Auta jako Škoda Fabia to mají spočítané, norma Euro 7 je zdraží až o 122 tisíc, říká šéf VW

/ Foto: Škoda Auto

Odhady ekonomických dopadů často nesmyslných nápadů EU byly k smíchu nejednou, snad ještě nikdy ale nebyly předpoklady tak mimo realitu jako tentokrát. Evropská komise očekává, že Euro 7 auto zdraží maximálně o 3 600 Kč, šéf VW říká, že půjde až o 122 000 Kč.

Tento týden vylezly na povrch detaily nové emisní normy Euro 7 a hned jsme konstatovali, že z nich až mrazí. Nová omezení jsou zjevně koncipována tak, že část aut pošlou kvůli nezbytným úpravám do propadliště dějin, další dramaticky zdraží.

Krátce na to přišli někteří samozvaní experti se zjevně nulovým povědomím o automobilové technice s prohlášeními, že automobilky o novinkách dávno věděly, mohly se jim přizpůsobit a Euro 7 nic dramatického nepřinese. Věřit jste mohli komukoli, nyní ale své k celé věci řekl Thomas Schäfer, bývalý šéf Škody, nyní šéf Volkswagenu.

Toho lze jen těžko označit za nějakého odpůrce EU, však podle představ Bruselu skáče, ještě ani nepískl. Před pár hodinami jsme vás informovali o jeho aktuálních záměrech s VW Golf, který chce „dorazit” tím, že z něj udělá elektrický model, i když je sám nyní svědkem toho, jak jeho původně zamýšlený elektrický nástupce v podobě modelu ID.3 prodejně zachází na úbytě, aniž by dosáhl jakkoli významné pozice na trhu. Ani tak ale nezavírá oči před skutečnými dopady normy Euro 7 na nabídku nových aut.

Evropská komise původně očekávala, že nová emisní norma zvýší cenu jednoho dotčeného auta o 304 Eur (asi 7 400 Kč), později tohle očekávání snížila na 90 až 150 Eur (2 200 až 3 600 Kč). Sami jsme se tomu vysmáli hned, EU podobná čísla tahá z klobouku jako králíky zjevně bez jakéhokoli povědomí o možných dopadech. A nyní se tomu nepřímo vysmál i Schäfer.

V rozhovoru pro Autocar se nechal slyšet, že ve firmě očekávají dopad nového nařízení na cenu aut v rozmezí 3 a 5 tisíc Eur (tedy až 122 tisíc Kč), což by mělo jeden pochopitelný dopad - malá auta by skončila. Ne snad, že by je nikdo nechtěl, pokud ale dnes základní Fabia stojí 350 tisíc, takto by stála až 470 tisíc? Kdo by si takové auto koupil? Asi málokdo, proto by se jej výrobci - jistě nejen VW - ani neodvážili nabídnout.

„V tuto chvíli technici vyhodnocují, co bude příchod Euro 7 znamenat. Ale pokud je to pravda (zmíněný cenový dopad - pozn. red.), rozhodně už do nich nebudeme investovat,” uvedl Schäfer. Pokud se tedy nestane nějaký zázrak, auta jako Škoda Fabia to mají spočítané a se současnou generací skončí. Tedy přinejmenším jako dostupná spalovací vozy - elektrické alternativy ještě dražší než 470 tisíc (dříve se hovořilo o ceně okolo 600 tisíc Kč za základní provedení elektrické obdoby Fabie) nelze považovat za cokoli, co by dnešní kupce těchto modelů mohlo oslovit.

Pokud se nezmění politické prostředí nebo se VW v prvotních výpočtech nespletl o řád, Škoda Fabia IV je posledním autem této řady, přinejmenším jako relativně dostupný spalovací vůz. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

Petr Miler

