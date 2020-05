Auta nové levné značky VW mohou zamířit na další trhy, současná situace tomu jen pomáhá před 6 hodinami | Petr Miler

Původně byla určena jen pro Čínu, jejich tamní úspěch ale vzbuzuje zájem i jinde. Současné obavy z šíření nákazy a vidina nevalné ekonomické situace v budoucnu tomu dál pomáhá a VW už rozšíření nabídky nevylučuje.

V průběhu loňského září vstoupily do prodeje první modely nové značky Jetta. Za tou stojí Volkswagen, který tímto šalamounským způsobem vyřešil dlouho postrádanou konkurenci pro Dacii. Nízkonákladový sedan a SUV vznikly za použití techniky, již automobilka využívá u dalších aut určených hlavně pro rozvojové trhy. Zároveň ale došlo na další úspory, přitom minimálně na pohled působí novinky moderně a kvalitně. I to je důvod, proč se z těchto vozů stal prakticky okamžitě prodejní hit.

Volkswagen již dříve uvedl, že prodeje překonaly i ta nejoptimističtější očekávání firmy a letos to platí ještě více. Jetta je trefou do černého a sedan VA3 doprovázený dvěma SUV VS5 a VS7 podle informací Němců dosáhly již 1% podílu na trhu. To je za nějakých 8 měsíců působení opravdu hodně a VW to přičítá dvěma faktorům - vyššímu zájmu o individuální dopravu u obyčejných lidí v důsledku šíření koronaviru a většímu tlaku na cenu v obavách z ekonomických následků téhož.

Mnozí se tak ptají, zda Jetta opravdu zůstane v nabídce jen v Číně a přes dřívější odmítání další expanze nyní Volkswagen otáčí. Šéf Jetty Harald Müller v rozhovoru pro Automotive News řekl, že úspěch značky pochopitelně vzbudil zájem i ze strany jiných trhů, na kterých Volkswagen působí a koncern již není odmítavý k tomu takovým hlasům naslouchat.

Konkrétnější Müller nebyl, už tato slova ale značí, že cesta Jetty na další odbytiště přinejmenším není zavřená. Je jasné, že v prvé řadě by se dočkaly spíše země jako Rusko s podobnými požadavky na homologaci, s ohledem na nejasné vyhlídky automobilek na další existenci ale může být v těžších ekonomických časech cokoli levného v nabídce spásou i jinde, trhy EU nevyjímaje. Nakonec, kdo jiný než VW, jasná evropská jednička, by si měl být schopen efektivně poradit s nároky zdejšího trhu.

Efektivní homologace je asi jedinou překážkou, úspěch Jetty by i přes její čínské kořeny byl při záštitě VW na starém kontinentu skoro jistý. Nakonec, takové SUV VS5 je de facto levnější verzí Škody Karoq, jen za cenu startující v přepočtu výrazně po 300 tisíci korunami místo litrového tříválce nabízí přeplňovanou jedna-čtyřku se 157 koňmi a daleko bohatší výbavu. I kdyby takové auto bylo v Evropě o 100 tisíc dražší, byl by to hit. A o větším modelu VS7 to snad platí ještě více.

Nová značka Jetta je sice úspěšná, sedan VA3 by v Evropě asi velký hit nebyl...



...SUV VS5 by ale jistě bodovalo...



...což platí také o větším modelu VS7

Zdroje: Auto News, Volkswagen

Petr Miler