Auta nové levné značky VW jsou stále větší hit, při jejich cenách se opravdu nelze divit

Ve správný čas na správném místě změnil Volkswagen nápad v realitu v případě jeho nové levné značky. V koronavirových časech získává rychle na oblibě.

Volkswagen léta zkoušel dostat na trh levná auta, která by konkurovala značkám, jako je Dacia. Nedařilo se mu to a když mu s tímto nápadem nepomohla ani Škoda, nakonec si pomohl sám. Z vlastních skladů tak vytáhl starší techniku a v dubnu roku 2019 představil novou značku Jetta.

Zdálo se to být pozdě, působilo to dojmem dávno promarněné šance, jenže Volkswagenu trochu přálo štěstí v neštěstí. Je totiž otázkou, jak by se Jettě vedlo dříve, takto jen pár měsíců po jejím faktickém příchodu na trh udeřil koronavirus a na výhodné nabídky začalo slyšet více zákazníků než kdy dříve. Jetta tak dnes představuje bezpečně nejúspěšnější vstup nové značky na jakýkoli významný trh za poslední dekády a je docela škoda, že se primárně zaměřuje jen na čínský trh. Zájem o její auta by jistě byl i jinde.

Abychom výše zmíněné rozvedli, pouhé tři modely značky - dvě SUV jménem VS5 a VS7 a jeden sedan VA3 - si za loňský rok pořídilo v Číně 160 511 lidí. Jinými slovy stačil asi rok a půl přítomnosti na trhu, aby Jetta prodejně pokořila celou Škodu s mnohem širším portfoliem. Ostatně úspěch nové levné značky VW je považován za jeden z důvodů ústupu té české ze slávy.

Daří se všem třem modelům, třebaže přes 70 % kupců Jetty nepřekvapivě sahá jednom ze dvou po SUV, hlavně pak menšímu VS5. Velkým hitem je ale také větší SUV VS7 (na fotkách níže), které dorazilo do prodeje teprve loni. Úspěch se navíc dále stupňuje, neboť i první tři měsíce letošního roku se nesou ve znamení růstu, když Jetta jen v březnu 17 858 aut, což je absolutně nejlepší měsíční výsledek za celou její krátkou historii.

Sahá tak po 1% podílu na trhu, což je opravdu obdivuhodné. V tuto chvíli prodává téměř tolik aut, co celý Ford a překonává mimo jiné Mazdu, Volvo, Kiu, Peugeot nebo už zmíněnou Škodu, oproti té je lepší násobně. Hlavním důvodem je to, co jsme zmínili v úvodu - se štěstím skoro dokonalé načasování vstupu na trh. Podle VW tak Jetta oslovuje především kupce, kteří nikdy v minulosti nevlastnili auto nebo cokoli od Volkswagenu, Němci tak zasahují přesně tu cílovou skupinu, po které toužili.

Úspěchy Jetty ale nakonec nejsou až tak překvapivé, když se podíváme na jejich ceny, jsou to skutečně velmi levná auta. Model VS5, tedy zmíněná jednodušší Škoda Karoq, startuje na částce 84 800 yuanů (cca 280 tisíc Kč). Je tedy levnější, než se původně počítalo - oproti zmíněnému Karoqu nabízenému na českém trhu asi o polovinu. Pod kapotou přitom nemá litrový tříválec, nýbrž přeplňovanou jedna-čtyřku se 150 koňmi.

Jetta VA3 neboli někdejší Volkswagen Jetta s novou tváří a chudším interiérem začíná ještě níže, zejména díky, že pod jeho kapotu se nastěhovala atmosférická jedna-pětka se 112 koňmi. Vůz je tak k mání od 65 800 CNY (cca 217 tisíc Kč), přičemž zákazníci mohou počítat třeba s manuální klimatizací nebo 8palcovým barevným displejem. V plné palbě je pak Jetta VA3 osazená vyhřívanými sedadly, automatem či parkovacími senzory vyjde na 92 800 CNY (cca 307 tisíc Kč).

Třetím do party je též už zmíněný model, VS7, který je pro změnu zjednodušenou Škodou Kodiaq s motory 1,4 TSI nebo 2,0 TSI o výkonu 150 resp. 180 koní. Startovní cena 106 800 yuanů (asi 353 tisíc Kč) je oproti zmíněnému Kodiaqu opět poloviční a prodává se tak dobře, že ji automobilka musela zvyšovat.

Ceny jsou to skutečně lákavé, ostatně cílem VW bylo získání stěžejního podílu mezi levnými vozy, kde dosud prim hrály čínské značky. Němcům lze gratulovat, jen si nejsme jisti, co zbude z pozice Škody v Číně. Zejména Karoq a Kodiaq to musí mít vedle Jett řady VS velmi složité.

Nové SUV Jetta VS7 vstoupilo do prodeje loni s cenami začínajícími okolo 300 tisících Kč, nakonec jej ale VW skoro o 20 procent zdražil. Přesto je to prodejní hit, který spolu s dalšími jen dvěma modely prodejně překonává celá portfolio renomovaných značek působících v Číně i dekády. Foto: FAV-VW

Zdroje: CAAM, Volkswagen

