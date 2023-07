Auta vietnamského nudlového miliardáře jsou totální propadák, nepomohlo ani uplácení novinářů a zákazníků před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Vinfast

Skoro se chce říci, že měl zůstat u instantních nudlí, v mezičase ale prokázal, že se dokáže prosadit i v jiných oborech. Tentokrát ale vsadil na špatného koně a budeme se hodně divit, pokud tohle fiasko dokáže přetavit v úspěch.

Ještě před pár léty by jméno Pham Nhat Vuong stěží rozezvonilo víc než pár zvonečků dobře orientovaných v potravinářském průmyslu, dnes plní stránky médií v docela jiných souvislostech. Jde o prvního vietnamského miliardáře a nejbohatšího člověka této národnosti, který si prožil sen, jenž si zřejmě nechali zdát všichni ti, kteří v Česku v 90. letech prodávali falešné digitálky v improvizovaných tržnicích.

Ambice Phama Nhat Vuonga byly ale od začátku jiné. V roce 1992 dostudoval geologii na vysoké škole, „šutrákům” se ale nikdy profesně nevěnoval. Přesunul se na Ukrajinu, kde založil firmu Technocom, jež se navzdory svému jménu soustředila na potravinářské produkty, zejména na výrobu instantních nudlí. To byla jeho „success story”, která vyústila v prodej společnosti gigantu Nestlé za více jak 3 miliardy Kč. A všechno následující už je též historie.

Pham Nhat Vuong se následně vrátil do Vietnamu, kde si ovšem jen „tupě” neužíval vydělaných miliard, ale znovu je investoval. Skrze společnost VinGroup se stal významným developerem a investorem v řadě dalších oborů. Tuto společnost stále ovládá a vzhledem k její tržní kapitalizaci dosahující téměř 8 miliard dolarů je s čistým jměním odhadovaným na 4,2 miliardy USD (asi 89 miliard Kč) bezpečně nejbohatším Vietnamcem. Peníze z prodeje „nudlové firmy” tak dokázal řádně rozmnožit. Potud to byl samý úspěch, jenž tak dlouho se chodí s džbánem pro vodu...

Nudlový miliardář se před několika léty rozhodl obout do automobilového byznysu, který už zruinoval nejednoho velmi bohatého člověka. Založil tak značku VinFast a zpočátku na to šel chytře - ve Vietnamu začal levně vyrábět licencované starší Opely a BMW s vlastní karoserií, což je podle nás přesně ten recept na úspěch v době vnucování předražených a nepraktických elektrických aut. Většina lidí nepotřebuje po technické stránce víc než předchozí generaci BMW X5, zvlášť když je vizuálně i elektronicky modernizovaná a dostupná. Tohle byl nápad šitý podle Pham Nhat Vuongových not, později jej ale bůhvíproč napadlo, že lepší bude zkusit štěstí s elektromobily vlastní konstrukce.

To je jak obrat o 180 stupňů, vietnamský byznysmen ale nepolevil a letos tato auta začal prodávat dokonce i v USA. I když prodávat... Spíš je začal nabízet, a to velmi kontroverzním způsobem. Nejprve se ukázalo, že jeho firma zkouší „podmáznout” slavné novináře výměnou za mediální přízeň, později začala v podstatě uplácet i zákazníky. To poslední dělat může, byť je to podivné, problém je ale v tom, že z aut VinFastu se vyklubaly až neuvěřitelné šmejdy. A prodávají se přesně podle toho.

Když si spojíte hodnoty elektromobil, šmejd a nijak zvlášť výhodné ceny, není těžké pochopit, že Američané o tento vůz nemají zájem. Kolegové z Auto News s odvoláním na data společnosti Experian uvádí, že od ledna do května tohoto roku bylo v USA prodáno pouhých 128 VinFastů VF 8. To je něco jako nic, zvláště pokud automobilka tvrdí, že do USA dovezla 3 000 aut. Nejméně 2 872 se jich tedy povaluje kdesi na skladech a s cenou od 55 500 USD (bezmála 1,2 milionu Kč) za vůz s teoretickým dojezdem 288 km snad ani neměla šanci oslovit kohokoli soudného. Nyní jsou ceny nižší a dojezd se zvýšil na 333 km (ale podle všeho jen papírově, k technickým změnám nedošlo), přesto je zájem minimální.

Na druhou stranu je třeba dodat, že i takhle prťavé číslo stačilo k tomu, aby VinFast v USA prodejně porazil všechny elektromobily Jaguaru, Mazdy a GMC (Hummer). Je to marnost nad marnost a logické vyústění pokusů vnucovat lidem nekonkurenceschopné zboží. Že to nevidí (anebo je mu to ukradené) Jaguar, překvapit nemusí. Že to uniklo dříve racionálně uvažujícímu Phamu Nhat Vuongovi, je překvapení. Jsme zvědavi, jestli i tento byznys dokáže nakonec učinit úspěšným. Přáli bychom mu to, o to nic, s ohledem na aktuální problémy mnoha zajetých automobilek s prodejem vlastních elektromobilů to ale považujeme za krajně nepravděpodobné.

Elektrický VinFast VF8 je totální propadák, z 3 000 dovezených aut do USA se letos neprodalo skoro nic. Nás to nepřekvapuje, že to jistě překvapuje dříve úspěšného zakladatele firmy, je obtížné pochopit. Foto: VinFast

Zdroje: Auto News, VinFast

Petr Miler

