Autem roku 2024 v Evropě je tuctové elektrické ex-MPV, které za 1,1 milionu a víc osloví jen hrstku lidí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Docela by nás zajímalo, co na tomto autě bylo shledáno tak výjimečným, aby si podobné ocenění vysloužilo. My nevidíme nic - Scenic E-Tech od Renaultu není ani technicky převratný, ani nenabízí nic ohromujícího v poměru hodnoty a ceny.

Z ankety Evropské auto roku (COTY neboli Car of the Year) se pozvolna začíná stávat anketa Libovolné elektrické auto roku. Bateriovému pohonu se totiž zjevně začíná zametat cestička opravdu do hladka. Dosáhnout vítězství, aniž by ten či onen vůz alespoň částečně nenajel na vlnu elektrifikace, je dnes prakticky nemožné. Ostatně v takové chvíli evidentně ani nemáte šanci dostat se mezi finalisty, což letošní jednašedesátý ročník jasně potvrdil. Člověk se pak musí ptát, co je na vítězi tak pokrokového, že byl odměněn zlatou trofejí.

Osmapadesát porotců totiž pro letošek dosadilo na trůn Renault Scenic E-Tech. Tedy bývalé elektrické MPV, dnes spíše SUV, které měří 4 470 milimetrů na délku a 2 785 mm v případě rozvoru. Prostorem vás tak neohromí ani v kabině, ani v zavazadelníku. Francouzi přitom uvádí, že baterie o využitelné kapacitě 87 kWh vám mohou vydržet až na 625 kilometrů. Když si nicméně uvědomíme, že hmotnost vozu startuje na 1 842 kilogramech, aerodynamický koeficient činí nepříliš okouzlujících Cd 0,297 a jde o dost vysoké auto, je jasné, že realita bude o poznání nižší. Ostatně 87 kWh je ekvivalentem necelých 22 litrů nafty v palivové nádrži naftového auta. U tak velkého a těžkého vozu si lze s takovou zásobou energie jen stěží představit praktický dojezd přesahující 400 km, a i ten bude chtít velmi lehkou nohu.

Oslňující pak ostatně není ani jízdní dynamika, Scenic E-Tech má totiž na kontě 7,9sekundové zrychlení a maximálku 170 km/h. To dnes vážně nejsou působivé hodnoty, což koneckonců platí i o dobíjení - z 15 na 80 procent kapacity baterií se při maximálním povoleném výkonu 130 kW dostanete za 37 minut, za kterých dočerpáte 65 procent kapacity akumulátoru, tedy ekvivalent asi 14 litrů nafty. A s nadšením pak ostatně nelze mluvit ani o samotném paketu, za kterým stojí korejské LG. Jeho hmotnost je totiž hrozivých 515 kg, přičemž počítá jen s 400voltovým okruhem.

Kde je tedy očekávaný pokrok? Kde je náskok před zbytkem světa? A co je zde vlastně tak přelomového? Cena rozhodně nikoli, ta u nás startuje na 1 085 000 Kč, už kvůli ní z podstaty vůz osloví jen hrstku lidí. Za to pak sice dostáváte třeba automatickou klimatizaci či 19palcová litá kola, ovšem třeba za vyhřívání předních sedadel je třeba připlatit dalších 13 tisíc korun. Ještě před pár lety jste přitom s nimi mohli počítat i u auta za poloviční cenu, jehož využitelnost byla mnohonásobně vyšší.

Je to smutné, s ničím jiným ale nejspíše do budoucna již ani nemůžeme počítat. Z ankety se tak stává fraška, která bude nejspíše zajímat akorát tak marketingové manažery automobilek a prodejce. Běžný lid se pak dost možná začne chovat jako hosté luxusní restaurace za socialismu, jenž v jídelním lístku vždy prstem ukazovali na nejlevnější pokrm v nabídce, ať už šlo o cokoli.

Lze už jen dodat, že ze sedmi letošních finalistů čtyři vozy sázely pouze na elektrický pohon, zatímco u zbytku je možné sáhnout po elektrických či alespoň plug-in hybridních verzích. Scenic E-Tech přitom získal 329 bodů a na první místo jej dosadilo 22 porotců, zatímco druhé BMW řady 5 má na kontě 308 bodů a 19 hlasů navrhujících jej za absolutního letošního krále. Třetí Peugeot 3008 pak již se 197 body a pouhými třemi dílčími vítězstvími poněkud ztrácí.

Pořadí letošního kola ankety Evropské auto roku (COTY) 2024

1. Renault Scenic E-Tech - 329 bodů

2. BMW řady 5 - 308 bodů

3. Peugeot 3008 - 197 bodů

4. Kia EV9 - 190 bodů

5. Volvo EX30 - 168 bodů

6. BYD Seal - 131 bodů

7. Toyota C-HR - 127 bodů

Elektrický Scenic E-Tech se stal letošním Evropským autem roku. Co na tom, že v podstatě nic nového nepřináší a nijak nevyčuhuje z davu. Pro porotu je dnes postačující, že nepoužívá spalovací pohon, i když snad tisíc spalovacích aut nabídne víc než tohle i absolutně, o poměru hodnoty a ceny ani nemluvě. Foto: Renault

Zdroj: COTY

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.