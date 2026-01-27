Auta pro šetřílky chce víc a víc lidí navzdory minimální nabídce, na mlýn Dacie ženou tisíciletou vodu
Petr ProkopecUž se pomalu zdála být mrtvou větví vývoje, ovšem nikoli pro nezájem zákazníků, nezájem je na straně výrobců. Pár automobilek ale u těchto vozů zůstalo. Teď berou bank, zájem o vozy schopné spalovat plyn loni v Evropě vzrostl o takřka 10 procent, v Česku o 41.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Už se pomalu zdála být mrtvou větví vývoje, ovšem nikoli pro nezájem zákazníků, nezájem je na straně výrobců. Pár automobilek ale u těchto vozů zůstalo. Teď berou bank, zájem o vozy schopné spalovat plyn loni v Evropě vzrostl o takřka 10 procent, v Česku o 41.
Většině lidí je technické řešení pohonu jejich aut ukradené. Zajímá je primárně to, s jakou lehkostí a s jakými náklady dosáhnout cílů svých cest. Automobilky měly ve zvyku kolem těchto představ stavět své nabídky, většina z nich se ale ztratila někde v lze a následují jen volání ideologie. O to více pak profitují výrobci, kteří netratili kontakt s realitou a stále tuší, co od nich jejich klientela očekává. A že když jí takový produkt dodají, nebudou stíhat uspokojovat poptávku.
V Evropě tak v loňském roce neskutečnou měrou vzrostl zájem o vozy, které platí za auta pro šetřílky. Jejich motor byl tedy uzpůsoben ke spalování plynu, typicky LPG, ale částečně i CNG. Na tento segment připadlo takřka 350 tisíc prodaných aut, což představuje 9,8procentní nárůst oproti roku 2024. Dosaženo ho přitom bylo nejen bez jakéhokoli nátlaku, ale dokonce navzdory němu, Však tušíte vůbec, že ještě někdo nějaká auta na plyn z továrny prodává? Je to skoro zapomenutá alternativa, přesto dokáže i nejhoršími představitelnými kartami brát podstatnou část banku.
Na starém kontinentu je dnes nabízí pomalu jen Renault a hlavně dceřiná Dacia. Není tak vidu, že na tyto dvě značky připadá drtivých 89 procent celoevropského trhu, loni tak prodaly zhruba 225 tisíc plynových aut. Bestsellerem se stalo Sandero, na které připadá polovina veškerých těchto registrací. Není to však ani zdaleka překvapivé, plynové provedení Eco-G se 120 kobylami pod kapotou se totiž prodává za stejných 370 900 Kč, jaké utratíte za Sandero osazené 100koňovým motorem, který zvládá spalovat pouze benzin.
Na tento přístup Dacie slyší v nemalé míře i Češi, kteří se loni postarali o nový domácí rekord v prodejích aut na LPG. Zatímco v roce 2023 jich bylo zaregistrováno 3 502 a předloni 4 589, v uplynulých dvanácti měsících již šlo o 6 455 aut. To je vzestup o 41 procent, na kterém skutečně má největší zásluhu rumunská automobilka. Na její plynová auta totiž připadá 4 895 registrací, ovládá tedy víc než tři čtvrtiny trhu.
Na vzestupu jsou ale také individuální přestavby, které prodejní statistiky samozřejmě nereflektují. A kupodivu se stále více týkají čínských aut. To se dáno hlavně děním v Itálii, kde působí značka DR Automobiles. Ta je po Dacii a Renaultu největším „výrobcem“ plynových aut, její nabídku ovšem tvoří hlavně modely Chery opatřené jiným logem. Řada Thermohybrid pak sází právě na alternativu benzinu, pročež si ukousla dokonce 6,2procenta celoevropského koláče. Většina těchto aut ovšem zůstala v Itálii, která je tak hlavním LPG/CNG trhem na starém kontinentu - připadá na ni 41 procent veškerých registrací.
My už jen dodáme zajímavost související s českým trhem. V nemalé míře jsou tu na plyn upravovány americké vozy, hlavně pak ty s osmiválcem pod kapotou. Češi totiž sice touží po jejich řevu či dynamice, ovšem jejich žíznivost by je u čerpacích stanic snadno mohla zruinovat. A protože přestavba na LPG stojí pomalu totéž, co dvojí natankování, rádi obětují část zavazadelníku ve prospěch druhé nádrže. Můžeme se jen ptát, kolik by se asi těchto aut prodalo, kdyby je nabízel každý výrobce stejně jako benziny - pro srovnání, u nás se loni 13 806 elektrických aut, tedy jen o málo víc než dvakrát tolik. A to jich skoro každý nabízí nespočet, dotována jsou odshora dolů a propagována od rána do večera...
Rumunská automobilka svou nabídku plynových aut stále rozšiřuje, loni tak dorazily Duster a Bigster, u kterých dokonce došlo na spojení jedna-dvojky schopné spalovat LPG, mild-hybridní techniky a pohonu všech kol. Prodeje těchto aut pro šetřílky tak utěšeně rostou, i když je skoro nikdo jiný nenabízí.Foto: Dacia
Zdroj: Auto News, SDA
