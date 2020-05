Audi přiblížilo práci svých profesionálních čichačů, od rána do večera dělají jediné před 2 hodinami | Petr Prokopec

Působí to poněkud perverzně, je to ale seriózní práce, která má za cíl maximalizovat vaše pohodl uvnitř auta. V případě čtyř kruhů se o to stará tzv. Nasenteam.

Jakkoliv se to nemusí zdát na první pohled jasné, vůně patří mezi stěžejní faktory, které ovlivňují pocity z vlastnictví toho či onoho automobilu. Pokud se nad tím ovšem hlouběji zamyslíte, zjistíte, že je to logické. V běžném životě totiž na nás mnohem pozitivněji působí ti lidé, kteří nejsou s hygienou na kordy, než ti, ze kterých vychází smradlavý odér, ať je již jakéhokoliv původu. Stejným způsobem pak reagujeme i na auta. Ostatně nebýt toho, není tak úspěšný byznys s různými vůněmi do interiérů, do kterého se začaly začleňovat i mnohé automobilky.

My si dnes posvítíme na Audi, které v roce 1985 založilo tzv. Nasenteam. Tedy nosní tým neboli zkrátka divizi, jejíž zaměstnanci nedělají od rána do večera pomalu nic jiného, než očichávají části nových aut čtyř kruhů. Zatímco sklo, keramika či kovové doplňky je mohou nechat skoro chladnými, veškeré ostatní materiály již prochází opravdu náročným testem. Pětice lidí totiž musí zajistit, aby výsledná vůně byla co nejvíce neutrální. K tomu jim slouží stupnice se šesti úrovněmi od bezpachové až po neúnosnou míru.

Sklo či kovy přitom spadají do první, ovšem aby prošlo takové čalounění, je zapotřebí, aby v hodnocení skončilo nejhůře na třetí úrovni. Čtvrtá zvaná iritující je totiž již neakceptovatelná pro produkční vozy. Nejde přitom jen o samotné materiály, ale třeba i o chemikálie v nich obsažené. Kůže tak může nakonec zápachem připomínat rybí olej, zatímco z koberečků lze cítit cibuli. To je samozřejmě nepřípustné, proto dané produkty dostávají palec dolů a je třeba přijít s něčím novým.

„Na vrcholu naší hierarchické pyramidy je blaho zákazníka, přičemž podstatná je v tomto ohledu právě vůně. Pokud je klienty hned na úvod podráždí nepříjemné odér, nebude již nadále pozitivně vnímat veškeré další komfortní prvky vozu. Bude totiž značně rozčílený v důsledku onoho zápachu,“ uvádí Heiko Lüssmann-Geiger, který je součástí týmu čichačů Audi již od počátku nového milénia. A dodává, že již úvodní závan může rozhodnout o tom, zda zákazník auto objedná či nikoliv.

Lüssmann-Geiger dále zmiňuje, že cílem není vyvinout auto, které je zcela oproštěno od jakékoliv vůně. Místo toho Nasenteam hledá neutrální odér. Testování tedy probíhá v pěti krocích, kdy tím prvním je očichání celého vozu. Druhým je pak separované prověřování jednotlivých komponentů, třetím pak hledání materiálu, který je zodpovědný za nejpronikavější a nejméně příjemné pachy. Číslem čtyři je očichání nového materiálu a jeho vliv na daný díl, pátým pak finální analýza.

Celý proces tedy opravdu není jednoduchý a může zabrat i dlouhou dobu, zvláště pokud se nedaří nalézt hlavně onu náhradu nepříjemně páchnoucího materiálu. Nicméně bez toho není daný vůz schválen od produkce. Pokud jste si tedy pořídili po onom roce 1985 nové Audi, rozhodně by vám nemělo smrdět. A nebo tým čichačů selhal...

Audi má speciální tým čichačů, kteří mají zaručit, že se ve vozech značky budete cítit nadmíru pohodlně

