Auta nové levné značky VW se poprvé začínají prodávat v Evropě, při jejich cenách budou hitem kdekoli před 5 hodinami | Petr Miler

Skoro se divíme, že to trvalo tak dlouho, neboť od začátku vše nasvědčuje tomu, že tyto vozy míří za aktuální situace přímo do středu terče. Nakonec chtělo geopolitický otřes, i ten ale nakonec může VW otevřít oči.

Uběhly už tři roky od chvíle, kdy Volkswagen po mnoha letech váhání konečně vdechl život levné koncernové značce aut. Za obojí dříve částečně platily Škoda a Seat, jak se ale obě automobilky začaly sunout ve společenském žebříčku výše, Němcům najednou chybělo v portfoliu cokoli, čím by mohli okouzlovat cenově senzitivní klientelu. V Evropě jim to chybí dodnes, tady se asi rozhodli postupně naplnit pravý opak významu jména Volkswagen, v Číně už ale nemohli jen nečinně přihlížet úspěchům konkurence.

V roce 2019 tak pustili na trhu značku Jetta coby výrobce levných aut s osvědčenou technikou. První reakce na ni byla nemastná a neslaná, s příchodem pandemie, obav lidí z budoucnosti, nedostupností řady aut i rostoucích cen všeho se ale z Jetty stal slušný kasovní trhák, který v Číně do značné míry tahá celý koncern z bryndy a zabraňuje mohutným poklesům prodejů. Současně tedy Jetta pomohla v Číně dostat do bryndy Škodu, neboť je dnes tím, čím by škodovka měla být, ale to dnes nechme stranou.

Při úspěších Jetty za velkou zdí jsme se opakovaně divili, že Němci nejsou ochotni překročit svůj stín a modely VA3 (v podstatě lepší Škoda Rapid), VS5 (v podstatě horší Karoq) a VS7 (v podstatě horší Kodiaq) nevyváží do zahraničí, neboť jsou tak levné (od 65 800 CNY, asi 215 tisíc Kč), že by se i s cly a dalšími formami umělého zdražení dobře dobře prodávaly prakticky kdekoli. Neudělali to dodnes, až situace okolo Ruska situaci změnila.

VW se pochopitelně v celé věci přímo neangažuje, velmi ale pochybujeme o tom, že by se něco takového mohlo dít přinejmenším bez jeho vědomí. Ruská firma Avilon totiž hodlá Jetty do Ruska importovat ve velkém a je připravena dodat příští rok lidem až desetitisíce vozů této značky, pakliže o ně bude zájem. Začíná s tím hned teď, neboť prodávat začal nelevnější model VA3 s tím, že prvních 400 aut je na cestě do Ruska fyzicky dorazí zkraje ledna.

Model VA3 je upravený starší Volkswagen Jetta, který stojí na stejných základech jako novodobá Škoda Rapid. Není to žádná automobilová hitparáda, jde o obyčejný vůz s relativně nudným designem, prostým interiérem a motorem 1,5 bez turba o výkonu 112 koní, jenže v Číně je k mání od oněch 65 800 CNY (215 tisíc Kč) do 92 800 CNY (303 tisíc Kč) za plně vybavenou verzi mj. s vyhřívanými sedadly, automatem nebo parkovacími senzory. To nezní vůbec špatně a dobrým prodejním číslům se nelze divit.

Do Ruska se dostane výše posazené provedení za ceny od 1 750 000 RUB, což na koruny nezní zázračně (asi 550 tisíc Kč), ale kurs rublu mnoho neříká. Na poměry současného Ruska je to velmi zajímavá cifra, která z VA3 udělá jedno z nejdostupnějších aut v zemi, které přitom nabídne daleko víc než sice ještě levnější, ale také nesrovnatelně zastaralejší a primitivnější Lady Granta. Pokud z toho bude úspěch, třeba VW konečně pochopí, že s takovými auty by rozbil bank i v zemích EU. Že dnes Dacia Sandero útočí na pozici nejprodávanějšího vozu Evropy, není náhoda. A VW proti ní dnes absolutně nemá co postavit.

Nebudeme říkat, že Jetta VA3 je nějaká hypermoderní krasavice, ale za 215 tisíc Kč frčí. Od nynějška je k mání v Rusku, kam se bude od ledna dovážet ve velkém. Frčet tam může snadno též. Foto: FAW-VW

Zdroje: RG, Avilon

Petr Miler

