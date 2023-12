Autem roku v Japonsku je hybridní Toyota, čistě elektrické Evropany rozdrtila rozdílem několika tříd před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jasně, lokální ankety o auta roku obvykle vyhrávají domácí auta, přesto je zajímavé, jak moc Japonci ani dnes v těchto anketách neholdují elektromobilům. Elektrická hvězda VW jménem ID.4 dosáhla 15krát horšího výsledku, Abarth 500e jen o fous lepšího.

Toyota Prius nikdy nebyla mým šálkem kávy. Nikoli proto, že bych tvrdošíjně odmítal její hybridní pohon, třebaže opravdu nebyl ničím pro aktivního řidiče, v prvé řadě mi ale nikdy nepadl do oka její design. První generace byla totiž typickou japonskou nudou a šedí. Druhá začala přejímat prvky MPV, zatímco ta třetí k tomu již začala přihazovat asijskou extravaganci, jíž většina Evropanů příliš nefandí. Nebylo to však nic ve srovnání s jejím nástupcem, v jehož případě si člověk začal říkat, zde lze klesnout ještě blíže pomyslnému dnu.

Před rokem a měsícem se nicméně ukázala generace pátá, která je z docela jiného těsta. A pokud hledáte co nejvýstižnější vyjádření slovního spojení „nebe a dudy“, postavte stávající Prius vedle auta prodávaného v letech 2015 až 2022. V té chvíli nebudete věřit, že jde v tentýž model od stejného výrobce. Tohle je skutečně velký skok pro zákazníky japonské automobilky a ještě větší pro Toyotu samotnou, pokud budeme lehce parafrázovat slavný výrok Neila Armstronga.

Nejsme rozhodně sami, kdo novému Priusu dává palec nahoru. Podobně je na tom i odborná porota ankety Japonské auto roku 2023-2024, která pátou generaci hybridního sedanu dosadila na domácí trůn. Přitom ocenila nejen design, ale také příkladnou aerodynamiku, byť ve srovnání s předchůdcem došlo k nepatrnému navýšení koeficientu odporu vzduchu. Menší je však čelní plocha, což napomáhá zlepšit spotřebu i dynamiku. S tím jde ruku v ruce mnohem výkonnější ústrojí, o lepší stabilitu se pak stará nižší těžiště.

Nový Prius tak vlastně má vše, co jste kdy od auta potřebovali. S 223 koňmi pod kapotou zvládá zrychlit na stovku za 6,8 sekundy, díky bateriím o kapacitě 13,6 kWh pak můžete i do bezemisních zón bez jakéhokoli poplatku. Do kapsy nicméně budete muset sáhnout pro minimálně 1 150 000 Kč, což poptávku jistě omezí - u nás ostatně bylo za prvních jedenáct letošních měsíců prodáno jen 14 aut, což jsou nižší registrace, než jaké má na kontě Suzuki Swace. Tedy auto, o kterém slyšíte dost možná poprvé.

Zpět ale k japonské anketě, která se konala již po čtyřiačtyřicáté. Kromě Toyoty Prius, která na prvenství dosáhla již potřetí (na udělování titulů došlo již v letech 1997 a 2009) bylo totiž oceněno také BMW X1 jako nejlepší vůz z dovozu. Mitsubishi Delica Mini se pro změnu dočkalo trofeje za nejlepší design, zatímco Nissan Serena byl vyhlášen nejvíce high-tech autem roku. Zajímavé pak je, že nedošlo na ocenění žádného vozu z kategorie kei cars, stejně jako Japonci neshledali nic zajímavého na letošních elektromobilech.

V tomto ohledu lze přičíst kus kreditu BMW X1, to je ale pořád dominantně spalovací auto. Za čistě elektrickými Evropany, kteří ovládli kdejakou místní anketu, musíme až na 8. resp. 9. místo, kde najdeme Abarth alias Fiat 500e a VW ID.4. A jejich výsledky jsou mizerné - 24 bodů pro ID.4 je pouhou patnáctinou výsledku vítězné Toyoty, Ital na tom s 42 body není o moc lépe.

Výsledky ankety Japonské auto roku 2023-2024

1. Toyota Prius - 360 bodů

2. BMW X1 - 150 bodů

3. Honda ZR-V - 100 bodů

4. Toyota Alphard/Vellfire - 90 bodů

5. Nissan Serena - 60 bodů

6. Mitsubishi Delica Mini - 60 bodů

7. Subaru Crosstrek - 56 bodů

8. Abarth 500e - 42 bodů

9. Volkswagen ID.4 - 24 bodů

10. Maserati Grecale - 18 bodů

Toyota Prius páté generace se stala japonským autem roku. Vedle ní zabodovaly také BMW X1, Mitsubishi Delica Mini a Nissan Serena. Za elektrickými modely musíme až na konec nejlepší desítky. Foto: JCOTY, tiskové materiály

Zdroj: JCOTY

Petr Prokopec

