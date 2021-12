Auta, která u nás zkoušela zazářit přes Mountfield, marně vyhlíží zákazníky i při dalším útoku včera | Petr Miler

Také tento pokus provázela spousta optimismu, přesto jsme mu moc šancí nedávali. Výsledky jsou ovšem ještě tragičtější, než se dalo čekat - na největším evropském trhu v Německu prodal Cadillac za celý letošní rok pouhých 235 aut.

Nedá se říci, že by značka Cadillac v Evropě neměla jméno. Řadě lidí se dostala pod kůži jako označení čehosi výjimečného už díky četnému výskytu v amerických filmech, řadě písní i obdivu některých celebrit první kategorie. Třeba posedlost Elvise Presleyho vozy této značky je legendární a stěží mohla uniknout i těm, kteří si po vyřčení slova „Elvis” ani nepředstaví slavného amerického zpěváka.

Na těchto základech chtěla americká automobilka v Evropě opakovaně postavit svůj obchodní úspěch, nikdy ale nezabodovala. Místnímu vkusu podřizovala svou nabídku, přišla s rychlými kombíky i dieselovými SUV, jejím vrcholem byl ale pod 10 letech snah rok 2007, kdy na starém kontinentu prodala 3 007 aut. Ne u nás, ne v jedné zemi, ale v celé Evropě.

Jen o rok dříve udělala velké haló i v České republice, kdy se „Caddy” na čas stal jednou z nejskloňovanějších automobilových značek u nás. Tehdy se Cadillac dal dohromady s Mountfieldem, který svým zákazníků skrze losování vysílané v celostátní televizi postupně rozdal 53 sedanů CTS. Byl to kontroverzní marketingový krok, i ten ale nakonec přispěl historicky druhému nejlepšímu prodejnímu výsledku značky na starém kontinentu, všechny ostatní za posledních 24 let byly horší. A sestupná tendence až k nule naznačovala leda to, že s Cadillacem bude brzy amen.

Jenže realita je nakonec úplně jiná. Američané loni zatroubili k dalšímu útoku, vzali 4,6metrové SUV XT4, napěchovali do něj dvoulitrový se 174 koňmi a s velkou pompou to v Evropě začali zkoušet znovu. Auto nabídli primárně v Německu za 35 800 Eur (cca 907 tisíc Kč) a doufali, že se něco změní. Nezměnilo.

Po skoro roce a půl na trhu, řadě mizerných výsledků a postupnému zdražení na 39 990 Eur (lehce přes 1 milion Kč) zůstává bilance XT4 tragická. Čísla německé KBA hovoří za uplynulý listopad o 16 prodaných autech - šestnácti. Za celý rok jde o pouhých 200 aut a situaci zjevně nikam neposouvá ani možnost objednat si též svým způsobem legendární Escalade, ten si našel 33 kupců. A 2 prodeje v kategorií „ostatní” už na celkovém výsledku nic nezmění. Caddy tak směle míří k zopakování svých předchozích „úspěchů” při dobývání Evropy, bohužel.

XT4 přitom nevypadá jako úplně nezajímavá nabídka. Standardem je tedy pohon předních kol, ale také devítistupňová automatická převodovka, se kterou má XT4 jezdit v průměru za 6,4 litru nafty na sto kilometrů. Ve výbavě lze u standardu počítat s 18palcovými litými koly, vyhřívanými sedadly a volantem či elektrickým otevíráním zavazadlového prostoru, zatímco dovnitř se nastěhoval multimediální systém CUE.

To na dnešní dobu, kdy přes 800 tisíc stojí i relativně oholená Škoda Kodiaq, není nezajímavé. XT4 navíc docela dobře vypadá a je to přece Cadillac. Zájem se ale nedostavuje a i když zrovna rok 2022 není v Německu tím prodejně nejlepším, to ani zdaleka, konkurenti pořád prodávají mnohonásobně více podobných vozů. Američané se ale zjevně řídí heslem, že není větší chyby, než přestat zkoušet, a tak budou zkoušet dál. Ostatně, příchod Escalade v mezičase je toho důkazem.

Cadillac XT4 by rád byl zajímavou alternativou k prémiovým německým SUV, zatím se mu ale nedaří oslovovat prakticky nikoho, stejně jako téměř jakémukoli Cadillacu před ním. Foto:

