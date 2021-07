Auto, kterému zlomila vaz nová pravidla EU, se oklikou vrací do prodeje na další trh před 5 hodinami | Petr Miler

Když už některé automobilky musí přestat prodávat určitý model kvůli zpřísňujícím se regulacím, obvykle nehledají cesty, jak jej udržet v prodeji. Japonci jsou zjevně výjimka a zkouší, co se dá.

Uběhl už rok a půl od chvíle, kdy se ukázalo, že stále přísnější pravidla EU zlomila vaz dalšímu autu. Šlo o Suzuki Jimny, sice malé auto s docela prťavým motorem, jenže off-road naladěný tak, aby byl schopen pohybovat se i skutečným terénem. Něco takového nepřeje nízké spotřebě paliva, a tedy ani emisím CO2, což je stav, který je s prodejem v Evropě neslučitelný.

Suzuki tehdy nenašlo konstruktivní cestu, jak Jimny udržet v prodeji, a tak s ním v zemích Evropské unie a těch, která pravidla EU mlčky přijímají, skončilo. Japonci ale brzy poznali, že nejde o vůz, kterému by lidé dali prostě sbohem a šáteček, když se ojetiny začaly prodávat výrazně dráž než kdysi nové vozy. Nějaké cesty tak přece jen hledat začali. A jak se říká - kdo hledá, najde.

Automobilka tedy nakonec kráčí cestou, která není nepodobná praxi, jakou se u nás dosahovalo odpočitatelnosti DPH u osobních firemních aut v době, kdy to obecně nebylo možné. Chtělo to jen určitý poměr mezi prostorem pro cestující a zavazadla, přidání mříže dělící obě části vozu a voila, malá dodávka byla na světě. Nyní je tak malá dodávka i z malého off-roadu Suzuki, jen to není kvůli DPH, ale prodejnosti jako takové.

Jak jsme již zmínili, Suzuki Jimny zlomily vaz potenciální pokuty za nadlimitní emise CO2, které loni ukončily prodej řady modelů, ať už natrvalo, nebo dočasně. Malého japonského samuraje nebylo navzdory jeho omezené fyzické velikosti a drobnému motoru pod kapotou reálně možné dále prodávat. O vůz ale byl dál zájem, a tak se Suzuki vydalo cestou jeho „zdodávkování”.

Pro dodávky totiž od loňska platí limit emisí CO2 „jen” 147 g/km namísto 95 g/km u osobních aut. To je zásadní rozdíl, který Suzuki Jimny dovoluje v evropském prodeji přežít a nejedná se jen o EU jako takovou. Její pravidla totiž navzdory tzv. Brexitu přejala i Velká Británie, kde si Jimny musel sbalit saky paky též. A nyní se tam hrdě vrací ve verzi LCV - Light Commercial Vehicle, lehký užitkový vůz.

Britské zastoupení říká, že navzdory využití zmíněného fíglu bude tento model i tak dostupný pouze v omezených počtech, protože ani limit 147 g/km není dostatečně velkorysý pro více jak 170 gramů, které emituje Jimny. Nadšenci si tak mají pospíšit, aby jeden z dostupných kusů dostali za cenu od 19 999 liber vč. DPH, tedy asi od 602 tisíc Kč - tolik dříve vůz nestál ani v plné polní a se sedadly pro všechny cestující, ne jen ty přední.

Nám tak nezbývá než se divit, plakat nebo se alespoň hořce smát. Z malého, levného off-roadu pro každého se stalo omezeně dostupné, drahé a přesto „okleštěné” auto pro hrstku šťastlivců. Není to absurdní?

Suzuki Jimny, které po krátkém období slávy loni vypadlo z nabídky značky v Evropě, se vrátilo do prodeje jako dodávka, teď už i ve Velké Británii. Ovšem pouze v omezených počtech pro pár šťastlivců s docela naditými prkenicemi. Foto: Suzuki

