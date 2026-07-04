Auto dostalo zpátky spalovací verzi a její prodeje rostou o 404 procent. Odbyt té elektrické totálně zkolaboval
Petr ProkopecPředstavte si libovolné elektrické auto, které bojuje o přežití na trhu navzdory enormnímu úsilí výrobce, extrémní marketingové podpoře a vysokým dotacím. A teď mu vraťte většinou trhu preferovaný spalovací pohon. Najednou to jde samo, Dodge si prožívá přesně to.
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Auto dostalo zpátky spalovací verzi a její prodeje rostou o 404 procent. Odbyt té elektrické totálně zkolaboval
4.7.2026 | Petr Prokopec
Představte si libovolné elektrické auto, které bojuje o přežití na trhu navzdory enormnímu úsilí výrobce, extrémní marketingové podpoře a vysokým dotacím. A teď mu vraťte většinou trhu preferovaný spalovací pohon. Najednou to jde samo, Dodge si prožívá přesně to.
Proti elektromobilům nemáme nic, stejně jako v případě libovolné jiné techniky je ale třeba pečlivě zvažovat, jakým potřebám může a nemůže vyhovět, pro která auta se hodí a nehodí či jaký ekonomicky smysl pro to které využití dávno. Tahle debata se ale dávno vytratila z veřejného prostoru i jednacích místností automobilek - zvítězilo dogma, mantra či ideologie, chcete-li, že elektrický pohon je nejlepší pro všechna auta bez rozdílu a nazdar bazar. To nikdy nemohlo fungovat.
Automobilky s ním tak operují i ve sportovních vozech, nad čímž soustavně kroutíme hlavou. Jestli totiž něco skutečně nejde dohromady, jsou to elektromobilita a sporťáky. Dodge chtěl celému světu dokázat, že jeho Charger Daytona bude výjimkou, která rozbije bank. Místo toho se však elektrický muscle car zasadil pomalu o pád značky.
Na jeho konto jdou akorát obrovské náklady, které už nikdy nebudou vykompenzovány. Zájem totiž klesá od pěti k nule, neboť klientela se daleko více přiklání už k šestiválcové verzi, která přitom původně ani neměla vzniknout. Mimo to navíc Dodge chystá návrat osmiválce. A až na ten dojde, pak se elektromobil stane už jen hořkou vzpomínkou.
Ostatně už pohled na dosavadní letošní registrace potvrzuje, že elektrická verze zůstává v nabídce jen do počtu. Za prvních šest měsíců totiž bylo prodáno jen pouhých aut, což je 88procentní propad vůči loňskému roku. Na druhý kvartál, tedy období od dubna do června, pak připadá jen 294 prodejů, tedy znovu o 88 procent míň než loni. Oproti tomu šestiválcové provedení si za první půlrok připsalo 181procentní růst, neboť prodáno bylo 4 583 aut. Druhý kvartál pak byl růst dokonce 404procentní a vyústil v 2 911 registrací.
Stále to ovšem není nic ve srovnání s předchozími roky, kdy k dispozici byly modely Charger a Challenger (nová generace spojuje tyto dvě řady do jedné) s osmiválcem. Dodge jich totiž prodával i okolo 70 tisíc kusů ročně. Nebylo by pak vůbec překvapivé, kdyby k těmto metám znovu mířil, neboť Amerika po motorech V8 skutečně touží. Potvrzuje to i zájem o SUV Durango, které dnes není k mání téměř s ničím jiným. A za první půlrok se ho prodalo 44 511 kusů.
Ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku jde sice o 6procentní pokles, to je ale dáno tím, že loni Durango dosáhlo na prodejní rekord. To je na 15 let starý vůz opravdu úctyhodné, přičemž automobilce k jeho dosažení skutečně stačilo jediné, a sice znovu nabízet osmiválce. Charger se tak skutečně může začít těšit na světlé zítřky. Paradoxně díky motoru, který se podle původního tvrzení automobilky neměl pod kapotu ani vejít. Jenže to ještě koncern Stellantis ovládala ideologie, teď přichází ke slovu znovu zdravý rozum.
Šestiválcový Charger letos zadupal elektrickou verzí do prachu. Dá se ovšem předpokládat, že prodeje pořádně nakopne až osmiválcová verze. Ani jedna spalovací varianta přitom původně neměla vzniknout. Foto: Dodge
Zdroj: Dodge
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