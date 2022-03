Australané stvořili drsný karavan, ve kterém prý přežijete i jadernou apokalypsu, vystačí si sám před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Black Series

Svět po dekádách relativního klidu znovu jednou není daleko od jaderné války. Doufejme, že na ni nedojde, pokud by se ale přece jen všechno pokazilo, existují cesty, jak i v takovém případě zvýšit šance na přežití. Tomuto dílu chybí snad jen olověná karoserie.

Za poslední dva roky prošlo cestování razantními změnami. Stála za tím pochopitelně pandemie koronaviru, kvůli které jsme po nějaký čas nemohli ani za hranice okresu, natož pak do cizí země či na jiný kontinent. S tím už momentálně větší problémy nejsou, potýkat se ovšem musíme s rekordními cenami nejen pohonných hmot. O dovolené u moře si tak mnozí mohou nechat jen zdát, místo toho je znovu ve hře maximálně tak „Mácháč”.

Pokud vám taková možnost není cizí a současně vás budí ze snu útočící ruská vojska, je tu cesta, jak spojit možnost cestování i s možností přežít i těžký ozbrojený konflikt. O její existenci se postarala australská firma Black Series, jejíž obytný přívěs HQ14 byl koncipován tak - a dokonce tak i vypadá -, aby v něm bylo možné přečkat i apokalypsu. Není to žádné obrněné auto, o to tu nejde, není ani z olova, místo toho sestává z kompozitních a hliníkových panelů. Ovšem postaven je tak, aby byl i mimo civilizaci zcela soběstačný, což s koncem dosavadní civilizace bude jistě třeba.

HQ14 vypadá jako prcek, v tomto případě ale trochu klame tělem. Má totiž 6,03 metru na délku, 2,3 metru na šířku a 2,65 metru na výšku, což není úplně málo. Jeho střecha navíc není pevně uchycená, nýbrž ji lze přizvednout a navýšit tak vnitřní prostor o dalšího půl metru. Nepřekvapí tak, že jde o plnohodnotnou náhradu vašeho domova. Stejně tak není divem, že není levná, ceny totiž startují od zhruba 1,2 milionu korun.

Co přitom za své peníze dostanete? Trochu netradičně začneme u podvozku, který počítá s galvanizovaným trubkovým rámem, nezávislým zavěšením, pružinami a tlumiči. Dále tu pak máme 16palcová kola obutá v off-roadových pneumatikách, stejně jako elektronickou a mechanickou brzdu. S přívěsem tak můžete vyrazit i do náročnějšího terénu, kde byste se neměli bát zaparkovat i v kopci - ostatně silnic v postapokalyptickém světě moc nebude. Jen zvolte správný vůz, HQ14 totiž díky robustní konstrukci váží nemalých 1 984 kg.

Přesunout se můžeme dovnitř přívěsu, který je rozdělen na dvě části. V té první se nachází laminátový sprchový kout či porcelánová toaleta, přičemž sociální zařízení disponuje i ventilačním systémem. Zbytek prostoru je pak zasvěcen jídelnímu koutu a ložnici, jíž tvoří dvoupostel. Ke spánku je nicméně možné upravit i lavice potažené koženkou, jakkoliv HQ14 je spíše přívěsem pro dvojici cestovatelů, jimž se o zábavu stará televize a audio systém.

Pokud vás ve výše zmíněném výčtu zarazila absence kuchyňky, není to náhoda. To není součástí interiéru, místo toho dřez s tekoucí vodou a varnou desku naleznete ve venkovních výsuvných modulech. Dostatek energie přitom zaručují nejen dvě baterie, ale rovněž dva solární panely na střeše, externí dodávky tedy nejsou třeba. Problémem ovšem může být pouze 98litrová nádrž na pitnou vodu, holt bude třeba trochu šetřit. Jinak vám ale tento stroj zajistí relativně slušný komfort i v naprosté pustině klidně po několik týdnů. Snad takové nebudou třeba, nebo aspoň ne proto, že by široko daleko žádné lepší místo k životu neexistovalo...

HQ14 je jako stvořený pro výlety mimo civilizaci. Nebo přežití ve chvílích, kdy civilizovaný svět, jak ho známe dnes, skončí. K tomu dokáže dokáže okouzlit i off-roadovým podvozkem. Foto: Black Series

Zdroj: Black Series

Petr Prokopec

