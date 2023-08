Auta od Dacie nejspíš čeká podstatné zdražení, značka se nově chce profilovat jako soupeř Jeepu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Pamatujete doby, kdy se Škoda chtěla profilovat jako soupeř Volva? Tohle bude něco podobného. Dosáhnout toho po stránce cenové není nic složitého, ale získat v docela jiném segmentu zákazníky, to už složité je.

Před dvěma lety si moje kamarádka pořídila Jeep Wrangler. Nešlo nicméně o stávající provedení s interním označením JL, nýbrž o předchozí generaci JK. Americká automobilka však základ prakticky nezměnila. Stačilo tedy vyměnit světla, která dokonale padla na původní místo, stejně jako čelní masku a blatníky. Z pár let starého vozu se tak rázem stala alespoň po vizuální stránce novinka. Souběžně s „faceliftem“ došlo také na instalaci zvýšeného podvozku, off-roadových gum a pár dalších komponentů, které z jízdy v terénu dělají procházku růžovou zahradou.

Za volant tohoto vozu osazeného 2,8litrovým turbodieselem jsem se dostal již mnohokrát, snadno tedy mohu popsat jak veškerá pozitiva, tak i mnohé neduhy. Mezi ně patří poněkud náročná dálniční jízda, neboť díky onomu zvýšenému podvozku se Wrangler velmi citlivý na boční vítr. Pokud s ním pak navíc jedete více než 120 km/h, doslova vidíte, jak se ručička nádrže stále více přibližuje nule. Povětšinou tak lze s vozem jezdit jen tempem o trochu rychlejším, než s jakým jsou spojené kamiony.

Jakmile nicméně dálnici opustíte, je situace zcela jiná. Jakkoli je třeba si na každou jízdu vyhradit dostatek času, na trhání asfaltu zkrátka tento vůz není stavěný. Jakmile se mu ale přizpůsobíte, můžete si neskutečně užívat - zvláště když střešní panely jsou odnímatelné, stejně jako zbytek střechy či dokonce dveře. Ve chvíli, kdy se tedy Wrangler dostane ke mně na chatu, všechny tyto prvky končí na zahradě a Jeep následně zprostředkovává jeden fantastický zážitek za druhým.

Proč vám to ale vyprávím? Zejména kvůli slovům, která britským kolegům sdělil Laurens van den Acker, designový šéf skupiny Renault. Dle něj se totiž evropským rivalem Jeepu hodlá stát Dacia. Něco takového přitom zavání značným přeháněním. Či od vás nově rumunská automobilka bude požadovat opravdu značnou představivost. Jinak se opravdu nezdá, že by její mise mohla být dotažena do konce, a to přesto, že nový Duster bude cílit spíše na Cherokee než na Wrangler.

„Podle mého nemá Jeep v Evropě žádného vážnějšího soupeře. Proč by jím tedy nemohla být Dacia? Aktuálně neexistuje dostupná značka, která by byla svázána s venkovním životním stylem, která by vás dostala z města. Dacia je výrobcem, který se dobře zabydlel u lidí, kteří outdoorové aktivity milují. Pro její koupi tedy máte hned dva důvody, nikoliv pouze jeden,“ uvedl van den Acker s tím, že mnohem drsnější nový Duster dorazí již v příštím roce.

Rumunský vůz měl být původně sourozencem nové Lady Niva, přičemž právě ruská verze byla koncipována jako ta více off-roadová. Jenže v mezičase došlo na invazi na Ukrajinu, která vedla ke konci partnerství Renaultu a AvtoVAZu. Dacia tak dost možná nabídne hned dvě varianty nového Dusteru, jako tomu svého času bylo u Škody Yeti. Jedna tedy bude kráčet spíše komfortní cestou, zatímco druhá by měla být údajným soupeřem Jeepu.

Na Wrangler si ovšem došlápne jen stěží, i Cherokee pak nejspíše bude až přílišným soustem. Van den Acker tak si tak nejspíše jen zametá cestu k dalšímu zdražování - Jeepy nejsou zrovna levná auta, i tuctový Renegade začíná na 759 400 Kč, tak proč mu konkurovat vozem za poloviční cenu? Pokud ale při ceně 500 nebo 600 tisíc Kč řeknete, že to je konkurent Jeepu, hned to vypadá jinak.

Zajímavé je, že ani van den Acker se nebojí Číňanů, podle něj sází hlavně na elektrický pohon, kvůli kterému jsou a budou drazí. „Doufám, že Dacia sebere ještě hodně listí, které spadne ze stromu,“ říká. Šéf značky Denis Le Vot nicméně nedávno uvedl, že elektrickým směrem se má vydat již příští Sandero, které dorazí v roce 2027 či 2028. Rumuni tedy příliš mnoho času na onen sběr listí mít nebudou, o to více se jim bude hodit, když podstatně dražší auta označí za soupeře Jeepů.

Stávající Dacia Duster umí i v terénu, za konkurenta Jeepu ji ale nikdo nepovažuje. Rumuni by se přesto rádi do budoucna takto profilovali, nejspíše proto, že budou podstatně dražší. Foto: Dacia

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.