Audi už za 2,5 roku skončí s novými spalovacími auty, i když říká, že zákazníci jdou po spalovácích jako blázni

Ignorovat preference zákazníků je vždy smutné, dokud se ale automobilky tváří, že jim nic jiného nezbývá, popř. si upřímně myslí, že vychází vstříc imaginární poptávce, dá se to chápat. Audi ale zjevně moc dobře ví, co zákazníci chtějí, přesto na ně otevřeně kašle.

Pětiválec patří pod kapotu Audi asi stejným způsobem, jako čtyři navzájem propojené kruhy na čelní masku. Německá automobilka jej poprvé začala nabízet již v roce 1976, přičemž nechyběl v motorovém prostoru řady ikon, zejména pak modelů Sport Quattro či RS2 Avant. Nikdo se tedy nemůže divit zástupcům značky, že o něm mluví s posvátnou úctou. Nově pak šéf divize Audi Sport Sebastian Grams potvrdil, že pro čtyři kruhy je tato jednotka nadále perlou v nabídce. Problémem pro všechny nadšence nicméně je, že ani ohromný zájem o ni nic nezmění na dříve nalinkované budoucnosti značky.

Audi totiž touží po elektrifikaci jako málokterý jiný výrobce a nemá problém naprosto přehlížet realitu. Loni totiž celkově prodali 1,61 milionu nových aut, bateriový pohon však mělo pouze 118 tisíc z nich. Audi tak výrazně ztrácí nejen na celkový globální průměr, kdy elektromobilem byl každý sedmý nový vůz, tak především na Čínu, kde elektrická auta představovala již takřka čtvrtinu registrací. A to je třeba se ptát, kolik z oněch 118 tisíc vozů by automobilka prodala bez přímých i nepřímých dotací. U nás „chybí” jen ty nejpřímější na úrovni prodeje koncovým zákazníkům, přesto se elektromobily na celkovém odbytu českého zastoupení podílely jen ze 2,5 procenta. Pokud nevíte, kde je ve stupnici 2,5 procenta, pak je to hned vedle „skoro nic”.

Němci přesto ze svých cílů nesleví a jsou odhodláni od roku 2026 neposílat na trh žádná nová se spalovacími motory. Budou tedy nadále nabízet ta dříve vyvinutá a od roku 2033 prodávat jen elektrické vozy. To je při pohledu na stávající čísla hodně odvážná vize, načež se ani nelze divit prodejní šéfce značky Hildegard Wortmann, že Audi dává jen 50procentní šanci na přežití, pokud vedení vážně bude trvat striktně na elektrické cestě.

Vraťme se nicméně k onomu pětiválci, jenž v současné době pohání Audi RS3, TT RS a RS Q3. Druhý zmíněný model se letos definitivně rozloučí, hatchback a sedan RS3 však dle Gramse ještě čekají velmi zajímavé věci. „Stále máme kam stoupat. Přišli jsme s provedením RS3 Performance, které je rychlejší, má vyšší výkon dostalo skořepiny a odlišnou kalibraci. Jak ovšem ještě v budoucnu uvidíte, hodláme naše produkty dále přiostřit,“ uvedl Grams bez dalších podrobností.

Pětiválcový motor od Audi mimo jiné odebírá i nizozemský Donkervoort, v jehož případě jednotka produkuje 500 koní, tedy podstatně více než 407 pod kapotou zmíněného RS3 Performance. Ta vysoko pak sice Němci u svých vlastních produktů nezamíří, dá se však předpokládat, že konkurenční Mercedes, jehož přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec pod kapotou A45 AMG produkuje 420 koní, bude překonán. Díky tomu by Audi nabízelo nejvýkonnější hot hatch (a hot sedan, dá-li se to takto říci) na světě.

Protože by se patrně jednalo o labutí píseň jednotky 2,5 TFSI, zájem by jistě byl enormní. Ostatně Grams potvrdil, že již stávající verze se prodává lépe než housky na krámě. „Zákazníci jdou po tomto autě jako blázni,” říká. To pak dává dokonalý smysl se na něj vybodnout. Výchozí A3 totiž v roce 2027 čeká střídání stráží, tedy přesun od spalovacího pohonu k tomu elektrickému.

Jsou to ale pořád jen plány, které se podle nás budou obtížně potkávat s realitou. Jsme tedy zvědavi, co bude s Audi v horizontu deseti let a nakolik se vyplní prognóza prodejní šéfky značky. Firmy jsou na každý pád odolnějším „organismem”, než se může zdát, nikdo nepůjde za ideologickými cíli až do sebezničení. A tak nakonec může být vše jinak, jisté je v tuto chvíli jen tolik, že o RS3 je zájem. A Audi nabídne ještě výkonnější provedení i bez toho, že by motor hybridizovalo nebo cokoli podobného.

Pod kapotou verze RS3 Performance dává pětiválcová jednotka 407 koní. Šéf sportovní divize značky však již potvrdil, že v plánu je ještě výkonnější provedení. To se však zároveň má stát labutí písní - zákazníci sice auto kupují „jako blázni”, ale co je komu po tom... Foto: Audi

