normálních silnicích, pak tu rozhodně vidím přesun k elektrické éře. Z dlouhodobého úhlu pohledu je totiž pro elektrické sporťáky místo, ne v rámci okruhového využití, ale při přejezdu Alp nebo při zábavné jízdě po okreskách,“ uvedl Döllner s tím, že nutné ovšem bude dobíjení takovým tempem, abyste během jedné zastávky na kafe dokázali dočerpat plnou kapacitu.

Problém je však v tom, že aby takový sporťák byl opravdu zábavný, je třeba, aby byl lehký. To by ovšem vyžadovalo malé baterie, s nimiž bude spojen opravdu jen velmi nízký reálný dojezd, zvláště pokud byste chtěli využít plný potenciál hnacího ústrojí. V té chvíli by vám ovšem Audi neskutečně zvýšilo tlak, neboť byste dávali jednu kávu za druhou. A i s větším paketem byste si nejspíše uhnali infarkt, navíc by s ním byla spojena vyšší hmotnost a tedy nižší zábava. Nakonec ani 800voltová architektura v případě rychlosti nezvládne zázraky, spalovací auta jsou v jiné dimenzi.

Lze už jen zmínit, že pokud by se TT skutečně vrátilo, jeho designovou stránku by na povel dostal Massimo Frascella, nový šéfdesignér značky, kterého Audi přetáhlo od Jaguaru a Land Roveru. Ten by se přitom měl nechat inspirovat vzhledem původní generace, očekávat bychom ale měli i zapuštěné kliky, digitální zpětná zrcátka a další „fígle“ k optimalizování aerodynamiky. Přijde vám to jako lákavý koktejl? Nás hlavně kvůli onomu elektrickému pohonu, který se do sportovního segmentu opravdu nehodí, opravdu moc neláká.

Původní TT se stalo doslova kultovním autem, nepřekvapí proto, že by se jím značka chtěla inspirovat. Ovšem jen v rámci designu, pod kapotu by totiž měl nepochopitelně zamířit elektrický pohon. Foto: Audi

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.