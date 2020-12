Auta nové levné značky VW jsou obrovský hit, s pár modely už válcuje celou Škodu před 4 hodinami | Petr Miler

I Volkswagen letos zažívá těžké časy, jeho levné novinky jsou ale zjevně dobrým receptem, jak je překlenout. I v koronavirových časech jeho nová značka rychle získává na oblibě.

Pokud se o automobily zajímáte alespoň o trochu více než jako o pouhé dopravní prostředky, patrně víte, že Volkswagen po dlouhá léta zkoušel dostat na trh levná auta, která by konkurovala značkám, jako je Dacia. To se mu nedařilo ani za přispění Škody, proto nakonec zamířil do vlastních skladů, kde vše vyřešil za pomoci starší techniky.

Loni v dubnu byla tedy na autosalonu v Šanghaji představena nová značka Jetta, která se primárně zaměřuje na čínský trh a zatím neexistují konkrétní plány na její další expanzi. Možná je to škoda, neboť zájem o novinky Jetty je dle automobilky abnormální a představuje nejúspěšnější vstup nové značky na čínský trh za poslední roky. Zájem o dosavadní modely prý o 30 procent překonává i ta nejpozitivnější očekávání VW a z tvrdých dat je třeba říci, že Němci nepřehání.

Abychom byli konkrétní, SUV jménem VS5 a VS7 a sedan VA3 si za 11 měsíců letošního roku pořídilo v Číně 150 101 lidí. Jinými slovy stačil asi rok a půl přítomnosti na trhu, aby Jetta prodejně pokořila strádající Škodu s mnohem širším portfoliem. Ostatně úspěch nové levné značky VW je považován za jeden z důvodů ústupu té české ze slávy.

Nepříliš překvapivě skoro 80 % kupců Jetty sahá po SUV, na malý sedan VA3 tak zbývá jen něco přes 30 tisíc prodejů. Naopak stále větším hitem je velké SUV VS7 (na fotkách níže), které dorazilo do prodeje teprve letos, v absolutních číslech je ale bestsellerem menší VS7, jakási levnější obdoba Škody Karoq.

Pro Němce je také podstatné, že razantní vstup na trh Jetta slaví i v tak těžké době. a také některé detaily - podle VW většina kupců této značky nikdy v minulosti nevlastnila auto nebo cokoli od Volkswagenu, takže Němci zasahují přesně tu cílovou skupinu, po které toužili.

Je tedy zjevné, že VW trefil desítku, to ale nakonec není až tak překvapivé. Auta Jetty jsou skutečně velmi levná - model VS5, tedy zmíněná jednodušší Škoda Karoq, startuje na částce 84 800 yuanů (cca 278 tisíc Kč). Je tedy levnější, než se původně počítalo - oproti zmíněnému Karoqu nabízené na českém trhu asi o polovinu. Pod kapotou přitom nemá litrový tříválec, nýbrž přeplňovanou jedna-čtyřku se 150 koňmi.

Jetta VA3 neboli někdejší Volkswagen Jetta s novou tváří a chudším interiérem začíná ještě níže, zejména díky, že pod jeho kapotu se nastěhovala atmosférická jedna-pětka se 112 koňmi. Vůz je tak k mání od 65 800 CNY (cca 216 tisíc Kč), přičemž zákazníci mohou počítat třeba s manuální klimatizací nebo 8palcovým barevným displejem. V plné palbě je pak Jetta VA3 osazená vyhřívanými sedadly, automatem či parkovacími senzory vyjde na 92 800 CNY (cca 305 tisíc Kč).

Třetím do party je též už zmíněný model, VS7, který je pro změnu zjednodušenou Škodou Kodiaq s motory 1,4 TSI nebo 2,0 TSI o výkonu 150 resp. 180 koní. Startovní cena 106 800 yuanů (asi 350 tisíc Kč) je oproti zmíněnému Kodiaqu opět poloviční a prodává se tak dobře, že automobilka musela ceny zvyšovat.

Ceny jsou to skutečně lákavé, ostatně cílem VW bylo získání stěžejního podílu mezi levnými vozy, kde dosud prim hrály čínské značky. Němcům lze gratulovat, jen si nejsme jisti, co zbude z pozice Škody v Číně. Pokud Jetta přijde s dalšími modely, které nebudou existujícím škodovkám až tak vzdálené a přitom budou stát zlomek jejich cen, mnoho to být nemusí.

Nové SUV Jetta VS7 vstoupilo do prodeje letos s cenami začínajícími okolo 300 tisících Kč, nakonec jej ale VW skoro o 20 procent zdražil. Přesto je to prodejní hit, který spolu s dalšími jen dvěma modely už prodejně překonává celé portfolio Škody v Číně. Foto: FAV-VW

Zdroje: JATO Dynamics, Volkswagen

Petr Miler