Největší moderní propadák Audi se nakonec do prodeje nevrátí, Audi couvá se svými odvážnými plány | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

S novým vedením koncernu VW se do plánů jednotlivých značek zjevně začíná vracet více zdravého rozumu. Projekt nového elektrického sporťáku Audi tak zamířil k ledu a přinejmenším ještě řadu let tam zůstane.

Od chvíle, kdy první automobilka přišla s oznámením, že její budoucnost bude čistě elektrická bez ohledu na to, co si budou zákazníci přát, si klepeme prstem na čelo. Takový posun nebyl dán pokrokem v technice, není motivován snahou nabídnout lepší a efektivnější řešení, ale pouhou ideologií tlačící pravý opak. S tou ovšem zejména Češi mají více než čtyřicetileté neblahé zkušenosti. A stejně jako se ukázalo, že komunismus není cestou k prosperitě, ale spíše k záhubě, se něco podobného jeví ve spojitosti s elektromobilitou. Pokud totiž po lidech chcete výrazně více peněz za výrazně menší hodnotu, nemůže to vést k ničemu jinému než k problémům.

Právě do nich se žene Audi, ostatně i přímo vedení značky otevřeně říká, že automobilka s 50procentní pravděpodobností zkrachuje. Chce totiž po roce 2026 představovat už jen elektrické nové modely. V roce 2033 by pak automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku již nechtěla ani nic jiného vyrábět a prodávat. To je nicméně sázka na hodně divokou kartu, zvláště pokud se budeme bavit o divizi Audi Sport. Ostré deriváty si totiž žádají více energie ke svému pohonu než běžná auta a bez „velkého třesku” na poli baterií nikdy nemůže jít o fungující řešení.

Audi se o tom ostatně samo přesvědčilo, když v případě stále aktuální generace supersportovního modelu R8 přišlo s elektrickou variantou E-Tron. V nabídce byla v letech 2015 a 2016 a stal se z ní největší moderní propadák značky, který neoslovil ani 100 kupců na celém světě. Přesto čtyři kruhy naznačovaly, že nástupce R8 už nebude osazen vidlicovým desetiválcem a ani jiným benzinovým či dieselovým ústrojím, nýbrž právě oním bateriovým pohonem. To již skutečně naznačovalo, že kdosi ve vedení kompletně přišel o zdravý rozum.

Je sice pravdou, že od té doby došlo na jistý posun v technologiích, ovšem ten nebyl takový, aby lidem zajistil, že s elektromobilem zvládnou víc než pár ostrých kol na okruhu nebo několik desítek kilometrů rychlé jízdy. Ideologie ale nakonec s realitou prohrála a Audi nezbylo než sundat pásku z očí. Projekt druhé generace R8 E-Tron tak zamířil k ledu, a je otázkou, zda vůbec dojde na jeho rozmražení.

Magazín Car and Driver totiž získal vyjádření mluvčího značky, dle kterého jsou zvěsti o tom, že elektrický supersport zvaný Rnext je ve vývoji, nepravdivé. „I kdyby došlo na jeho realizaci, takové auto velmi pravděpodobně dříve než před rokem 2029 nedorazí,“ uvádí. Tím je řečeno vše - projekt elektrické R8 neexistuje a velmi pravděpodobně nepřijde ani žádná jiná. Pokud totiž Audi opravdu nehodlá po roce 2026 představit jediný nový spalovací vůz, moc času na odhalení spalovací novinky už nemá.

Druhá generace nicméně dosud ve výrobě neskončila, stát se tak má během následujících 18 měsíců. Pomalu se tak zdá, že jakmile sjede z linek poslední exemplář, u Audi se jedna éra uzavře. Byť aktuálně více než kdy dříve začíná platit, že nikdy se nemá říkat nikdy. Stále více indicií totiž naznačuje, že bez spalovacího ústrojí by řada výrobců nepřežila. A uvidíte, že větev pod sebou samými si nikdy nebudou podřezávat tak ochotně, jak se dnes tváří.

Audi R8 E-tron postavené na bázi stále současné generace vozu byl naprostý propadák. A jelikož technologie se zlepšily jen o chlup, bylo prakticky jisté, že podobně by skončila i nová generace. Její příchod se proto odkládá a dost možná bude nakonec zrušen úplně. Foto: Audi

Zdroj: Car and Driver

