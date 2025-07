Audi zažívá tvrdý vnitřní rozkol. Sázka na elektromobily byla „nešťastná”, teď jsme „ztratili flexibilitu”, říká místopředseda dozorčí rady včera | Petr Miler

Zástupce hlavy nejvyššího kontrolního orgánu firmy se veřejně vymezil proti krokům, které exekutiva razila několik let. To je vskutku pozoruhodný obrat v dosavadním směřování společnosti, která se zdráhala byť jen jasně odpískat ten nejabsurdnější z absurdních plánů.

Audi může mít jednoho z nejnekompetentnějších a nejnerozhodnějších šéfů mezi současnými manažery velkých automobilek, neznamená to ale, že každý uvnitř firmy je ze stejného těsta. A že Gernot Döllner, po jehož konci ve vedení firmy voláme už déle než rok, musí svůj absurdní dogmatismus a pohrdání zákazníky značky, které vede k tolika selháním zdaleka nejen v technické oblasti, ustát.

Naznačují to slova Jörga Schlagbauera pronesená v rozhovoru pro německý Automobilwoche. Schlagbauer není jen tak někdo, je to místopředseda dozorčí rady společnosti, který tuto funkci zastává jako šéf podnikové rady. Je to tedy v podstatě odborář - takoví lidé by měli být obchodním zájmům společnosti nakloněni podobně jako koza opravě náklaďáku, měli by kopat za krátkozraké socialistické zájmy, tedy klidně i za rozličné zelené nesmysly. Jenže Audi dnes [[0000055198 podobnými nesmysly přetéká tak], že je toho i na Schlagbauera moc. A v rozhovoru projevil víc obchodního citu než Döllner a jeho suita.

„Nevěřím, že si zákazníci nechají politiky a automobilkami diktovat, jakými auty by měli jezdit,” říká skoro neuvěřitelně, když otevřeně naráží nejen na politický, ale i korporátní diktát, o kterém zástupci firem v těchto souvislostech obvykle neztratí slova. Podle něj Audi nemělo uspěchaně stanovovat rozsáhlé cíle v oblasti elektrifikace a místo toho se soustředit na flexibilní schopnost reagovat na aktuální poptávku. O tu firma přišla a udělal krok zpět je pro ní zjevně velmi složité.

„V minulosti jsme učinili některá nešťastná rozhodnutí vedená mateřskou korporací (skupina Volkswagen - pozn. red.), jako například brzký a velmi silný závazek k elektromobilitě. Zaměřením na elektromobily jsme pak ztratili flexibilitu ve výrobě, která by byla potřebná, když nařízená elektromobilita nefunguje podle plánu,” říká znovu neuvěřitelně zástupce šéfa dozorčí rady Audi, který se vymezuje i vůči vedení celého koncernu VW.

Sám projevuje víru v tom, že automobilismus jednou elektrický bude, ale teď ta doba prostě nepřišla. „Nevěřím, že budeme připraveni do roku 2035, zejména pokud jde o ekosystém, který elektromobilita potřebuje,” uvedl dále a víc než co jiného se přidal k vysoce postaveným kritikům nesmyslných elektrických cílů automobilek, jako jsou Akio Toyoda a Oliver Zipse.

Zevnitř Audi bychom takový hlas opravdu nečekali, o to raději ale jsme, že přichází. Ostatně nečekejte, že se evropský automobilový svět změní tak, že si teta Uršula něco rozmyslí a zítra vyjde slunce. Pokud se má změnit, tlak musí přijít od samotných automobilových firem, které - podobně jako nyní Audi Schlagbauerovými ústy - jednoduše řeknou, že vnucování elektrických aut je neschůdná pitomost a politickému vedení kontinentu nezbude než ji formálně odpískat.

Tento proces je zjevně v chodu a musíme doufat, že se nezastaví u dalších polovičatých nesmyslů, jako je rozložení stejně hloupé direktivy na delší časové období. Automobilovou Evropu dnes může zachránit jen návrat k tržní racionalitě a pestré reflektování přání zákazníků z celého světa. Jinak jsme odsouzeni do role zeleného socialistického skanzenu, který si bude dělat auta téměř jen sám pro sebe, jak už jsme ostatně ne zase tak dávno zažili.

Svět se stal opravdu zvláštním místem, když vrchní odborář Audi kope za obchodní zájmy firmy víc než její generální ředitel, kterého jako by obchodní aspekty fungování firmy vůbec nezajímaly. Roky sledoval jen plnění zelených plánů, až po takové době je částečně přehodnotil. Foto: Audi

