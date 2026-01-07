Audi vykázalo nejhorší prodeje v USA za celou dekádu. Vsadilo na špatné koně, ani za koronaviru nebylo hůř
Petr ProkopecJe to výmluvný obraz současného stavu kdysi tak dobře fungující automobilky. V Evropě jej dokáže zastřít firemními, státními a dotovanými prodeji, v USA se nemůže chytnout téměř ničeho z toho. A najednou se slzou v oku vzpomíná i na chvíle, kdy showroomy zavírala kvůli covidu.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Je to výmluvný obraz současného stavu kdysi tak dobře fungující automobilky. V Evropě jej dokáže zastřít firemními, státními a dotovanými prodeji, v USA se nemůže chytnout téměř ničeho z toho. A najednou se slzou v oku vzpomíná i na chvíle, kdy showroomy zavírala kvůli covidu.
Pro část lidí Audi nikdy nebylo skutečným soupeřem BMW a Mercedesu, nýbrž jen navoněnou a o poznání dražší obdobou Volkswagenu. Necháme na vás, zda s tímto názorem souhlasíte, oporu v technické realitě má jen v omezené míře. Faktem nicméně zůstává, že Němci s těmito předsudky v minulostí zvládali úspěšně bojovat. Ostatně interiéry jejich aut se v branži staly nastavenou laťkou pro konkurenci, a to i tu z Mnichova či Stuttgartu. Též technika, kvalita a jízdný výkony byly nezřídka mimořádné. Renomé tak šlo nahoru a s nimi i prodeje, v případě ziskových marží šlo o jednu ze špiček celého koncernu Volkswagen.
S tím vším je ale dnes konec.
Také Audi se totiž pod tlakem mateřského VW rozhodlo, že vsadí vše na elektromobily, aniž by se jen náznakem zeptalo zákazníků, zda po něčem takovém touží. A jako obvykle nezůstalo jen u toho, upozaďována začala být i spalovací auta a kvůli vysokým vývojovým a výrobním nákladům prakticky i všechno z toho, na čem image Audi stála. Kvalita tak začala jít do kopru, kdysi obdivované interiéry byly rázem pro smích či k pláči a mimořádná technika byla stále průměrnější. Zisky Audi se tak dnes hroutí kamsi k nule, což má pochopitelně své důvody v upadající schopnosti automobilky něco prodat.
V Evropě se dá i díky místní pozici automobilky a dotování kdejakých nesmyslů leccos zastřít, v USA je to ale dnes složitější. A mizerné výsledky celé té prapodivné strategie jsou donebevolající. Audi totiž na trhu, kde se loni prodalo přes 16 milionů aut, dokázalo zákazníkům předat jen 164 942 nových vozů. To je opravdu dramatický pád z někdejších výšin, na které značka vystoupala teprve nedávno - v roce 2023 totiž dosáhla na rekordních 228 550 registrací, což představovalo 22procentní vzestup oproti předchozímu období. V roce 2024 ale přišel 14procentní pád, který byl loni následován 16procentním.
Jen během dvou let tak Audi přišlo o čtvrtinu zákazníků, a to skutečně pouze díky svým vlastním selháním. Loňské prodeje jsou tedy dokonce nižší než v roce 2020, kdy se i navzdory koronavirové pandemii povedlo značce předat 186 620 aut. Posedlost zřetelně neprodejným zbožím (u nás Audi, pro představu, prodalo loni pouhých 170 elektrických aut z 4 355 celkem, to je naprosto směšné) tedy vymazala veškerý léta budovaný růst, neboť loňské registrace jsou těmi vůbec nejnižšími za poslední dekádu. Vedle BMW, které dosáhlo na rekordních 388 897 prodaných aut, tak Audi rázem působí jako velmi slabý soupeř.
Když se zadíváme na prodeje jednotlivých modelů, existuje opravdu jen málo důvodů k úsměvu. Do plusu se totiž dostaly pouze tři vozy, nicméně u elektrického SUV Q6 e-tron je tento posun zkreslen skutečností, že v roce 2024 bylo v prodeji jen krátce. Loni si tedy polepšilo o 1 681 procent, ani jeho 17 207 registrací ale s tristními celkovými výsledky nic nenadělalo. Překonalo nicméně modely A7 a Q8, které si shodně polepšily o 5 procent. První však vystoupal jen na 1 654 kusů, druhý pak na 10 881 aut.
Co je na výsledcích zajímavé, to je 5 dodaných Audi R8. Spalovací supersport se totiž přestal vyrábět již v roce 2024. Několika dealerům ale zjevně zůstalo na skladě pár exemplářů, a protože každý disponoval atmosférickým desetiválcem, tedy dnes již nikým nenabízenou jednotkou, mohli se na jeho prodejích aspoň trochu zahojit. I to ale byla slabá náplast na celý ten zmar, pro který se otec moderního úspěchu značky Ferdinand Piëch musí snad obracet v hrobě.
Přehled loňských amerických prodejů Audi je jedna velká tragédie. Grafika: Audi
Do loňských registrací Audi v Americe překvapivě zasáhl i supersport R8, jakkoli se už delší dobu nevyrábí. Jeho 5 prodaných kusů ale v celkovém zmaru pochopitelně nic neřeší. Foto: Audi
Zdroj: Audi
