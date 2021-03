Australané ukázali nové nejrychlejší auto světa, má překonat rychlost 1 600 km/h před 3 hodinami | Petr Prokopec

Zapomeňte na všechno, co jste dosud viděli jezdit po zemi, nový australský speciál historii přepsat s motorem o výkonu přesahujícím ekvivalent 200 tisíc koní.

Člověk se odjakživa pokouší dosáhnout nedosaženého a překonat nepřekonatelné. V případě pozemského rychlostního rekordu se ovšem na první pohled může zdát, že veškeré snahy skončily v roce 1997, kdy Andy Green se speciálem Trust SSC dosáhl mety 1 227,986 km/h. Stal se tak prvním člověkem, který na čtyřech kolech pokořil rychlost zvuku. Od té doby však jeho rekord nebyl překonán. Neznamená to ovšem, že by se o to nikdo nepokoušel - nicméně projekt točící se okolo nového vozu Bloodhound SSC dojel na nedostatek financí a vůz je nyní na prodej.

Na překonání rekordu současně pracuje tým z Austrálie. Překvapivě obešel možnost použít britský speciál, protinožci si postavili svůj vlastní. Znám je pod názvem Aussie Invader 5R a jeho pohon má na starosti raketa produkující neskutečných ekvivalent 149 000 kW. Ná délku má stroj 16 metrů a váží 9 tun. Vůz by nicméně měl i přesto dosáhnout mety 1 000 mph, tedy 1 609 km/h, na kterou cílil také Bloodhound SSC. Dojít by k tomu mělo v příštím roce, konkrétní lokalita pro pokus však dosud ještě nebyla vybraná.

Počítačové simulace firmy naznačují, že rychlostní speciál by měl dosáhnout stovky již za 1,1 sekundy a maximálky za pouhé půl minuty. Během té doby má Aussie Invader 5R spálit zhruba 2,8 tuny tekutého paliva a kyslíku. Zároveň by měl ujet více než 5 kilometrů. Na zastavení bude ovšem třeba mnohem větší vzdálenost, Australané počítají se 13 km. Z toho důvodu dostanou deceleraci na starosti hydraulické vzduchové brzdy ve vysokém tempu, padáky ve středním a kotoučové brzdy v nízkém.

„Jsme si jisti, že můžeme rekord zlomit a dosáhnout rychlosti 1 000 mph, věříme, že tohle je nejlépe navržený vůz, jaký se o rekord pokusil,“ uvedl na adresu speciálu mediální ředitel projektu Mark Read. Zároveň dodal, že tým sídlící v Perthu dokázal spojit inženýrské kapacity z celého světa, které přispěly poznatky jak z oblasti vědy, tak i aerodynamiky a raketového pohonu. Jak ovšem dodává profesor mechaniky a leteckého inženýrství Daniel Edgington-Mitchell, věci pochopitelně nešly jako na drátkách.

„Zaprvé, jen překonat odpor v takové rychlosti vyžaduje spoustu výkonu. Když jedete 1 609 km/h, máte tisíckrát vyšší odpor, než když jedete jen 160 km/h - to je obrovský nárůst. I když se vám ovšem povede překonat odpor, větším problémem může být stabilita. Když se vůz blíží rychlosti zvuku, některé vzdušné proudy se stanou nadzvukové, i když sám vůz ještě nadzvukovou rychlostí nejede. To může vytvořit šokové vlny vytvářející neobvyklé rozložení tlaku. Z pohledu kontroly a stability je to noční můra.“

Nicméně i přes veškeré těžkosti Australané věří, že jejich snaha bude korunována úspěchem. Toho by přitom měl dosáhnout Rosco McGlashan, designér a zakladatel projektu, který zároveň bude speciál i pilotovat. Na kontě již jeden rekord má, a to australský, když v roce 1994 dosáhl rychlosti 802,6 km/h. Nyní jej ale čeká dvojnásobné tempo, kterého by měl dosáhnout s pomocí 35palcových hliníkových kol, jež každé váží 140 kg. Vyrovnat se totiž budou muset s 50 000 g.

Australský rychlostní speciál by s Rosco McGlashanem za kniplem měl v příštím roce stanovit nový rekord 1 609 km/h. Foto: Aussie Invader

