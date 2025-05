Audi vážně rozprodává části své firmy, dokonce prý ziskové. Jeho situace musí být ještě horší, než se zdá před 7 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jako firma vlastníte jinou firmu, která generuje zisk, nemáte důvod se jí zbavovat. Tedy s jednou výjimkou - pokud rychle nepotřebujete víc peněz, než jaké vám její vlastnictví průběžně generuje. Audi je podle všeho přesně v té pozici.

Slavná karosárna Italdesign byla založena v roce 1968. Přestože již názvem odkazuje na italskou designovou školu, vždy měla velmi blízko k Němcům. V létě 1972 tam první zkušenosti nabíral Ferdinand Piëch. O rok později se pak karosárna postarala o vizáž tehdejšího Volkswagenu Passat, aby následně vyrukovala také se vzhledem modelů Golf a Scirocco. Tato spolupráce pak vyvrcholila v roce 2010, kdy Italdesign souhlasil s tím, že 90 procent všech akcií převezme Audi skrze dceřiné Lamborghini.

Pro Piëcha to bylo jisté zadostiučinění, neboť se léta pokoušel převzít Alfu Romeo. Tu ovšem odmítal prodat jak nejprve Fiat, tak následně i koncerny FCA a Stellantis. Němci se tedy museli spokojit s Italdesignem, který se nicméně nepodílel na vizáži jejich aut, spíš než to zhmotňuje vize ostatních výrobců. Pro SsangYong tak kupříkladu navrhnul moderní Korando, pro Suzuki pak model SX4. Mimo to si jej ovšem pravidelně najímají i Číňané, třeba FAW či Brilliance.

V současné době Italdesign zaměstnává 1 350 lidí, z nichž většina pracuje v Turíně, a loni dosáhl obratu 332 milionů Eur neboli 8,268 miliardy korun. A firma dle Gianniho Mannoriho, zástupce odborové organizace Fiom, kterého cituje Reuters, že firma dosahuje zisku. Její vlastnictví se tak Audi vyplácí a nemá důvod ho prodávat, pokud by mu neteklo do bot tak, že potřebuje maximum peněz hned.

Přesně o tom se začalo mluvit před pár týdny a nyní to vypadá, že realita je právě taková. Audi těžce zpackalo plánovaný přechod na elektrická auta a v rukou mu toho zbývá stále méně - klasické modely soustavně devastuje, elektrické novinky pak nejsou vítány s nadšením. I kdyby nyní automobilka razantně změnila strategii, bude jí to stát spoustu peněz. Svého elektrického snu se ale v čele s dogmaticky uvažujícím šéfem odmítá vzdát, což jí nejspíš bude stát ještě víc.

Vedle snižování nákladů na všech frontách, které bude čítat i rozsáhlé propouštění, se tak snaží maximálně posílit své cash flow z interních i externích zdrojů. Prodej Italdesignu do takových plánů zapadá, a tak nakonec nepřekvapí, že vedení firmy mělo být podle Mannoriho pověřeno hledáním nového majitele. Podle Reuters mělo Audi už obdržet čtyři nebo pět nabídek, ty jej však zatím příliš nezaujaly - Němci prý nechtějí společnost prodat přímé konkurenci či finanční skupině. Je pak ale otázkou, koho by si jako ideálního kupce představovali, neboť mnoho jiných entit v úvahu nepřipadá.

Otázka na závěr se nabízí sama: Kolik peněz může Audi za Italdesign získat? Cena společnosti asi nebude daleko od jejího ročního obratu, od boku tedy střelíme: 10 miliard korun? To samozřejmě není nic, ale pro velkou automobilku to rozhodně není spásná částka. Má-li tedy i takový prodej něco řešit, situace Audi musí být ještě horší, než se zdá. A to ani navenek opravdu nevypadá fit...

