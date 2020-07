Auta musí neplánovaně do servisů stále častěji, ta nejhorší se ale tváří jako beránci dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla/Center of Automotive Management, koláž Autoforum.cz

Už po léta říkáme, že nová auta jsou stále komplikovanější a budou vyžadovat stále častější péči. Statistika to potvrzuje, nenastavuje ale zrcadlo jen tomu, nýbrž i odpovědnosti výrobců.

„Jediná statistika, které můžete věřit, je ta, kterou jste si sami zfalšovali,” konstatoval kdysi Winston Churchill. A řekl tím mnohé. Statistická data jsou relevantním údajem, bez znalosti pozadí vstupních dat ale často může nastavovat realitě poněkud pokřivené zrcadlo. Patrné je to i při pohledu na studii německého Centra pro automobilový management (CAM), která zmapovala vývoj svolávacích akcí automobilek za loňský rok v USA za první letošní pololetí a ukazuje, které vozy musí nejčastěji neplánovaně do servisů a jak často se takové věci dějí. Nepoukazuje ale jen to, i když to na první pohled není patrné.

Nejprve ovšem nechme mluvit obecná čísla, která nejsou úplně uspokojivá. Centrum zjistilo, že v loňském roce bylo ve Státech povoláno do servisů 37,5 milionů aut, přičemž společně s prvním letošním půlrokem celkový počet vzrostl na 55 milionů. Svolávací akce se tedy loni dostaly na 219procentní a letos dokonce na 266procentní úroveň. Nedochází přitom k poměřování s předchozími léty, nýbrž s objemem produkce automobilek v daném roce. V případě druhého zmíněného údaje to tedy znamená, že na jedno vyrobené auto připadá 2,66 vozu, jež musely do servisů.

S nejhoršími daty, tedy na onen první pohled, jsou spojené zejména japonské automobilky. Toyota vyšplhala na 555, Nissan na 488, Subaru na 473 a Honda na 467 %, což je dáno hlavně problémy s airbagy firmy Takata, které si našly cestu do modelů spousty automobilek (nevyjímaje třeba ani Ferrari), nejčastěji ovšem jde o japonské modely. Tento problém ale není nový a projevoval se už v dřívějších letech, obecný nárůst je dán něčím jiným.

Profesor Stefan Bratzel, který měl vypracování studie na starosti, viní hlavně enormní množství regulací, které nutí automobilky měnit věci mnohem častěji, než bylo obvyklé, než by bylo přirozené a i pro zákazníky žádoucí. Například vynucený rozmach přeplňovaných motorů, hybridizace a další elektrifikace činí auta stále složitějšími a jinými během velmi krátké doby, což si logicky vyžádá mnohé přešlapy. Automobilky jsou tak nuceny přistupovat k tomu, čemu Bratzel říká „banánový vývoj” - auta „dozrávají” až u zákazníků, neboť ve všem tom kalupu už automobilky nemají čas nové věci otestovat tak řádně, jako dříve.

Není to ale jediný zajímavý aspekt studie, tím druhým je zkraje nakousnuté. Na výsledcích rozhodně zaujme, že jedněmi z nejméně svolávaných aut jsou Tesly s výsledkem pouhých 17 procent, i když jiná studie už jasně prokázala, že Tesla vyrábí daleko nejnekvalitnější auta na trhu a zcela se vymyká obvyklým metrikám. Nakonec, co s nimi zákazníci zažívají, připomíná nanejvýš tak 80. léta minulého století. Je tedy realita přece jen jiná? Nikoli.

Tesla sice za poslední dobu povolala do servisů auta třikrát, z toho dvakrát Model S a jednou Model X, dělá to ale jen v těch nejkrajnějších případech spojených s bezpečností. Jinak zkrátka problémy ignoruje, jako například v případě už roky trvajících potíží s odpadáváním zadních nárazníků Modelu 3. To je problém, který u již vyrobených vozů nelze vyřešit jinak než svolávací akcí, přesto Tesla dodnes žádnou nevyhlásila. A nejde zdaleka o jedinou, notoricky známou potíž i nejnovějších modelů, kterou by automobilka měla aktivně řešit a místo toho ignoruje i aktivitu majitelů.

Statistika tak nastavuje zrcadlo i odpovědnosti výrobců. Toyota nebo Subaru si zkrátka netroufnou nechat zákazníkům v rukou problematické vozy a potíže samy řeší. Tesla nedělá téměř nic, i když je k tomu opakovaně vyzývána zákazníky i médii. K tomu je třeba dodat, že Tesla pravidelně opravuje problémy na dálku pomocí softwarových modifikací, které zákazníky obtěžují stejně jako u jiných značek, jen řešeny jsou elegantněji. A ty se do statistik neplánovaných servisních zásahů též nezapočítávají.

Být tedy statistika zcela „upřímná”, a to jistě nejen v případě Tesel, byla by výsledná čísla ještě horší. Se znalostí jejího pozadí ale dává i tak výmluvný obrázek o tom, co se dnes v automobilovém průmyslu odehrává.

Japonci na základě statistik svolávacích akcí nejsou vzorem kvality, zato Tesla ano. Jenže realita je poněkud jiná. Obecně stále narůstající počet neplánovaných návštěv servisů je ale holým faktem. Grafika: Center of Automotive Management

Zdroj: Center of Automotive Management

Petr Prokopec