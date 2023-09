Auta vietnamského nudlového miliardáře to po fiasku v USA zkusí v Evropě, mohou dopadnout stejně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Vinfast

Pokud vás napadá jediný důvod, proč tohle auto chtít vedle vozů zajetých značek, docela rádi si ho poslechneme. V USA na něj nepřišli, přesto chce VinFast ještě letos dovézt na starý kontinent 3 000 kusů modelu VF8. Komu je prodá? Sám sobě?

Vietnamská automobilka VinFast se před pouhými čtyřmi lety rozhodla, že skončí se spalovacími vozy a bude vyrábět už jen ty elektrické. V lednu 2021 pak s velkou pompou představila 4 750 milimetrů dlouhé SUV VF8, které o rok později začala nabízet domácí klientele. V září 2022 pak došlo na expanzi na americký trh, od kterého si VinFast sliboval pomalu zázraky. Na ty ovšem nedošlo, hlavně kvůli velmi vzácné shodě zámořských médií. Mnozí tamní kolegové totiž vůz označili za šmejd, jaký už dlouho nepoznali.

Nemá přitom ani smysl vypisovat, co vše bylo kritizováno, jednoduše jen zmíníme, že asi nejpochvalnější recenzi VinFastu VF8 vysekl Steven Ewing z webu InsideEVs. Ten uvedl, že mnohé problémy by lidé možná přehlédli, pokud by vůz byl za hubičku. Jenže při své přemrštěné ceně se zkrátka nad jeho tragičnost nelze povznést. Vietnamská automobilka tak dosud nerozprodala ani úvodní várku tří tisíc aut, místo toho má za první letošní pololetí v USA na kontě jen 137 registrací. A to ani nechceme domýšlet, kolik z těchto kusů skončilo v majetku dealerů nebo samotné automobilky.

Nově se tak automobilka začíná upínat na Evropu, jenže to je jen konkurenčnější prostředí, nikoli naopak. Přesto chce prodej ve Francii, Německu a Nizozemí zahájit v posledním letošním čtvrtletí, přičemž i pro starý kontinent je zpočátku vyhrazeno tři tisíce aut. Známy pak jsou i ceny, které spolu s technickými parametry můžeme porovnat s daty Tesly Model Y. Jakmile tak ovšem učiníme, je zjevné, že VinFast se může připravit na další fiasko. Neexistuje totiž jediný důvod, proč by mu lidé měli ve velkém dávat přednost.

Rychlé srovnání začneme u Tesly, jejíž Model Y osazený dvěma motory startuje v Německu na 54 990 Eurech (cca 1 340 000 Kč). Za tuto částku dostáváte rovněž 4 750 mm dlouhé SUV, které má stovku zvládnout za rovných 5 sekund. Jeho maximum pak činí 217 km/h, zatímco dojezd byl vyčíslen na 533 km. Pokud vám to ovšem nestačí, lze sáhnout po verzi Performance, jenž za 60 990 Eur (1 486 000 Kč) počítá se sprintem za 3,7 s, maximálkou 250 km/h a dojezdem 514 km.

Jak je na tom VinFast? Zákazníci budou moci volit mezi variantami Eco a Plus, kdy první disponuje 354 a druhá 408 koňmi. Kapacita baterií (87,7 kWh) se přitom nemění, dojezd pak byl dle norem vypočítán na 471 a 447 km. Tesla tedy není dorovnána ani v jednom případě, což ostatně platí také o akceleraci. Ta zatím není udávána pro jednotlivé verze, v lepším případě ovšem majitelé dosáhnou stovky za 5,5 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla omezena na 200 km/h.

Největším problémem vozu je však jeho cena, verze Eco totiž startuje na 52 990 Eurech (1 291 000 Kč), zatímco za provedení Plus je třeba dát 58 890 Eur (1 435 000 Kč). Ano, jsou to sice nižší částky, než u Tesly, ovšem jen o chlup. Model Y ovšem nabízí daleko víc, a i když ani jeho kvalita není zrovna vysoká, pořád je na tom lépe než vietnamská konkurence. Ta navíc stejně jako třeba Volkswagen předpokládá, že zákazníci jsou do elektromobility doslova zblázněni.

Již stokrát jsme však zmínili, že realita je zcela opačná. A že Tesla šplhá nahoru hlavně proto, že není vnímána jako klasická automobilka, nýbrž jako symbol jistého životního stylu. Na něco takového ale VinFast může zapomenout, pokud tedy neosloví pár fandů vařených nudlí, na kterých zakladatel firmy vydělal své první velké peníze. Vskutku tedy nevíme, koho chce oslovit. Zvláště když v nabídce Tesly je i jednomotorový Model Y, který je možné, byť s horší akcelerací, ovšem lepší maximálkou a srovnatelným dojezdem pořídit v Německu od 44 890 Eur (1 094 000 Kč).

Snad žádný jiný elektromobil současnosti není tak kritizován jako VF8. Vietnamci přitom za nevalný vůz s nepříliš oslňujícími technickými parametry požadují poměrně hodně, a to na obou stranách Atlantiku. Neměli by se tak divit, když v Evropě selžou stejně jako v Americe. Foto: VinFast

Zdroj: VinFast

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.