Auto, jemuž zlomila vaz přísná pravidla EU, drží mimo Unii automobilku nad vodou | Petr Miler

/ Foto: Suzuki

Ještě větší lítost mohou některé automobilky projevovat nad tím, že jejich auta nezapadla do evropských škatulek, třebaže je obecně vzato nelze považovat za problematická. Suzuki Jimny je jedním z nich.

Loni touto dobou se ukázalo, že nová pravidla EU zlomila vaz Suzuki Jimny a vyhnala jej z nabídky evropského zastoupení značky v momentě, kdy tomu na první pohled nic nenasvědčovalo. Však na trhu bylo jen chvíli a je to prťavý off-road s malým motorem skoro střižený podle evropských not. Jenže optimalizovaný byl pro efektivní pohyb v terénu a nikoli efektivní předstírání ochrany klimatu, což papírovou spotřebu poslalo hodně nahoru. Odpovídající emise CO2 ve výši 170 g/km pro něj tedy znamenaly konec, neboť od současného limitu 95 g CO2/km jsou nekonečně vzdáleny.

Jimny si tak po pár měsících v prodeji sbalil fidlátka a byť se ke konci roku vrátil do prodeje jako dodávka, pro něž dnes platí limity vyšší, prodeje už to pochopitelně nezachránilo a stěží zachrání - auto bez zadních sedadel, které bude třeba zpětně (a nejspíše nelegálně) předělávat na osobák, osloví jen hrstku lidí. Prodeje se tak meziročně propadly o 40 procent a to jen díky tomu, že se v prvních měsících roku auto ještě normálně prodávalo - na konci už tratilo tři čtvrtiny předloňských prodejů.

Suzuki má čeho litovat, neboť obchodní potenciál nového Jimny je zjevně enormní. Ruský Avtostat informuje, že v největší zemi světa, kde na pravidla EU pochopitelně nikdo nebere ohled, je Jimny obrovský hit. I v době, kdy celý trh klesá a Suzuki jako celek letos v lednu šlo s prodeji dolů o 21 %, je odbyt malého off-roadu nahoře o 280 % - prodává se jej meziročně 3,8krát víc. Nebýt modelu Jimny, měla by značka mnohem větší problémy, její odbyt doslova drží nad vodou.

V absolutní rovině nejde o žádná hausnumera, se 174 prodeji za leden je ale Jimny jasně nejprodávanějším Suzuki a vlastně ani číslo samé nemá smysl bagatelizovat - v doprodeji a jako dodávky se dnes Jimny prodává v cirka 300 exemplářích měsíčně v celé evropské EU, což je 27 samostatných trzích, v několika případech větších než celý ruský. I zde měl Jimny nakročeno k tomu být hitem, ale bohužel. Jeho krátké zpřevodování do terénu si s evropskými testy spotřeby nerozumí a optimalizovat jej pro silniční test spotřeby nedává smysl, to už by auto nebylo tím, čím má být.

Zdroj: Avtostat

