Audi zmrví i legendární RS6, dokazují špionážní fotky, bude to ještě větší absurdita než nová RS5

před 3 hodinami | Petr Prokopec
Můžeme si jen sednout s popcornem k obrazovce a čekat, až tohle absurdní divadlo propukne naplno. Kolik může nová RS6 vážit, když už RS5 ukáže na váze o 100 kilo víc než SQ7 TDI? Pod 2,6 tuny to bude asi těžko, to předem bolí.
Od chvíle, kdy BMW představilo současnou generaci M5, řada fanoušků při pohledu mnichovským směrem jen smutně krčí čelo. Jakkoli je dobrou zprávou, že pod přední kapotou zůstal osmiválcový motor, značka jej spojila s plug-in hybridní technikou. To nejen ovlivnilo tvary, ale také hmotnost, která narostla do opravdu absurdních výšin - ve verzi Touring M5 váží dle evropských norem šílených 2 555 kg.
Audi s BMW vždy soupeřilo o pozornost publika, pročež by nás asi nemělo překvapit, že k souboji dojde i na vahách. A ač jsme si mysleli, že mnichovské nikdo nepřekoná, v Ingolstadtu zjevně přemýšleli jinak. Na Nürburgringu totiž byl nachytán vývojový prototyp nové RS6 Avant, a žlutá nálepka na okně a zdířka za levým předním kolem jasně potvrzují, že i tento vůz čeká elektrifikace. Auto stejně jako nedávno odhalené Audi RS5 dostalo plug-in hybridní techniku a to znamená jediné - nadváhu, před kterou bude i Halina Pawlowská v libovolné ze svých podob působit jako Twiggy.
Už RS5 Avant totiž váží 2 370 kg. Nemá tedy daleko k M5, i když jde o vůz o třídu menší, který nedisponuje ani kufrem, kterým se může pochlubit Škoda Fabia nebo Fiat Panda. M5 je o desítky centimetrů delší a pod kapotou má osmiválec, zatímco RS5 disponuje 2,9litrovým šestiválcem. RS6 nicméně zamíří v obou ohledech do teritoria M5, půjde totiž o pětimetrové auto, nad jehož přední nápravou bude trůnit osmiválcový motor V8. Ale pojďme ještě dál.
Už současná A6 Avant s plug-in hybridním pohonem má na kontě 2 240 kg, to je ovšem čtyřválcové auto. Verze RS6 tedy podle všeho BMW M5 skutečně překoná a s hmotností zamíří nejméně za hranici 2,6 tuny, což je na sportovní kombík naprosto nepřijatelné. Audi tak získá vítězství, kterým se chlubit asi nebude. Zvláště když tady skutečně elektrifikace nebyla nutná. Prodeje RS6 nikdy nejdou do šílených čísel, ostatně třeba kompletně celé generace C6 se vyrobilo jen asi 6 500 kusů pro celý svět. Jsou to bezvýznamná čísla bez ohledu na to, zda auto bude generovat papírově 100, 200 nebo 300 gramů CO2 na km, v celkové bilanci to automobilka nepozná. Ale když uvažujete ideologicky, výjimky nemohou existovat.
Problém je zkrátka ve smýšlení značky, které promítla i do sportovního segmentu, i když musí vědět, že na něj ze zákazníků nejenže nikdo není zvědavý, ale že jde dokonce přímo proti tomu, co zákazníci chtějí. Ještě rozumíme nějakému přesvědčení, snaze, ideálům, proč ne. Ale sakra práce, přece nemohou být v přímém rozporu s obchodními zájmy výměnou za nic. Audi koncepcí RS5 - a teď i RS6 - předem potápí prodeje i image těchto aut, aniž by si tím kamkoli pomohlo. Proč to vůbec dělá? Je to mimo naše chápání, není v tom asi špetka zdravého rozumu.
Každopádně je to tak, jak to je, Audi v zájmu nesmyslné ideologie zmrví i legendární RS6. Jsme zvědavi, kdo ji bude kupovat. A čím bude automobilka vysvětlovat rychle vadnoucí zájem, který přijde po první vlně podobně jako u oné M5.
Loňské prodeje RS6 za první pololetí vzrostly o 41 procent, především proto, že se poprvé vyrojily zvěsti o plug-in hybridním pohonu nástupce. Klientela tedy dostatečně dopředu dávala Audi najevo, že jí plánovaná změna pohonu nevoní, v Ingolstadtu ale jako by obchodní aspekty nikoho nezajímaly. A mimochodem, nejsou ty výfuky moc malé? Foto: Audi
Zdroj: wilco blok@Instagram
