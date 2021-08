Auta české značky se po dekádách ničeho začínají znovu oficiálně prodávat v USA před 6 hodinami | Petr Miler

Je tomu už hodně dávno, co jsme naposledy mohli být svědky oficiálního prodeje českých aut za Atlantikem, nyní se ale takové časy vrací. Jde ovšem o auta okruhová, nikoli silniční.

Pozoruhodně rozjetá je v poslední době česká značka Praga. Výrobce soutěžního modelu R1 musel pochopitelně nejprve uspět na sportovním poli, to je ale relativně malý píseček, který širší okruh lidí až tak nezajímá, zejména pak mimo Českou republiku. Do povědomí veřejnost se tak letos nejvíce dostal angažováním jednoho z nejlepších designérů posledních dekád, neboť takový člověk z podstaty nemá o práci nouzi a spolupracovat nebude s nikým, kdo by neměl šanci dokázat něco velkého.

Právě na tom Praga dále pracuje, když svá auta začala prodávat nejen v západní Evropě v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku, ale také daleko od ní. Partnera pro prodej svých aut našla nejdříve v Austrálii, nejnověji se ale může pochlubit tím, že její stroje budou oficiálně nabízeny i v USA, dokonce přímo na známé Sonoma Raceway v Kalifornii v oblasti zvané Sears Point.

Tohle má nejen velký faktický význam pro firmu, ale i jistý morální význam pro celou Českou republiku. Je totiž velmi, velmi, velmi neobvyklé, aby se cokoli z východních cípů Evropy prodávalo právě ve Spojených státech. Kdysi dávno tam byly k mání i Škody, ale to už je spousta dekád, žádné další známější značce se této cti nedostalo. Nyní se dají v USA koupit Pragy.

Dealerství budou mít pod palcem Paul Blickman, Tim Barber a Steve Farrario, tři závodníci, kteří sami s Pragami závodí a uspěli s nimi třeba na 25hodinovce (sic) v Thunderhillu. Dosud měla Praga v USA jen částečnou podporu firmy Fellner Motorsport na Floridě, to samo o sobě ale stačilo k tomu, aby se Spojené státy staly jejím největším trhem. S oficiálním zastoupením, zvlášť v Kalifornii, nyní firma pochopitelně očekává ještě víc.

Své naděje do budoucna spojené s tímto krokem dali najevo jak obchodní šéf firmy Mark Harrison, tak její majitel Tomáš Kašpárek. Ten věří tomu, že díky oficiálnímu zastoupení v USA budeme v budoucnu svědky dalších pódiových umístění aut Pragy při zámořských závodech, což by mělo dálo zviditelnit její celosvětové aktivity. Nezbývá než popřát hodně zdaru.

Praga R1 v provedení pro rok 2021 se ukázala zkraje tohoto roku a je to docela působivý stroj. Na taková auta české provenience nejsme zvyklí. Foto: Praga Cars

