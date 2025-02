Audi znovu mění pojmenování svých modelů, uprostřed předchozí změny. Ukazuje tím hloubku svých problémů před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Je až fascinující, do jakého chaosu sama sebe uvrhla dříve tak organizovaná značka do značné míry stvořená Ferdinandem Piëchem. Teď ani neví, jak říkat svým autům. A jeden absurdní chaos mění za druhý.

Neřekneme to poprvé, ale Ferdinand Piëch může být do značné míry rád, že v roce 2019 náhle zemřel. Nemusel se tak dívat, co se dnes děje se světem aut jako takovým, ani jak končí jeho životní díla. Většina lidí si s jeho jménem spojí hlavně vzestup Volkswagenu a koncernu VW jako takového, už se ale trochu zapomíná na to, že ještě předtím to byl on, kdo fakticky stvořil značku Audi v její současné podobě.

Audi by jako rovnocenného konkurenta Mercedesu nebo BMW ještě před nějakými 45 léty nedefinoval prakticky nikdo, byla to až Piëchova genialita a otisknutí jeho vlastního motta „Vorsprung durch Technik” do DNA samotné značky. Co z toho zbylo dnes? V rovině image a vnímání Audi hodně, to hned tak z hlavy lidem nevytřepete. Ale fakticky? Dnes platí jiné heslo: Vorsprung durch Chaos. Nebo spíš Ausfall durch Chaos, protože to, co dnes Audi předvádí, je jedno velké selhání a úpadek.

Problémem jsou v prvé řadě samotné produkty, jejichž upadající úroveň „nedávají” už ani fandové - od palubní elektroniky po dříve vyhlášenou kvalitu. Pokud nová Audi za „katastrofu” označuje i šéf koncernu VW, něco to znamená. To jsou ale nakonec jen poslední viditelné projevy mizerného strategického řízení, které se pochopitelně odráží už i v prodejních výsledcích. Zřetelný chaos je ale patrný i z relativních drobností.

Jednou z nich jsou hrátky se jmény modelů, které se Audi před pár roky rozhodlo změnit tak, aby více do popředí posunulo své elektromobily. Tradiční sudá označení jako A4 nebo A6 by tak dostaly elektrické vozy, zatímco lichá jako A5 nebo A7 by zbyla na jejich dožívající spalovací sourozence, dřívější vozy známé pod těmito jmény by více či méně skončily. Bylo to absurdní, neboť elektromobily po Audi nikdo nikdy nechtěl a dalo se čekat, že tyto potěmkinovské snahy nezajistí jejich prodeje, což se zřetelně potvrzuje, ale pouze zmatou publikum tak, že si pod novými označeními ze setrvačnosti nekoupí podivnosti jako novou A6. Současně si ale nepůjdou ani pro A7, protože... Protože přece vždycky kupovali A6, v tomto Audi nepochopitelně podcenilo emotivní rozměr celé věci.

Kritizovali jsme to tisíckrát jako úplný nesmysl, Audi přesto tento nápad dotáhlo do konce a třeba nová A4 už vlastně není A4 a nová A5 už není A5. I když do konce... Automobilka tuto absurdní ideu dotáhla někam do poloviny, neboť včera oznámila, že březnová premiéra nástupce tradiční A6 už nebude spojena se jménem A7, jak bylo původně zamýšleno, ale znovu s označením A6. A celou popsanou „strategii” změny jmen ruší. I když zase: Celou vlastně ne. Je to jeden velký chaos místo jiného.

„Toto rozhodnutí je výsledkem intenzivních diskusí a vychází z přání našich zákazníků a ze zpětné vazby od našich prodejců z celého světa,” uvedl v prohlášení šéf prodeje a marketingu Audi Marco Schubert. „Naše nomenklatura nyní poskytuje všem zákazníkům po celém světě intuitivní orientaci v našem portfoliu. Názvy našich modelů vybíráme tak, aby na první pohled prozrazovaly velikost a umístění,” dodal. Chce se zeptat: To u Audi do minulého týdne nevěděli?

Ale nechceme do Němců dál kopat, nakonec kdyby si celý tento nesmysl - byť v tak pokročilé fázi - rozmysleli, bylo by to zrakem prozření. Jenže oni ho tak úplně neruší. Nová A6 bude tedy znovu A6, ať už elektrická nebo ne, ale spalovací A4 už se nevrátí, té zůstane označení A5. Je to klasické spojení vola a včely, ještě více matoucí stav, kterému se automobilka dodatečně snaží vtisknout neexistující logiku. Nová A4, tedy A5, bude větší než jiná nová A4, takže nové jméno bude odpovídat velikosti, hm? To je vážně chytré - jednou tak, jednou onak, jak se to zrovna hodí.

V případě SUV se pak chaos vrací zase trochu jinak, neboť elektrické modely Q4 a Q6 zůstanou u svých sudých čísel a Q5 se spalovacím pohonem pohonem zůstane Q5. Pokud se v tom přestáváte orientovat, vlastně se nevidíme, přijít s takovou změnou uprostřed jiné změny, aniž byste tu předchozí úplně implementovali nebo naopak zcela zrušili, v nic jiného pramenit nemohlo.

Celý tento stav jen ukazuje hloubku problémů současného Audi a to, jak velkým stínem svého někdejšího „já” dnes je. A podtrhuje to i úpadek celého průmyslu. Jsme dost staří na to, abychom pamatovali, jak automobilové odvětví dlouho i v lidech z jiných oborů vyvolávalo úctu pro své dlouhodobé strategie a jejich naplňování - museli jste mít dnes docela jasnou představu o tom, co budete dělat za pět let, abyste uspěli. Kde je Audi? To ještě druhého února nevědělo, co bude dělat začátkem března, gratulujeme...

Tohle je současné nové Audi A6. Ale není to poslední nová A6, přijde i jiná nová A6, která si původně měla říkat A7. Dokonce prototypy nafotili s německým značkami IN A7, takhle daleko věci byly. Audi zmítá totální chaos a mělo by se konečně probrat. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.