Auto roku 2021 podle Britů je překvapivě „normální", elektromobily ostrouhaly | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Za velmi překvapivou lze vzhledem k britským tendencím označit volbu auta roku 2021 ze strany magazínu What Car? I když země míří směrem k drahé elektrické budoucnosti, autem roku je levná novinka na benzin a plyn.

Rok 2020 si nepochybně budeme pamatovat ve spoustě bizarních souvislostí, z nichž jednou bude posílení víry v elektrickou budoucnost aut. Jakkoli by časy skutečné krize měly velet k tomu, abychom mířili k co možná největší efektivitě a preferovali samostatně životaschopná řešení, rozhodli jsme se jít cestou masivních subvencí něčeho, co pořád může a nemusí mít šanci prosadit se jako univerzální řešení mobility budoucnosti.

O těchto věcech má běžně rozhodovat trh, který by - zvlášť v těžkých časech - nedovolil, aby se prodejními tabulkami hnala nahoru auta, která za více peněz nabízejí méně než jiná. Ale když někdo jedna zatěžuje klidně statisticovými daněmi navíc a jiná stejnou měrou subvencuje, stát se může i to. A některé země dokonce zašly až tak daleko, že stanovily konkrétní termín, v němž ten či onen druh pohonu dokonce zakážou. Může se tak klidně stát, že efektivnější - a tedy snadno i ekologičtější - řešení budou v roce 2030 zakázána jen proto, že si někdo v roce 2020 myslel, že má v ruce křišťálovou kouli a ví, co přinese dalších 10 let vývoje.

Jednou z takových zemí je Velká Británie, která měla po vystoupení z Evropské unie unikátní možnost ukázat okolním zemím, že to jde také jinak, dělá ale spíše pravý opak. Jako facka do tváře tamnímu establishmentu se v tomto kontextu jeví volba auta roku ze strany magazínu What Car?, který pro rok 2021, tedy v době, kdy už by podle britských plánů měly elektromobily jasně přebírat vládu a pouhých 9 let před zákazem takových vozů říká, že nejlepší auto na trhu má elektrický leda alternátor a na něj navazující okruh.

Britové měli na výběr z řady aut, od konvenčních po elektrická, od malých po velká, od skromných po sportovní. Říkají ale, že byť vozy jako Porsche Taycan, VW ID.3, Škoda Octavia nebo BMW 4 by za jiných okolností měly šanci zvítězit, pro letošek volba musela padnout na jiného novice - Dacii Sandero, nové nejlevnější auto na trhu.

Kolegové z What Caru? evidentně na rozdíl od politiků neztratili smysl pro realitu a ví, že lidé budou v této době hledat hlavně co nejlepší poměr výkonu a ceny. A v tomto ohledu je podle nich Dacia nepřekonatelná. Dokonce více nepřekonatelná než kdy dříve. „I když jsme vždy chválili Sandero za to, že je skvělým levným autem, bylo na něm vidět, kde Dacia musela střihnout zatáčky, aby jej učinila tak levným. To ale není případ nové generace. Je pohodlná, dobře ovladatelná, dobře vybavená a velmi prostorná, takže by stála za zvážení, i kdyby stála stejně jako většina jeho konkurentů,” říká What Car?.

„Akorát, že nestojí,” dodává. „I úplně základní Ford Fiesta - s trojicí dveří, slabším motorem a menší výbavou - vás bude stát přes 15 tisíc liber po slevách. A námi preferovaná verze z nabídky Fiesty stojí skoro 19 tisíc. Oproti tomu námi preferované Sandero přijde jen na 11 595 liber,” konstatují Britové.

„Vykouzlí tedy úsměv na tváři každého kupujícího a je dokonce si ji mohou dovolit ti, kteří by normálně uvažovali pouze o ojetých vozech. Je to dokonale výhodná koupě a mimořádný úspěch,” nešetří dále chválou. Tohle auto už má i české ceny a i když jsou vyšší než dříve a realita české trhu je jiná, než toho britského, šance na úspěch má také zde. Zvlášť pokud se alternativou do budoucna mají stát dvakrát dražší auta s výkonem 45 koní.

Vskutku nečekanou je volba nové Dacie Sandero autem roku 2021 podle What Caru? Argumentace kolegů v její prospěch ale dává smysl. Foto: Dacia

Zdroj: What Car?

