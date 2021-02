Auta s největším přebytkem starých zásob na skladě ukazují, co se dnes nedaří prodat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Poptávka po nových autech šla dolů, při zájmu ale o některá z nich ale možná zjistíte, že nabídka je ještě větší problém. Ne však u všech, v případě těchto modelů v USA mají dealeři těžce přeskladněno.

Asi nemusíme opakovat, že dění v posledním roce razantním způsobem ovlivnila koronavirová pandemie. Automobilový svět nestojí mimo, a tak se prakticky všichni výrobci dočkali propadu prodejů, který souvisel nejen s dočasným uzavřením továren a dealerství, ale rovněž s poklesem kupní síly zákazníků. Kombinace těchto dvou faktorů pak do celého procesu výroby a prodeje aut vnesla neskutečný chaos.

Pocit, že aut musí být v době slábnoucí poptávky přebytek, totiž není úplně správný. Jednak tu byly výpadky ve výrobě, které se kvůli chybějícím komponentům vrací dodnes a jednak automobilky nejsou hloupé. Když se očekává pokles poptávky, jejich stratégové naplánují i snížení výroby, aby firmy nevyráběly nechtěné zboží, které pak budou muset prodávat pod cenou. Jenže trefte se do aktuální poptávky, když je každý měsíc trochu jiná. Tak se stalo, že některých aut je tak málo, že přes mizerné prodeje budete na dodání čekat klidně přes půl roku. A jiných je tak moc, že jimi sklady praskají ve švech.

Na ta druhá se se zaměřila studie firmy iSeeCars v USA. Amerika je zde nejvíce vypovídajícím místem, neboť typickým způsobem prodeje nového vozu je tam převzetí skladového exempláře. U nás se obvykle objednává a čeká, v USA na to lidé nejsou zvyklí a auta kupují jako my třeba nádobí. Auta tedy dealer musí držet na skladě, jinak by neprodal nic. A právě analýza skladových zásob prodejců nabízí cenný vzhled do zákulisí toho, pro co je dnes obtížné najít klienta.

Firma iSeeCars tak prozkoumala povahu více než 700 tisíc aut, které mají dealeři aktuálně na skladech, a zjišťovala, jaké procento z celkových zásob představují vozy přijaté na sklad už loni. Americkou optikou jde o vozy modelového roku 2020 - tak to v USA chodí, nyní už jsou aktuální jen auta modelového roku 2021, auta pro rok 2020 už jsou staré zboží.

Abychom si udělali obrázek o tom, co je v tomto směru obvyklé, na úvod řekneme, že celkový průměr činí 22,5 procenta. Jinými slovy, asi 1 z 5 aut na skladě je „staré zboží”, které mělo být ideálně prodáno před koncem loňského roku. Ani to pochopitelně není optimální stav, prodávat s nějakou slevou jedno skladové auto z pěti ale není nic mimořádného. Existuje ale řada modelů, které tuto hranici překračují a nemusí být nutně obecně nepopulární.

Třeba u Fordu F-150, tedy nejprodávanějšího vůz Spojených států po čtyři dekády, loňský rok skončil se 40,4 procenty starých skladových zásob. To je neobvykle mnoho, pro Ford to ale není zdaleka největší trápení. V žebříčku čtyřiadvaceti modelů s nadprůměrným stavem starých skladových zásob má hned šest zástupců, přičemž pět jich najdeme v první desítce, kterou si můžete celou prohlédnout níže.

To ukazuje, že Ford neodhadl současnou situaci správně a ani jeho žádané modely se nedaří prodávat tak, jak očekávat. Také to naznačuje, že jeho sázka na jednu kartu, jíž jsou SUV a pick-upy, je vskutku velmi riskantní. Jednotlivé vozy značky si totiž konkurují navzájem, což následně vede k tomu, že zákazníci sáhnou po aktuálně žhavějším zboží a zbytek nechají ladem. Jinak těž dříve populární Escape tak nyní statistice dominuje s neskutečnými 90,4 procenty starých skladových zásob. Do zelí mu vlezl novější Ford Bronco Sport, který se naopak na skladě vůbec neohřeje. Podobná je situace u dalších Fordů, mimo jiné i u nás známého EcoSportu.

Také skladové zásoby nelze eliminovat jinak než slevami, protože zákazníci přirozeně nechtějí nic starého. To dokládá i situace Chevroletu, jehož elektrický Bolt je též mezi nežádanými „stařenkami” a nyní je nabízen nabízen ze skladu jako nový již od 22 000 USD (cca 473 tisíc Kč) místo oficiálních 36 000 USD (775 tisíc Kč). To je obrovský rozdíl.

Zajímavé je, že v první desítce aut s největšími skladovými zásobami najdeme hned devět amerických modelů. Z řady vystupuje pouze Hyundai Santa Fe, které taktéž patří mezi vyhledávané vozy. Nicméně korejské SUV rovněž prošlo zásadní modernizací, která jednoduše odlákala klienty od dosluhujícího provedení k tomu inovovanému. Je tedy zjevné, že i v tomto případě bude muset dojít na nemalé slevy, jinak budou auta ve skladech pouze lapat prach. Podívejte se ale sami na kompletní přehled takto dotčených modelů a jejich stav skladů níže.

Auta s největším přebytkem skladových zásob z roku 2020

Takto vypadá celá „nejlepší” desítka, stav zásob některých modelů je doslova tristní. Grafika: Autoforum.cz, zdroj dat iSeeCars



Mezi dnes nejproblematičtěji prodávanými vozy se to hemží Fordy, mj. modely Escape... Foto: Ford



...a Ecosport Foto: Ford



V první desítce ale najdeme i Hyundai Santa Fe. Foto: Hyundai

Petr Prokopec