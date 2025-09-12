Audi zařízlo svůj ostrý elektrický kombík, konečně chápe, že takové auto nikdo nechtěl a nechce
Petr MilerJe fascinující, čím vším si musí některé automobilky projít, aby pochopily to, co bylo s použitím trochy zdravého rozumu zřejmé každému od prvního dne. Audi mělo tohle auto skoro hotové, až pak pochopilo, že má jednu podstatnou vadu - není ho komu prodat.
Někteří čekají revoluční změnu. Nevylučujeme, že může přijít, mnohem pravděpodobnější ale je, že místo rázného utnutí od počátku nesmyslného přechodu jen na elektrická auta tato hloupost postupně vyšumí. A to tak, jak se bude ukazovat, že je z řady důvodů nerealizovatelná. Elektrická auta existovat nepřestanou a automobilky je budou dál vyrábět přiměřeně tomu, kolik lidí je bude reálně ochotno z jakéhokoli důvodu koupit. Ale aby je kupovali všichni? Za současného stavu mnoha věcí - od možností současných baterií přes možnosti současných sítí až po možnosti současné výroby elektřiny - je to jednoduše nemožné.
Dnešní pokusy o umělé zavedení jiného stavu, ať už popudu kohokoli, tak berte jako jakési vyosení, které si časem sedne. A jak to bude probíhat, názorně ukazuje vývoj u Audi. Německá automobilka ještě docela nedávno chtěla přestat s představováním nových spalovacích aut už od roku 2026, ta existující nechat dožít do roku 2033 a pak sbohem a šáteček, „elektřina rulez”. Samozřejmě se to ale nestane, i když se čtyři kruhy přiznání si reality bránily opravdu dlouho - oficiálně tento záměr padl až letos v červnu.
Posun v uvažování je ale nakonec lépe vidět na konkrétních dílčích příkladech. Třeba takové spalovací Audi A6 mělo skončit zcela a přežít bokem jako model A7. Nová A6 měla být jen na baterky, dorazil ale takový laciný „bazmek” prodávaný po troškách, že spalovací A6 zůstalo stejné jméno a prodává se dál. Ani ta za moc nestojí, mezi slepými vám ale stačí poměrně málo očí, abyste kralovali.
Ještě patrnější je to pak na případu nové RS6, která měla být původně také jen elektrická, jinak by si ani nemohla říkat RS6. Nakonec ale dorazí hybridní auto pravděpodobně ve stylu parníku jménem M5, elektrická verze se měla prodávat aspoň současně s ní. Ale co se nestalo... Top Gearu se přímo od lidí z automobilky podařilo zjistit, že celý projekt elektrické RS6 e-tron byl zrušen ještě dřív, než jsme auto mohli vidět. A to mělo být skoro hotové.
Důvod? Ten byste uhodli bez nápovědy, případně ho nedávno krásně popsal manažer Pagani. Poptávka po takovém autě se limitně blíží nule a Audi nechce riskovat další prodejní fiasko. V prodeji tak zůstane jen verze S6 e-tron (na fotkách okolo) se vší svou faktickou (před 2,4 tuny) i vizuální (je tak „naducané”, že bok vozu musela automobilka „rozbít” jinak nesmyslným černým prvkem) otylostí a výkonem až 551 koní. Ani tohle auto s baterií o kapacitě jen 100 kWh (obdoba cca 25 litrů nafty v nádrži dieselového auta) rychle nedojede skoro nikam, ještě výkonnější a ještě těžší RS6 by na tom byla jen hůř.
Nejde tu ale samozřejmě je o využitelnost a celkový smysl, zákazníci sportovních aut v poslední době dávají jasně najevo, že chtějí dál ty spalovací bestie, které si budou krotit. Možná je to dětinské, možná je to malicherné, možná je to i pomíjivé, ale dnes to tak prostě je. A zrovna v tomto segmentu pokus něco nařídit nebo vnucovat nikdy nedopadne na úrodnou půdu.
Ze dvou RS6 nám zase zbude jen jedna, a to ta, která už vůbec neměla existovat. Fascinující. Nyní se můžeme jen modlit, aby Audi nezmastilo i tu. Naděje na vyslyšení takových volání se ale též limitně blíží nule - očekávejme další 2,5tunový plug-in hybrid (už i diesel 2,0 TDI v nové A6 C9 váží 2 tuny a to je auto skoro s ničím), který si člověk koupí leda proto, že je to to poslední, co ještě může akceptovat. Ne to, co by opravdu chtěl. Elektrická verze se pak i pro Audi posunula do roviny zcela neakceptovatelného zboží, kterým od začátku byla. Těžko říci, zda nekvitovat, že to Audi pochopilo takhle pozdě - mohlo to také pochopit ještě později...
Nová elektrická A6 (zde ve verzi S6 Avant) je absurdita každým coulem. A verze RS6 by byla už úplný nesmysl. Není divu, že je mrtvá už před narozením. Foto: Audi
Zdroj: Top Gear
