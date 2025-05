Audi zkouší napravit svůj největší moderní propadák novou „levnou” verzí, čekejme jen další fiasko před 5 hodinami | Petr Miler

Na základě čeho si Audi myslí, že novou nejlevnější verzí propadáku, který je i tak dražší než srovnatelné Porsche, někoho ohromí? Je to jen další ukázka odtržení současného vedení firmy od reality, snad ani neexistuje reálná šance, aby tohle auto nebylo akorát dalším neúspěchem.

Ne každé moderní Audi se u zákazníků zaháčkovalo tak, aby na něj museli pustit Guru Járu, snad žádné jiné se ale na trhu nesetkalo s takovým nezdarem jako model e-tron GT. Obdoba podobně neúspěšného Porsche Taycan se čtyřmi kruhy se loni dokonce dočkala faceliftu, který měl prodeje vozu znovu nakopnout, spíš je ale poslal definitivně k zemi. A nepřeháníme ani trochu.

Podle údajů Data Force prodal Ingolstadt letos v Evropě za březen pouhých 177 kusů tohoto modelu, za celý letošní první kvartál pak 465 aut. Je to tedy suverénně nejhůř prodávané Audi, které aktuálně zůstává ve výrobě a neprodává se jen ze skladových zásob. Dokonce i dožívající luxusní A8 oslovila s 529 prodeji citelně víc kupců. A chcete česká čísla? Nejsou, jde o 0 kusů až do dubna, jak je patrné z dat SDA. Loni mimochodem šlo za stejné období aspoň o jeden vůz.

Je to jen další ukázka nefunkčnosti absurdní strategie Audi, které ztratilo kontakt se svými zákazníky i realitou vůbec - aktuálně neznám rozezlenější klienty prémiové značky, než jsou dlouholetí zákazníci právě Audi. Automobilka má všechny páky k tomu, aby je znovu zaujala a uchlácholila skutečně žádoucím zbožím, ale co ona na to? Vytáhne novou verzi e-tronu GT, která má být v prvé řadě levná.

Zas můžeme jen kroutit hlavou, neboť jsme si zatraceně jisti, že to poslední, co zákazníky odrazuje od koupě auta, které dnes s cenou začíná na 3 243 900 Kč, je, že nestojí o pár set tisíc míň v oholenější verzi. Je to téměř zcela irelevantní faktor. Audi ale po poli nabídky kličkuje jak zmatený zajíc před odstřelem a tohle je holt jeho poslední úhybný manévr.

Automobilka si snad i sama uvědomuje, jak marný krok dělá, neboť tiskovou zprávou ohlašující příchod této verze se ani moc nesnaží zaujmout, ani toho o ní moc neříká. Vyznívá ve stylu: „Tak tady to máte, no.” Dozvídáme se tedy jen tolik, že vůz je vizuálně téměř k nerozeznání od zbylých variant, když se liší jen chybějícími označeními dosud dostupných variant (S, RS), říká si prostě quattro a poznáte jej snad jen podle masky „chladiče” v barvě karoserie s černým rámováním.

Ani interiér nenabízí nic převratného, na místě zůstává 12,3palcová digitální přístrojovka s 10,1palcovým výstupem infotainmentu. Auto nabízí slušnou výbavu v základu, ale to se tak nějak dá čekat u vozu, na který by průměrný Čech šetřil klidně dekády. Po technické stránce ale už žádný luxus nečekejte - baterie o použitelné kapacitě 97 kWh je pro skoro 2,4tunové auto s 503 koňmi výkonu (krátkodobě až 577 koní, vždy ze dvou motorů, každá osa dostala jeden) vtip odpovídající ani ne 25litrové nádrži na naftu ve spalovacím autě, akceleraci z 0 na 100 km/h za 4 sekundy si tak užijete přibližně dvakrát, než se vás zmocní oprávněná úzkost z dojezdu. Dojezd až 622 km na nabití je také vtip, který se stane realitou jen ve chvíli, když se smíříte s tím, že vás předjíždí i všechny Dacie Sandero v kraji.

Největší fór je ale cena. Tu českou zatím neznáme, v Německu ale novinka vyjde nejméně na 108 900 Eur, tedy víc jak 2,7 milionu Kč. To je sice o 17 100 Eur míň, než dnes Audi chce za verzi S, je to ovšem pořád hromada peněz. Především je to ale víc, než se tamtéž platí za srovnatelné Porsche Taycan 4 (107 300 Eur) a ještě víc, než za skromnější základní Taycan se zadním pohonem (102 600 Eur).

Takže tento propadák má spasit pořád stejně marná „levná” verze dražší než Porsche, ze kterého tohle Audi vzešlo? To si má někdo koupit? Tak určitě, chce se říci při právě probíhajícím mistrovství světa v hokeji...

U Audi zas někdo přebral, nedovedeme si představit, jak by tato nová verze e-tronu GT pomohla jeho prodejnosti. Foto: Audi

